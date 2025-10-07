La hija de Robin Williams pide que no le envíen videos de su padre creados con IA

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Zelda Williams, hija del actor y comediante Robin Williams, fallecido en 2014, pidió en redes sociales que no le envíen más imágenes de su padre creadas con Inteligencia Artificial.

Williams, de 36 años, hizo este comentario el lunes en una historia en su perfil oficial en Instagram, en la que pidió: “Simplemente dejen de enviarme videos con IA de papá”.

“Dejen de creer que quiero verlos o que lo voy a entender, no quiero y no lo haré”, escribió. “Si solo intentan molestarme, he visto cosas mucho peores; los voy a restringir y seguiré adelante. Pero, por favor, si tienen algo de decencia, dejen de hacernos esto a él y a mí, a todos incluso, punto final. Es tonto, es una pérdida de tiempo y energía, y créanme, NO es lo que él querría”.

Zelda Williams también es actriz y directora de cine. Su película más reciente como realizadora es “Lisa Frankenstein” (2024).

La actriz dirigió también sus críticas a la Inteligencia Artificial, a la que señaló como culpable de reducir a las estrellas fallecidas a “basura terrible de TikTok”.

“No están haciendo arte, están haciendo asquerosos hot dogs sobreprocesados con las vidas de seres humanos, con la historia del arte y la música, y luego se los meten a la fuerza a alguien esperando que les den un pulgar arriba y les guste. Qué asco”, concluyó.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.