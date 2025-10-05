“Cometimos errores grandes”: Hansi Flick habló tras la dura goleada que sufrió el Barcelona ante el Sevilla

Por Federico Leiva, CNN en Español

“Somos un buen equipo y los jugadores van a volver”. Con esa frase autocrítica, pero no tremendista, Hansi Flick se refirió a la primera derrota del FC Barcelona por LaLiga, la segunda en forma consecutiva en todas las competencias, tras la agónica caída del miércoles por la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain.

El equipo blaugrana, sin Lamine Yamal, ausente por lesión, fue goleado por el Sevilla en el Sánchez Pizjuan por 4 a 1 en un partido válido por la octava jornada de la liga española.

El director técnico alemán dijo que tanto la derrota ante los parisinos como la de este domingo deben tomarse “de forma positiva”. El estratega del equipo culé reconoció que cometieron “errores grandes”, aunque destacó la reacción del equipo en la segunda parte.

Y es que si de algo pecó el FC Barcelona fue de una floja primera etapa. El Sevilla, más descansado al no jugar competiciones internacionales entre semana, salió a imponer condiciones desde el primer segundo de juego y tuvo su premio rápido, con un penal sancionado gracias a la revisión del VAR, que el chileno Alexis Sánchez (exBarcelona) cambió por gol a los 10 minutos.

Lejos de sacar el pie del acelerador, el local estuvo cerca de golear antes de irse al descanso, y lo hubiese hecho de no ser por la falta de puntería de Isaac Romero y las manos salvadoras de Szczęsny. El “7” del Sevilla tuvo revancha a los 34 minutos, coronando una gran jugada de Vargas por izquierda para el 2-0.

No hubo noticias del Barcelona en el Pizjuan hasta pasados los 40 minutos, cuando un buen pase al vacío para Marcus Rashford exigió los servicios del griego Vlachodimos, que nada pudo hacer unos minutos más tarde, cuando el inglés definió con categoría para poner el 1-2 justo antes del descanso.

Flick entendió que el gol de Rashford fue un rédito excesivo para lo que estaba mostrando su equipo y decidió patear el tablero en el entretiempo, con los ingresos de Eric García y Baldé por Araújo y Martin para renovar una defensa que nunca hizo pie en Sevilla.

Los cambios le hicieron bien al Barcelona, que, al margen de otra salvada de Szczęsny ante Isaac, pudieron haberse encontrado con el empate, primero en los pies de Pedri, luego en la cabeza de García, aunque en ambas oportunidades aparecieron las manos de Vlachodimos.

La oportunidad más clara para los blaugranas llegó a 15 minutos del final, con un penal bien sancionado por falta a Baldé y mal ejecutado por el polaco Lewandowski, que la tiró afuera.

Si parecía que no era la tarde del Barca, la confirmación llegó en el final. Vlachodimos apareció dos veces más para evitar el empate y, en la segunda, terminó propiciando una contra letal que Carmona aprovechó para el 3-1. Ya en el descuento llegaría el 4-1 en los pies de Adams, quien coronó otro contragolpe sevillista.

“Me quedo con la reacción de la segunda parte. No creo que sea un problema del sistema ni de estrategia. Hemos cometido errores grandes, pero siempre jugamos igual”, dijo Flick en los micrófonos. “Me quedo con la reacción, la pelea del equipo. Es bueno ver eso. No estamos contentos por la derrota, pero es un partido”, cerró el estratega culé, intentando quitarle dramatismo a la derrota.

Flick sabe que el Barcelona se va ahora al parón de selecciones con sensaciones negativas, después de perder de local ante PSG y ceder el liderato de la LaLiga este domingo, que volvió a manos de un Real Madrid que le sacó dos puntos de ventaja.

Después de la doble fecha FIFA, será momento de barajar y dar de nuevo: “Nos viene bien el parón (de la liga) para que los jugadores jueguen con sus selecciones y tengan un ambiente diferente. Les va a venir bien”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.