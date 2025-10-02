Tyrese Gibson “acepta toda la responsabilidad” por el presunto incidente de ataque de perro, según su abogado

Por Lisa Respers France, CNN

Tyrese Gibson ha roto su silencio sobre un supuesto incidente en el que los vecinos dicen que sus perros atacaron y mataron a otro perro.

El cantante convertido en actor publicó una extensa declaración de su abogado en su cuenta verificada de Instagram, junto con un video.

“El Sr. Tyrese Gibson desea extender sus más profundas condolencias a la familia que perdió a su querido perro en este trágico incidente”, dice la declaración de Gabe Banks, del bufete Banks Weaver Law Firm. “Su corazón está verdaderamente destrozado, y ha estado rezando constantemente por la familia, esperando que algún día puedan encontrar en su corazón perdonarlo”.

La declaración pasa a explicar que la estrella de “Fast & Furious” “se encontraba fuera de la ciudad cuando ocurrió el incidente, pero acepta toda la responsabilidad por sus perros”.

“Tan pronto como supo lo que había sucedido, tomó inmediatamente la increíblemente difícil decisión de reubicar a sus dos perros adultos y sus tres cachorros en hogares seguros y amorosos”, según la declaración. “La responsabilidad de mantenerlos era simplemente demasiado grande, y su corazón no podía soportar la idea de que algo así volviera a suceder”.

La filial de CNN, WSB-TV, informó que se emitió una orden de arresto contra Gibson después de que sus perros supuestamente atacaran y mataran a un Cavalier King Charles Spaniel de 5 años llamado Henry, que pertenecía a un vecino en la exclusiva comunidad de Buckhead en Atlanta donde vive la estrella.

Según las autoridades, Gibson permitió que sus perros grandes vagaran libremente por el vecindario y la cámara Ring de un vecino captó imágenes momentos después del supuesto ataque.

“Es negligencia de su parte como propietario de la vivienda y de los animales, simplemente dejándolos andar libremente”, dijo al medio la capitana Nicole Dwyer del departamento de Servicios Animales de la Policía del condado de Fulton. “Y ahora han matado a un animal inocente”.

La orden de arresto obtenida por CNN alega que Gibson permitió que sus cuatro perros Cane Corso “anduvieran libres por todo el vecindario en más de cinco ocasiones en los últimos cinco meses”, lo que resultó en la muerte del perro del vecino.

Según Dwyer, la Policía habló con Gibson en un intento de que entregara a los perros, pero él se negó.

La publicación de Gibson en las redes sociales incluye un audio del popular programa de radio sindicado “The Breakfast Club”, cuyos presentadores se pueden escuchar discutiendo el caso relacionado con sus Cane Corsos, que son una raza italiana grande y musculosa.

Los presentadores dijeron que Gibson les dijo que “no está huyendo”, sino que está en Los Ángeles con su familia.

“Desde el día en que supo de esta tragedia, el Sr. Gibson ha estado intentando activamente ponerse en contacto directo con la familia para expresarles su dolor y sus condolencias”, añadió la declaración publicada en las redes sociales de Gibson. “Sabe que nada puede deshacer su pérdida, pero quiere que sepan que realmente está destrozado”.

CNN se ha puesto en contacto con las autoridades del condado de Fulton y con el abogado de Gibson para obtener información adicional.

