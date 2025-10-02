Las ventas de Tesla alcanzaron un récord en el tercer trimestre y aumentaron la riqueza de Musk

Por Chris Isidore, CNN

Las ventas de Tesla se dispararon a un nivel récord en el tercer trimestre, ya que los compradores estadounidenses se apresuraron a adquirir sus autos antes de que expirara, el 30 de septiembre, un crédito fiscal federal de US$ 7.500.

La compañía vendió un récord de 497.099 vehículos en todo el mundo entre julio y septiembre, una cifra ligeramente superior al récord previo de la compañía establecido en los últimos tres meses de 2024. Esto también representa un aumento del 29 % con respecto a los 384.122 vendidos en el segundo trimestre y del 7 % con respecto al tercer trimestre de 2024. Además, fue el primer trimestre de este año en el que Tesla registró un aumento interanual de ventas.

Sin embargo, las ganancias podrían no durar. El crédito fiscal para compradores de vehículos eléctricos, aprobado por la administración Biden en 2022, fue eliminado como parte de la amplia reforma fiscal y de gasto del presidente Donald Trump. Los expertos afirman que las ventas que se produjeron antes de su vencimiento probablemente se reduzcan en los próximos meses. Incluso con el repunte del tercer trimestre, las ventas de Tesla en lo que va de 2025 han bajado un 6 % en comparación con el mismo período de 2024.

El informe impulsó las acciones de Tesla (TSLA) aproximadamente un 2 % en las primeras operaciones del jueves, acercándose a su máximo histórico de diciembre. Esto también impulsó el patrimonio neto de su CEO, Elon Musk, a US$ 500.800 millones, según el rastreador de multimillonarios en tiempo real de Forbes. Con este incremento, Musk se había convertido en la primera persona en superar la barrera del medio billón de dólares.

Sin embargo, por la tarde las acciones cayeron un 4 % y el patrimonio neto de Musk descendió a US$ 490.000 millones.

Tesla solo informa cifras globales y no desglosa ventas por región. Otros fabricantes de automóviles reportaron un fuerte repunte de ventas de vehículos eléctricos en EE.UU. durante el tercer trimestre, antes de que expirara el crédito fiscal. Las ventas de vehículos eléctricos de General Motors en EE.UU. aumentaron más del doble mientras que Ford informó un aumento del 30%, ambos récords en el segmento.

Hyundai anunció este miércoles que sus ventas de vehículos eléctricos en EE.UU. también se duplicaron durante el trimestre, pero posteriormente anunció una reducción promedio de US$ 9.155 en el precio de su modelo IONIQ 5 EV. Los expertos afirman que otros fabricantes podrían estar a punto de recortar los precios de los vehículos eléctricos para mantener su competitividad frente a los modelos tradicionales de gasolina o híbridos.

Pese al repunte trimestral, los datos de matriculación de este año muestran que Tesla sigue perdiendo participación de mercado frente a las ofertas de vehículos eléctricos de otros fabricantes de automóviles de todo el mundo.

Parte del declive se debe a la reacción negativa hacia Musk, cuyas actividades políticas han desembocado en protestas y críticas tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero también se enfrenta a una mayor competencia, en particular por parte de los fabricantes de automóviles chinos, que están ganando una cuota de mercado significativa tanto en Europa como en su propio mercado nacional.

El fabricante de automóviles chino BYD informó que las ventas de autos eléctricos de pasajeros aumentaron un 31 % en el trimestre en comparación con el año pasado, a pesar de que no vende sus automóviles en Estados Unidos y, por lo tanto, no se benefició de la ola de compras debido al crédito fiscal estadounidense.

Incluso sin ventas en EE.UU., BYD está a punto de superar a Tesla como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo. Hasta ahora en 2025, BYD lleva 1,6 millones de autos eléctricos de pasajeros vendidos a nivel global, frente a los 1,2 millones de Tesla.

