El largo y extraño viaje de James Comey para convertirse en uno de los principales villanos de Trump

Por Marshall Cohen y Jeremy Herb, CNN

El exdirector del FBI, James Comey, no siempre encabezó la lista de enemigos del presidente Donald Trump.

“Has tenido un año tremendo”, le dijo Trump, entonces presidente electo, a Comey en enero de 2017, la primera vez que se vieron en privado en la Torre Trump de Nueva York. Trump le aseguró a Comey que tenía una “gran reputación” y que había manejado la investigación del FBI sobre el uso de un servidor de correo electrónico privado por parte de Hillary Clinton “con honor”, según el relato de Comey sobre su encuentro en sus memorias de 2018.

Ese puede haber sido el punto álgido de su relación.

Momentos después, el director del FBI le contó a Trump por primera vez sobre el infame “expediente Steele”, que alegaba que Trump y su campaña se confabularon con los rusos para ganar las elecciones de 2016. Fue una conversación que finalmente llevaría a Comey a una espiral descendente hasta convertirse en uno de los principales villanos de Trump.

Ahora, Comey se encuentra en medio de la campaña de venganza de Trump de su segundo mandato, tras ser acusado el mes pasado de dos cargos penales por supuestamente mentir al Congreso en 2020 sobre filtraciones, que según CNN parecen estar relacionadas con la investigación del FBI sobre los correos electrónicos de Clinton.

Comey se ha declarado “inocente” de los cargos en su comparecencia en Virginia este miércoles por la mañana. Un juez fijó la fecha de su juicio para el 5 de enero de 2026.

A lo largo del camino, a diferencia de sus predecesores recientes en el FBI, Comey forjó una trayectoria sin precedentes de una década para convertirse en un actor político importante, cuyas acciones son instrumentalizadas por partidarios de ambos bandos para su propio beneficio. Pasó de ser el chivo expiatorio demócrata de la derrota electoral del partido en 2016 a catalizador del nombramiento del fiscal especial Robert Mueller, a figura prominente de la resistencia anti-Trump, y, ahora, a acusado penal.

“Trump es el boxeador por excelencia y Comey es su saco de boxeo, porque le ataca el ego y la paranoia a Trump”, dijo Douglas Brinkley, historiador presidencial de CNN y profesor de historia en la Universidad Rice. “La historia los mirará a ambos con ojos hastiados, por el hecho de que estos dos adultos sometieron a su país a tantos ciclos noticiosos nauseabundos de rivalidad de patio de recreo”.

Estos son los momentos clave que definen el largo y tortuoso conflicto entre Trump y Comey:

Muchos estadounidenses probablemente nunca habían oído hablar de Jim Comey antes del 5 de julio de 2016.

Fue entonces cuando, en plena campaña presidencial, con las convenciones del partido a pocas semanas de celebrarse, Comey ofreció una conferencia de prensa sin precedentes de 15 minutos para explicar los resultados de una investigación de un año del FBI sobre el servidor de correo electrónico de Hillary Clinton.

Comey criticó duramente a Clinton por ser “extremadamente descuidada” con los correos electrónicos clasificados y dijo que “debería haber sabido” que no debía usar un servidor privado. Pero las pruebas de intención criminal eran tan escasas, concluyó, que “ningún fiscal razonable” acusaría a la candidata demócrata.

Esto era inaudito. Los investigadores rara vez anuncian cuándo una investigación no conduce a cargos. Y es aún menos común que el jefe del FBI critique públicamente a una figura política importante. Comey afirmó que brindaba esta “transparencia inusual” porque “el pueblo estadounidense merece esos detalles, en un caso de gran interés público”.

Ambas partes se enfurecieron al instante. Trump arremetió contra el FBI, afirmando que demostraba que el sistema estaba “amañado”. Y Clinton se enfureció porque Comey se desvió de las normas del FBI de no decir nada públicamente cuando una investigación termina sin cargos.

Durante los meses siguientes, Trump y Clinton se enfrentaron en la campaña electoral. Luego, a finales de octubre, Comey respondió con contundencia, al informar al Congreso en una carta que el FBI reabriría la investigación de Clinton tras descubrir nuevos correos electrónicos que le pertenecían. CNN informó entonces que la decisión de Comey, ampliamente descrita como una “sorpresa de octubre” que podría haber cambiado el rumbo de la campaña, revitalizó la tambaleante campaña de Trump. (Algunos expertos en encuestas independientes, como Nate Silver, concluyeron posteriormente que probablemente le costó la elección a Clinton).

