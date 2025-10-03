Kilmar Ábrego García pudo haber sido acusado por actitud vengativa del Gobierno de Trump, determina un juez

Por Katelyn Polantz, CNN

Un juez federal afirmó que cree que el inmigrante Kilmar Ábrego García, a quien el Gobierno de EE.UU. envió erróneamente a El Salvador, pudo haber sido objeto de un cargo penal por parte del Departamento de Justicia este año como venganza.

“El Gobierno tenía un interés significativo en tomar represalias contra el éxito de Ábrego” al demandar a la administración de Trump después de su expulsión errónea a El Salvador en marzo, escribió el juez Waverly Crenshaw Jr., del Distrito Medio de Tennessee, el viernes. “El Tribunal considera que Ábrego ha presentado pruebas suficientes de que el Gobierno tenía un interés en tomar represalias contra él por ejercer sus derechos en la demanda de Maryland y disuadirlo de continuar ejerciéndolos”.

Este hallazgo prepara el terreno para otra ronda de procedimientos judiciales en los que los abogados de Ábrego García podrán indagar en la toma de decisiones del Departamento de Justicia este año. Buscan que se desestimen dos cargos penales que enfrenta en el tribunal federal de Tennessee y obtener pruebas que demuestren que el proceder del Gobierno de Trump ha sido inapropiado.

Crenshaw, designado por Obama, aún no ha emitido un fallo final sobre si se trata de un enjuiciamiento vengativo e indebido, y dijo el viernes que permitirá la recopilación de pruebas y una audiencia, que podría incluir testigos e incluso a funcionarios de la administración. Los acusados federales que alegan persecución vengativa rara vez tienen éxito.

Sin embargo, si Ábrego García logra reunir las pruebas suficientes para convencer al juez de desestimar su caso, significaría un final embarazoso en la saga del hombre de Maryland durante la agresiva y mediática política de deportaciones de la administración Trump.

El Gobierno de Trump inicialmente se resistió a devolver a Ábrego García a EE.UU., después de enviarlo en marzo en un avión a una prisión para terroristas, en contra de órdenes previas de procedimientos migratorios.

Ábrego García solo fue devuelto a EE.UU. cuando fue acusado este verano de transportar inmigrantes indocumentados, basado en una parada de tráfico de 2022, cuando fue detenido por exceso de velocidad y la policía dice que conducía a varios hombres hispanohablantes a través de las fronteras estatales.

Crenshaw señaló el viernes que el caso de Ábrego García era el único en Tennessee y estados circundantes donde el Departamento de Justicia presentó cargos federales mucho después de la fecha de la detención de tráfico.

“Esto respalda su afirmación de que puede haber un motivo inapropiado para su enjuiciamiento”, escribió Crenshaw, destacando que el tiempo entre la parada de tráfico y la acusación fue de 903 días.

El juez también destacó que funcionarios de la administración, incluidos la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y la fiscal general Pam Bondi, “celebraron públicamente los cargos penales en su contra” en declaraciones y publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, la declaración más problemática para el Departamento de Justicia provino del vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, escribió Crenshaw.

El juez señaló cómo Blanche dijo en una aparición televisiva el mismo día del arresto de Abrego García que el Departamento de Justicia comenzó a investigarlo después de que otro tribunal analizara su deportación. Calificó esos comentarios de Blanche como “extraordinarios”.

“Además, afirmó que Ábrego no fue devuelto ‘por ninguna otra razón que no fuera para enfrentar la justicia’”, escribió Crenshaw.

“Esto podría ser una prueba directa de represalia”, añadió.

Un funcionario del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios a CNN.

Los argumentos previos del Departamento de Justicia de que Ábrego García representaba un peligro para la sociedad y debía permanecer en detención penal tampoco convencieron al tribunal, pero él continúa en detención migratoria en EE.UU.

Los abogados defensores de Ábrego García y dos jueces también han puesto en duda de manera significativa algunas de las pruebas que el Departamento de Justicia tiene de la parada de tráfico, según los procedimientos judiciales previos.

