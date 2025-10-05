¡80 segundos! Alex Pereira recuperó el título contra Magomed Ankalaev de manera contundente en el UFC 320

Por Federico Leiva, CNN en Español

Los amantes de las artes marciales mixtas tuvieron el sábado una jornada para enmarcar con el UFC 320, que terminó celebrando el retorno de un campeón: Alex Pereira recuperó el cinturón de los semipesados con una exhibición de 80 segundos que terminó noquendo al ruso Magomed Ankalaev.

El brasileño se tomó la velada como una cuenta pendiente a saldar: Ankalaev lo había destronado en marzo, cuando lo venció por decisión unánime. Fue, además, una demostración para quienes dudaban de su futuro en el octágono a los 38 años.

Pereira salió a escena dispuesto a todo y acabó mostrando su mejor versión. El momento de la noche fue un derechazo que, si bien no lo tumbo, sí dejó desorientado al peleador ruso. Ankalaev intentó ir a por las piernas de Pereira, pero el que acabó en el suelo fue él mismo, recibiendo todo tipo de golpes de puño y codo en la cabeza y algunos en las costillas desprotegidas.

El juez dio por terminada la velada al ver que el ruso ya no tenía respuestas ante los continuos golpes de Pereira y declaró al brasileño vencedor.

“Les dije a todos que no estaba en buenas condiciones la última vez. Todos lo vieron esta noche”, dijo Pereira tras recuperar el cetro en una pelea que tuvo el segundo final más rápido en la historia de los semipesados (el desenlace más rápido en una lucha por el título es de 49 segundos, en 2004).

Tras volver a lo más alto, Pereira, quien es campeón mundial de UFC tanto en semipesado como en mediado, tiene ante sí un amplio abanico de posibilidades ahora. Podría intentar defender el título ante rivales como el excampeón Jiri Procházka o Carlos Ulberg, o probar subir otra vez de categoría para intentar conseguir lo que nadie ha conseguido hasta ahora: ser campeón de tres categorías distintas.

Sin embargo, consultado por esta posibilidad, el CEO de la UFC, Dana White, mostró sus dudas al respecto: “No es como subir dos categorías de peso en el boxeo. Es un gran salto. Y no es que tenga ninguna duda al respecto. Está en una división en la que todavía hay peleas interesantes”, dijo en la conferencia de prensa posterior a la pelea del sábado.

