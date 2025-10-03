37 personas arrestadas y niños estadounidenses separados de sus padres tras redada de ICE en apartamentos de Chicago

Por Rebekah Riess y Bill Kirkos, CNN

Adultos y niños fueron sacados de sus apartamentos en Chicago, llorando y gritando, durante una gran redada nocturna que ha dejado conmocionados a inquilinos y vecinos.

“He estado en bases militares gran parte de mi vida”, dijo Darrell Ballard, que vive en el edificio de al lado. “Y la actividad que vi fue una invasión”.

Ballard recordó haber visto a residentes detenidos afuera del edificio durante horas, después de ver un helicóptero Black Hawk sobrevolando el edificio de cinco pisos en el barrio South Shore y vehículos militares junto a agentes llenando el estacionamiento durante las primeras horas del martes.

Todo formaba parte de una operación de varias agencias que llevó al arresto de 37 inmigrantes indocumentados, la mayoría de Venezuela, pero también de México, Nigeria y Colombia, dijo a CNN un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

En las últimas semanas, agentes federales han sido desplegados en las calles de Chicago y han arrestado a más de 800 inmigrantes indocumentados desde el 8 de septiembre, en lo que el Gobierno de Donald Trump ha denominado “Operación Midway Blitz”, según un comunicado de prensa del DHS.

No está claro si los arrestados en el edificio de apartamentos de South Shore están incluidos en esa cifra.

El edificio fue atacado porque era “conocido por ser frecuentado por miembros del Tren de Aragua y sus cómplices”, y se cree que dos de los arrestados son miembros de la banda criminal venezolana, según el DHS. Otros detenidos tenían antecedentes penales que incluían agresión agravada y posesión de sustancias controladas, según la agencia.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, condenó las operaciones federales en un comunicado publicado el viernes.

“Agentes federales bajo las órdenes de la secretaria Noem han pasado semanas deteniendo a familias, intimidando a residentes que cumplen la ley, violando el debido proceso e incluso deteniendo a ciudadanos de EE.UU. No se concentran en criminales violentos y en cambio crean pánico en nuestras comunidades”, dijo el gobernador.

Fotos tras la redada mostraban ventanas destrozadas en el edificio de apartamentos. Los pasillos estaban llenos de escombros y bolsas de plástico, mientras que la ropa, la decoración de las paredes y lámparas se convirtieron en montones de basura dentro de las unidades. CNN ha contactado a los administradores del edificio para comentarios.

Los inquilinos dijeron que, al parecer, todos en el edificio fueron detenidos por agentes federales, incluidos ciudadanos estadounidenses.

“Fue aterrador, porque nunca me habían apuntado con un arma”, declaró Pertissue Fisher, residente del edificio, a WLS, afiliada de CNN. “Me preguntaron mi nombre y fecha de nacimiento y si tenía alguna orden judicial. Les dije: ‘No, no tengo’”.

Fisher relató que de todos modos fue esposada antes de ser liberada alrededor de las 3 a.m., hora local, y le dijeron que cualquiera con una orden de arresto pendiente, aunque no estuviera relacionada con inmigración, no sería liberado.

Al menos un ciudadano estadounidense con una orden de arresto activa por narcóticos fue arrestado durante el operativo y entregado al Departamento de Policía de Chicago, dijo el DHS.

Ballard expresó que la mayoría de los que vio esposados afuera eran residentes negros y que “bastantes” fueron detenidos durante dos o tres horas.

Cuatro niños ciudadanos estadounidenses con padres indocumentados fueron puestos bajo custodia, dijo el DHS, incluido un menor que supuestamente estaba con un miembro del Tren de Aragua.

“Por su propia seguridad y para garantizar que estos menores no fueran víctimas de trata, abuso o explotación, fueron detenidos y puestos bajo custodia hasta que pudieran ser entregados al cuidado de un tutor confiable o del estado”, subrayó un portavoz del DHS.

En todo el país, los menores nacidos en Estados Unidos se han convertido en daños colaterales en la ofensiva sin precedentes de la administración Trump contra los inmigrantes indocumentados. CNN identificó a más de 100 niños ciudadanos estadounidenses, desde recién nacidos hasta adolescentes, que han quedado varados sin sus padres debido a acciones migratorias este año, según una revisión de campañas de financiación colectiva verificadas, registros públicos y entrevistas con familias, amigos, abogados de inmigración y otros defensores.

Otra vecina, Eboni Watson, manifestó que ella y otros se agacharon para cubrirse al escuchar varias explosiones de granadas aturdidoras.

“Estaban aterrados. Los niños lloraban. La gente gritaba. Se veían muy angustiados. Yo estaba llorando cuando vi a la niña doblar la esquina, porque también estaban bajando a los niños, los tenían atados con bridas,” dijo Watson a WLS, recordó que se usaron camiones y furgonetas de estilo militar para separar a los adultos de sus hijos.

En su comunicado sobre la redada, el DHS señaló que aún estaba recopilando información sobre los arrestados “debido a la magnitud” de la operación y que proporcionará más información.

“Los agentes federales de las fuerzas del orden no se quedarán de brazos cruzados ni permitirán que la actividad criminal prospere en nuestros vecindarios estadounidenses,” dijo el DHS.

