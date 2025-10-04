Trayectoria de la tormenta tropical Priscilla: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

La tormenta tropical Priscilla se formó la tarde de este sábado en el océano Pacífico, en la costa suroeste de México, informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) en su reporte más reciente.

De acuerdo con el NHC, Priscilla se encuentra a 460 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, México, y a 890 kilómetros al sur-sureste del extremo sur de Baja California.

La tormenta tropical se mueve hacia el noroeste a 11 km/h con vientos máximos sostenidos de 75 km/h con ráfagas más altas. Se pronostica su fortalecimiento durante los próximos días y que se convierta en huracán el domingo por la noche, informó el NHC.

Por otro lado, en el pronóstico de su trayectoria se espera que su núcleo se mueva en alta mar y en paralelo a la costa suroeste de México hasta principios de la próxima semana.

Esta es su trayectoria prevista:

El Gobierno de México emitió una alerta de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, detalló el NHC.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México dijo en su reporte más reciente que se esperan lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Michoacán y Guerrero; y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco y Colima.

Además, se prevé viento de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 80 km/h y oleaje de 2,5 a 3,5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Para las costas de Guerrero se pronostican vientos de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h y oleaje de 1,5 a 2,5 metros de altura.

