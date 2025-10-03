La Corte Suprema permite a Trump poner fin a las protecciones contra la deportación para 300.000 venezolanos

Por Angélica Franganillo Díaz y John Fritze, CNN

Este viernes, la Corte Suprema permitió por segunda vez al presidente Donald Trump retirar las protecciones temporales contra la deportación de 300.000 venezolanos.

En una breve orden, y con la disidencia de los tres jueces progresistas de la Corte, la mayoría de los magistrados dictaminó que el Gobierno podía seguir adelante con sus planes de poner fin a una forma de alivio humanitario conocida como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), una medida que dejará a más personas vulnerables a la deportación.

El Gobierno de Trump pidió a los jueces a principios de este mes que le permitieran retirar las protecciones contra la deportación que habían sido extendidas a unos 300.000 venezolanos que viven en Estados Unidos. El caso surge de una decisión tomada a principios de este año por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al TPS para los migrantes venezolanos.

La corte había llegado a un resultado similar en el mismo caso en mayo.

“Aunque la situación del caso ha cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos en general no lo han hecho”, escribió la corte en su orden. “El mismo resultado al que llegamos en mayo es apropiado aquí”.

Noticia en desarrollo…