El IRS realiza cambios que afectarán los impuestos este año y el próximo

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció este jueves ajustes en una serie de partidas de su declaración de impuestos federales para este año y el próximo. Estas actualizaciones son el resultado de cambios en la inflación, pero también se deben a disposiciones de la nueva ley tributaria promulgada en julio.

El impacto de los ajustes dependerá de las deducciones que aplique y de sus ingresos tributables.

Sin embargo, en general, “muchos contribuyentes verán un alivio moderado simplemente porque las deducciones y los umbrales aumentan. La inflación se verá menos afectada”, dijo Tom O’Saben, director de contenido tributario de la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos.

Entre los cambios se encuentran:

La mayoría de los contribuyentes solicitan la deducción estándar porque excede el valor de las deducciones que obtendrían si detallaran sus impuestos.

Los aumentos en la deducción estándar para 2026 “trasladarán más ingresos al ‘tramo cero’, es decir, no estarán sujetos a impuestos porque la deducción cubre más”, dijo O’Saben.

Para el año fiscal 2025, cuyas declaraciones vencerán en abril del próximo año, la nueva ley tributaria elevó la deducción estándar a US$ 15.750 para contribuyentes solteros, en comparación con los US$ 15.000 programados previamente. Para parejas casadas que presentan una declaración conjunta, será de US$ 31.500, frente a los US$ 30.000 anteriores. Y para jefes de familia, su deducción estándar será de US$ 23.625, comparada con los US$ 22.500.

A partir de ahí, para el año fiscal 2026, el IRS está ajustando la deducción estándar a la inflación, algo que hace cada año. Como resultado, la deducción estándar aumentará a US$ 16.100 para declarantes solteros; US$ 32.200 para declaraciones conjuntas; y US$ 24.150 para jefes de familia.

El IRS también realizó ajustes por inflación para 2026 en los rangos de ingresos que aplican a cada una de las siete tasas del impuesto federal sobre la renta. Como ha explicado el IRS, “Cuando sus ingresos pasan a un tramo impositivo más alto, no paga la tasa más alta sobre la totalidad de sus ingresos. Solo paga la tasa más alta sobre la parte que está en el nuevo tramo”.

Los ajustes no son uniformes: algunos rangos aumentaron aproximadamente un 3,9 %, mientras que otros aumentaron alrededor de un 2,3 % en comparación con este año. “Los aumentos desiguales son características normales de la metodología de ajuste por inflación del IRS, no una decisión de política para favorecer un nivel de ingresos sobre otro”, dijo O’Saben.

En 2026, pagará:

10 %: Sobre los primeros US$ 12.400 de ingresos gravables (US$ 24.800 para declaraciones conjuntas).

El EITC es un crédito especialmente valioso para los hogares de bajos ingresos. Los créditos son una reducción dólar por dólar de los impuestos que adeuda. Y, al ser un crédito reembolsable, puede aumentar su reembolso si no tiene mucha o ninguna obligación tributaria.

El IRS aumentará el valor del crédito para el próximo año. Por ejemplo, los declarantes elegibles con tres o más hijos podrán reclamar un máximo de US$ 8.231, frente a los US$ 8.046 de este año.

(Puedes encontrar más información aquí sobre estos y otros ajustes que el IRS está realizando para 2026).

