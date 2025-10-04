Detienen en CDMX al presunto “líder y principal operador” del Tren de Aragua en México, informan autoridades de seguridad

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Las autoridades de seguridad del Gobierno de México informaron este sábado en un comunicado que detuvieron en la capital del país al presunto “líder y principal operador en México” de la organización criminal Tren de Aragua.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) —que forma parte del Gabinete de Seguridad— confirmó a CNN que el detenido es Nelson Arturo Echezuria Alcántara, alias “Nelson”, y tiene 29 años.

En el comunicado, el Gabinete de Seguridad mexicano vincula a Echezuria Alcántara con los delitos de trata de personas, venta de drogas, homicidio, secuestro y extorsión.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, dijo además en un mensaje en X que Echezuria Alcántara es considerado como “autor intelectual y material de diversos feminicidios”.

El secretario de Seguridad federal añadió que, junto con alias “Nelson”, “fueron detenidos dos de sus colaboradores directos”.

La SSPC indicó a CNN que uno de ellos es Lucas Alberto Vielma Rojas, de 37 años, identificado como brazo derecho de Nelson Arturo; en tanto, el segundo fue identificado como Marcos Gabriel Ortega Sotillo, de 36 años, colaborador directo en el Tren de Aragua.

Los tres detenidos, agregó la SSPC a CNN, son de nacionalidad venezolana.

CNN contactó a la Fiscalía General de la República (FGR) —también parte del Gabinete de Seguridad federal— para saber si los tres detenidos cuentan con representación legal y espera respuesta.

Al ser inspeccionados tras su detención, “les hallaron 92 dosis de marihuana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo”, señaló el Gabinete de Seguridad en el comunicado.

Según García Harfuch, los tres detenidos operaban en las entidades de Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México, es decir, prácticamente se concentraban en la zona centro del país.

El Tren de Aragua es una banda criminal transnacional que se originó en una prisión de Venezuela y que lentamente se ha abierto camino hacia el sur y el norte del continente en los últimos años. En 2023, una investigación de CNN reveló la presencia de sus miembros en Estados Unidos.

La Fiscalía General de Venezuela afirmó en enero de 2025 haber desmantelado al Tren de Aragua, pero no se ha reportado la detención de Héctor “Niño” Guerrero, quien es considerado el líder de la organización criminal y cuyo paradero aún se desconoce.

El Tren de Aragua es catalogado como la banda criminal más grande y poderosa de Venezuela, de acuerdo con informes de la organización Insight Crime y el Gobierno de Estados Unidos.

Previamente esta semana, se anunció otra detención de un presunto líder del Tren de Aragua, en este caso en Colombia. Se trata de José Antonio Márquez Morales, alias “Caracas”, quien es señalado por la Policía Nacional colombiana como “el principal articulador logístico y financiero” de la organización criminal Tren de Aragua.

