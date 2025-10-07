Trump bromea con Carney sobre su próximo proyecto global: “La fusión de Canadá y Estados Unidos”

Por Kevin Liptak, CNN

Es el tema delicado que ha agriado las relaciones entre Canadá y su vecino del sur.

Así que, cuando el presidente Donald Trump mencionó, a los pocos minutos de comenzado el encuentro, sus ambiciones de anexar Canadá durante su reunión con el primer ministro Mark Carney este martes, fue tomado como una broma que podría afectar conversaciones importantes sobre comercio y seguridad.

Carney se lo tomó con humor, y la reunión continuó cordialmente. Pero el momento dejó en evidencia, no obstante, una relación que se ha deteriorado seriamente desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero.

Trump hizo el comentario mientras Carney intentaba elogiar la destreza en política exterior de su anfitrión, al enumerar conflictos en los que Trump ha intervenido con éxito para ponerles fin.

Tras definir a su homólogo estadounidense como un “presidente transformador”, Carney comenzó a enumerar los conflictos entre India y Pakistán, y Azerbaiyán y Armenia, antes de intentar concluir con los últimos intentos de Trump para negociar la paz en Gaza.

“Me estoy quedando sin tiempo, pero esto, en muchos aspectos, es lo más importante”, empezó a decir Carney.

“¿La fusión de Canadá y Estados Unidos?”, lo interrumpió Trump astutamente.

“¡No!”, exclamó Carney con una sonrisa. “No era ahí a donde quería llegar”, añadió.

El momento fue exitosamente tomado con humor. Pero las ambiciones territoriales del presidente han inquietado a los canadienses desde que comenzó a hablar de convertir al país en el estado número 51 de EE.UU.

Recientemente, volvió a mencionar el tema al dirigirse a generales estadounidenses, diciendo que Ottawa quería participar en su proyecto de defensa antimisiles Golden Dome.

“Canadá me llamó hace un par de semanas. Quieren ser parte de ello, a lo que les dije: ‘Bueno, ¿por qué no simplemente se unen a nuestro país? ¡Se convertirían en el 51— en el estado número 51, y lo obtienen gratis!’”, dijo. “Así que no sé si eso tuvo un gran impacto, pero tiene mucho sentido”.