Tras la carta, los ataques previos de Trump, como era previsible, se transformaron en elogios. (Dijo que Comey tenía “muchas agallas”). Pero eso también duró poco: una semana después, apenas 48 horas antes del día de las elecciones, Comey declaró que el FBI había terminado de revisar los nuevos correos electrónicos de Clinton y reafirmó su opinión de que los cargos no estaban justificados.

Brian Fallon, el principal portavoz de la campaña de Clinton, declaró recientemente a Anderson Cooper de CNN que aún culpa a Comey de la victoria de Trump en 2016, pero que cree que los cargos en su contra constituyen un “abuso de poder escalofriante”.

“Muchos de nosotros, a día de hoy, creemos que, de no ser por la carta que Jim Comey envió inapropiadamente al Congreso sobre los servidores de correo electrónico, 11 días antes de las elecciones, el resultado electoral podría haber sido diferente”, dijo Fallon. “Hay mucha gente en nuestro partido que no es fan de Jim Comey. Y, sin embargo, nada de eso… justifica lo sucedido”.

Tras las elecciones de 2016, Comey se enfrentó a problemas políticos aún más espinosos: la investigación del FBI sobre los sospechosos vínculos de la campaña de Trump con Rusia y cómo manejar un expediente relacionado con acusaciones escandalosas que involucraban al presidente electo.

Dos semanas antes de su investidura, Trump fue informado en la Torre Trump por un grupo más amplio de líderes de inteligencia estadounidenses sobre sus hallazgos de que Rusia se inmiscuyó para ayudarlo a ganar las elecciones. Comey solicitó hablar a solas con el presidente electo sobre un asunto aún más delicado.

“Mientras hablaba, sentí una extraña experiencia extracorpórea, como si me estuviera viendo a mí mismo hablando con el nuevo presidente sobre prostitutas en Rusia”, recordó Comey en su libro de 2018, al referirse a una acusación lasciva y ahora desacreditada del expediente. “Antes de terminar, Trump me interrumpió bruscamente, con un tono desdeñoso. Estaba ansioso por protestar, al argumentar que las acusaciones no eran ciertas”.

Apenas dos días después de que Trump tomara posesión del cargo, Comey tuvo un abrazo trascendental e inesperado en la Casa Blanca con el presidente durante una reunión con las fuerzas del orden para agradecerles su trabajo en la toma de posesión. La grabación se repetiría una y otra vez cada vez que Comey volvía a aparecer en las noticias.

Trump lo vio y lo llamó. “Te has vuelto más famoso que yo”, dijo Trump mientras Comey cruzaba la sala y le estrechaba la mano torpemente, a un Trump que se inclinó para abrazar a su director del FBI.

Las reuniones individuales de Trump con Comey continuaron, para gran disgusto del director del FBI, quien comenzó a documentarlas escribiendo memorandos de las conversaciones.

En una cena en enero de 2017, Trump le dijo a Comey: “Necesito lealtad. Espero lealtad”, recordaría Comey más tarde. El director del FBI finalmente respondió que le brindaría “honestidad” al presidente.

Al mes siguiente, tras la renuncia del asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, debido a la rápida escalada del escándalo ruso, Trump solicitó hablar a solas con Comey tras una sesión informativa sobre antiterrorismo.

Trump dijo sobre la investigación del FBI sobre Flynn: “Espero que encuentre la manera de dejar pasar esto, de dejar ir a Flynn. Es una buena persona. Espero que pueda dejar pasar esto”, según el informe de 2019 del fiscal especial Mueller.

En marzo, mientras las acusaciones sobre Rusia circulaban en la prensa al comienzo de la presidencia de Trump, Comey tenía otra bomba investigativa que revelar públicamente por primera vez, en una audiencia de la Cámara de Representantes sobre la intromisión de Rusia en las elecciones. “El FBI, como parte de nuestra misión de contrainteligencia, está investigando los intentos del gobierno ruso de interferir en las elecciones presidenciales de 2016, lo que incluye investigar la naturaleza de cualquier vínculo entre individuos asociados con la campaña de Trump y el Gobierno ruso, y si hubo alguna coordinación entre la campaña y los intentos de Rusia”, declaró Comey el 20 de marzo de 2017.

Más tarde ese mes, el presidente le pidió a Comey en una llamada telefónica que “disminuyera la incertidumbre” sobre la investigación de Rusia, al afirmar que Trump no estaba siendo investigado personalmente, según recordaría Comey. Comey respondió que “vería qué podía hacer”, lo que posteriormente explicó que era una forma de “cortar la llamada”.

