EE.UU. anuncia compra de pesos argentinos y un “swap” por US$ 20.000 millones en apoyo del Gobierno de Milei

Por Federico Jofre, CNN en Español

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, anunció este jueves que llegó a un acuerdo con el Gobierno de Argentina para “actuar con rapidez” y ayudar al país a afrontar “un momento de grave falta de liquidez”.

Luego de reunirse durante cuatro días con Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina, Bessent confirmó en su cuenta de X que alcanzaron un acuerdo para realizar un “swap” —un intercambio de divisas ente bancos centrales que funciona como un préstamo— por hasta US$ 20.000 millones. De esta forma, buscan fortaceler las debilitadas reservas de moneda extranjera del Banco Central de Argentina.

Además, aseguró que Estados Unidos intervendrá en el mercado cambiario del país sudamericano. De hecho, aclaró que este jueves el Tesoro compró directamente pesos, con lo cual el valor del dólar en Argentina bajó en el cierre de la jornada.

Bessent agregó que “el Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, reaccionó en sus redes sociales. Agradeció a Bessent y a Trump por “su firme apoyo a Argentina”. Además, felicitó a Caputo por el acuerdo y aseguró que es “el mejor ministro de Economía de la historia”.

