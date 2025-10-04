Dos adolescentes murieron atropelladas mientras paseaban en bicicleta. Ahora, otro joven enfrenta cargos de homicidio

Por Zoe Sottile, CNN

Dos mejores amigas adolescentes salieron a dar un paseo en bicicleta eléctrica por la tarde a principios de esta semana en Cranford, Nueva Jersey, una pequeña ciudad a solo 29 kilómetros al sur de la ciudad de Nueva York.

Nunca regresaron a casa. Ambas chicas fueron atropelladas por un auto y murieron el 29 de septiembre, de acuerdo con las autoridades locales. Y ahora, otro adolescente, a quien la Oficina del Fiscal del Condado de Union identificó como un joven de 17 años, ha sido arrestado y acusado de dos cargos de homicidio premeditado.

Los nombres de las víctimas no han sido revelados por las autoridades, pero familiares las identificaron ante medios locales como Maria Niotis e Isabella Rose Salas, ambas de 17 años.

El martes por la noche, cientos de personas se reunieron para recordar a las adolescentes, según WABC, afiliada de CNN. Encendieron velas y dejaron globos, peluches e imágenes de las dos chicas.

Entre los dolientes estaba la madre de Maria, Fouli Niotis.

“No solo era mi hija; era mi mejor amiga”, dijo. “El tipo de chica que podía entrar a una habitación y llenarla de luz solo por ser ella misma”.

Las muertes han conmocionado a la comunidad de Cranford. “No creo que ninguno de nosotros haya dormido bien, porque podría haber sido nuestra propia hija”, dijo Brandi Schmidt, quien asistió a la vigilia del martes, a WABC. “Así que uno se pone en su lugar y viene a apoyar”.

Este sábado se realiza una visita para Isabella. De acuerdo con su obituario, la adolescente era una cantante y actriz entusiasta que era voluntaria en un banco de alimentos local.

Su funeral está programado para el lunes.

El viernes se celebró una misa en honor a Maria, quien fue recordada como una aspirante a cosmetóloga que trabajaba en una cafetería local, según su obituario. A Maria le apasionaba ayudar a las personas a ver la belleza interior, dijo su madre después del velorio de su hija.

“No se trataba solo del glamour”, dijo Niotis, según News 12 New Jersey, afiliada de CNN. “Se trataba de ayudar a las personas a ver la belleza en sí mismas que tal vez habían olvidado. Amaba profundamente, daba generosamente, soñaba en grande”.

Una campaña de GoFundMe creada para apoyar a las familias de ambas víctimas ya ha recaudado más de US$ 150.000.

Las muertes también han dejado un aluvión de preguntas. El sospechoso no ha sido identificado por las autoridades, que no respondieron a las preguntas de CNN sobre si las muertes fueron intencionales y si se ha identificado un motivo, citando las leyes de Nueva Jersey sobre menores y casos penales.

Sin embargo, la tarde del 29 de septiembre se emitieron 15 multas de tránsito a Vincent Battiloro, de 17 años, según los registros judiciales de Nueva Jersey. Incluyen multas por exceder el límite de velocidad entre 72 y 79 kilómetros por hora, abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales y no reportar un accidente. La fecha y el lugar coinciden con los detalles del atropello y fuga mencionados por la fiscalía. El vehículo identificado en las multas también coincide con la descripción del vehículo que la fiscalía dijo que buscaban tras el accidente. No está claro si el adolescente tiene un abogado. CNN está intentando contactar a sus familiares.

El sospechoso fue detenido e interrogado el lunes, de acuerdo con la Fiscalía del Condado de Union. Fue puesto en libertad y posteriormente arrestado el miércoles por la mañana, según informó la fiscalía en un comunicado a CNN.

En una publicación de Facebook, el jefe de policía de la cercana localidad de Westfield, Nueva Jersey, indicó que el sospechoso era un familiar, aunque no un miembro de su familia directa.

“Condeno inequívocamente las acciones del acusado y, como ustedes, exijo que enfrente las consecuencias de sus presuntas acciones en un tribunal de justicia”, escribió Christopher Battiloro en una publicación de Facebook. “Mi vecindario se siente violado y estamos de luto”.

Agregó que él y su familia “están absolutamente devastados por esta pérdida sin sentido de vidas, pero también por la pérdida del sentimiento de seguridad en el vecindario y la comunidad que tú y yo llamamos hogar”. Isabella, “una joven hermosa y carismática”, era su vecina, dijo el jefe.