En cambio, la incertidumbre solo se acentuó.

Varias semanas después, Comey se encontraba al otro lado del país hablando con agentes en la oficina local de Los Ángeles el 9 de mayo de 2017, cuando el titular apareció en una pantalla de televisión frente a él: “COMEY DESPEDIDO”.

En Washington, un asesor de la Casa Blanca entregó a la sede del FBI una carta de Trump, en la que declaraba que despedía a Comey basándose en las recomendaciones de altos funcionarios del Departamento de Justicia por su mala gestión de la investigación sobre los correos electrónicos de Clinton.

Pero un día después, Trump reveló el motivo subyacente del despido. Les dijo a los funcionarios rusos en el Despacho Oval que “enfrentaba una gran presión debido a Rusia. Eso ya no existe”.

Al día siguiente, Trump fue un paso más allá en una entrevista con Lester Holt de la NBC, donde afirmó que despediría a Comey independientemente de la recomendación del Departamento de Justicia. “Cuando decidí hacerlo, me dije: ‘¿Sabes? Este asunto de Rusia es una historia inventada. Es una excusa de los demócratas por haber perdido unas elecciones que deberían haber ganado’”.

Trump también amenazó veladamente a Comey en Twitter: “¡Más le vale a James Comey que no haya grabaciones de nuestras conversaciones antes de que empiece a filtrarlas a la prensa!”.

Comey decidió compartir el memorando de su conversación con Trump sobre la investigación de Flynn con su amigo y abogado Dan Richman, quien compartió su contenido con The New York Times.

“Ahora que era un ciudadano común, podía hacer algo”, escribió Comey. Un día después de la publicación del memorando, el entonces fiscal general adjunto Rod Rosenstein anunció el nombramiento de Mueller.

Comey fue invitado a testificar ante el Comité de Inteligencia del Senado, casi un mes después de su despido. La audiencia del 8 de junio de 2017 fue un espectáculo en el Capitolio, con una expectativa poco común en los procedimientos del Congreso. La fila para entrar a la audiencia se extendía alrededor del Edificio Hart de Oficinas del Senado. Hordas de periodistas y fotógrafos se agolparon para presenciar las primeras declaraciones públicas de Comey desde su despido. Algunos bares de la ciudad de Washington, incluso abrieron temprano para ver a Comey en grupo.

“Caminé con los líderes del comité por el largo pasillo privado detrás del estrado, giré a la izquierda y me encontré con algo surrealista. He visto muchísimas cámaras en mi vida y he escuchado muchos clics de obturadores. Nada comparado con esta escena”, escribió Comey en su libro sobre su entrada a la audiencia.

Durante la audiencia, Comey recordó sus conversaciones con Trump y las circunstancias que rodearon su despido. “¡Dios mío, espero que haya grabaciones!”, dijo sobre la amenaza de Trump. (No las había).

“Realmente no sabíamos qué iba a decir ni cómo se desarrollaría esta audiencia. Al final, 20 millones de estadounidenses la vieron en directo”, dijo Rachel Cohen, portavoz del senador Mark Warner, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado. “Mientras siga haciendo esto, probablemente nunca viviré un día tan loco”.

La investigación de Mueller estaba en pleno apogeo en junio de 2018, cuando el inspector general del Departamento de Justicia publicó un impactante informe de 568 páginas que volvió a centrar la atención del país en la investigación de los correos electrónicos de Clinton. El informe fue un golpe devastador para Comey, al poner de relieve sus errores y meteduras de pata, que el organismo de control calificó de “extraordinarios e insubordinados”.

El informe afirmaba que Comey excluyó indebidamente a sus jefes de decisiones clave durante la investigación de Clinton y que luego incumplió por su cuenta las antiguas normas del Departamento de Justicia, lo que provocó importantes consecuencias que dañaron la reputación apolítica del FBI. Esto incluyó la conferencia de prensa de Comey sobre el caso Clinton.

A favor de Comey, el organismo de control también confirmó lo que había dicho desde el principio y desmintió un argumento recurrente de Trump: el informe concluyó que las acciones de Comey durante la investigación de Clinton no estuvieron motivadas por sesgos políticos.

Aun así, Trump celebró, tuiteando en ese momento que “Comey pasará oficialmente a la historia como el peor líder, con diferencia, en la historia del FBI”.

Comey llevaba más de tres años siendo un ciudadano particular cuando fue convocado nuevamente por los republicanos para declarar ante el Congreso el 30 de septiembre de 2020.

El Comité Judicial del Senado quería hablar con Comey como parte de su investigación sobre los errores del FBI al obtener una orden judicial amparada por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera para Carter Page, el entonces asesor de campaña de Trump.

La audiencia formó parte de un intento de los republicanos del Congreso por desacreditar la investigación “Crossfire Hurricane” del FBI sobre Trump y Rusia, intentos que han continuado durante el segundo gobierno de Trump con la publicación de documentos por parte del director del FBI, Kash Patel, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.

“Como comité de supervisión del Departamento de Justicia y el FBI, estamos tratando de averiguar cómo sucedió esto y asegurarnos de que no vuelva a suceder”, declaró el entonces presidente del Comité Judicial del Senado, Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur.

Comey compareció a la audiencia de forma remota desde su domicilio en Virginia debido a la pandemia de covid-19, un hecho que cobraría relevancia en su acusación formal casi cinco años después, ya que el caso contra Comey fue procesado por la fiscalía federal del Distrito Este de Virginia.

El exdirector del FBI no realizó ninguna declaración preliminar y defendió la investigación del FBI sobre Rusia en respuesta a las críticas republicanas.

“En general, se hizo conforme a las normas, fue apropiado y era esencial que se hiciera”, declaró Comey.

Pero fue una serie de preguntas del senador Ted Cruz, republicano de Texas, la que, años después, se convertiría en el punto más importante de la audiencia, sentando las bases de las acusaciones formales del mes pasado, que lo apuntan por mentir durante su testimonio.

Cruz planteó el testimonio de Comey ante el Comité Judicial del Senado a principios de mayo de 2017, una semana antes de su despido, cuando afirmó que no había sido una fuente anónima ni había autorizado a otra persona del FBI a serlo.

Comey respondió a Cruz: “Solo puedo hablar de mi testimonio. Mantengo lo que usted resumió, el testimonio que di en mayo de 2017”. Ese breve intercambio, en el que Comey reafirmó su testimonio de tres años antes, constituye la base de los cargos actuales en su contra. El Departamento de Justicia alegó en su acusación formal que Comey “sabía” durante la audiencia de 2020 que “de hecho había autorizado” a un contacto suyo anónimo “a servir como fuente anónima en informes periodísticos sobre una investigación del FBI”.

La acusación formal no incluye detalles sobre las filtraciones, más allá de afirmar que había “autorizado a la PERSONA 3 a servir como fuente anónima en informes periodísticos”. CNN informó el mes pasado que la “Persona 3” parecía ser Richman, quien durante el mandato de Comey fue funcionario especial del gobierno en el FBI.

Después de esa audiencia en el Congreso, y tras la salida de Trump de la Casa Blanca en 2021, Comey desapareció de la conversación nacional.

Se adentró aún más en la “resistencia” anti-Trump al respaldar a la candidata demócrata Kamala Harris en 2024. Y publicó mensajes de apoyo a las bases del FBI después de que Trump regresara al poder este año y comenzara a purgar funcionarios.

Era obvio, por las promesas de campaña de Trump, que Comey se enfrentaría a un intenso escrutinio por parte del segundo Gobierno de Trump. Pero se buscó nuevos problemas con una publicación en redes sociales en mayo.

La extraña publicación mostraba conchas marinas en la playa que formaban “86 47”, posiblemente refiriéndose a “86”, que significa deshacerse de algo, y posiblemente haciendo referencia a Trump, quien actualmente es el 47º presidente de Estados Unidos.

Trump y sus aliados, incluyendo medios de comunicación de derecha como Fox News, se apresuraron a acusar a Comey de proferir amenazas de muerte. Incluso fue entrevistado, voluntariamente, unos días después por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos sobre la publicación.

En respuesta, Comey afirmó haber ubicado las conchas marinas de manera azarosa, no saber qué significaban, pero dijo: “Me opongo a cualquier tipo de violencia, así que borré la publicación”.

El desastre agravó la larga disputa entre Comey y Trump, pero Comey no enfrentó cargos por lo que Trump afirmó que era una amenaza de asesinato. Los cargos penales se presentaron cuatro meses después, en septiembre, en un caso que se remontaba a donde todo comenzó: Clinton y 2016.

“Trump ahora está atacando a la yugular con los cargos contra Comey”, dijo Brinkley, el historiador presidencial. “En un contexto moderno, si nos remontamos a principios del siglo XX, esto es algo mucho más autoritario que nunca. Pero es algo que se ve constantemente en países inestables”.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

