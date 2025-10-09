Ellos son todos los ganadores del Premio Nobel de Literatura desde 1901 hasta 2025

Por Uriel Blanco, CNN

El Premio Nobel de Literatura 2025 ha sido otorgado a László Krasznahorkai, novelista húngaro que afirmó que sus novelas oscuras y difíciles buscan examinar la realidad “hasta la locura”.

Desde el primer Nobel en 1901 hasta la actualidad, el premio en la categoría de Literatura ha sido concedido en 118 ocasiones (incluyendo el galardón de Krasznahorkai).

De esas 118 ocasiones, cuatro han sido premios compartidos, uno fue entregado de manera póstuma, y dos fueron concedidos pero rechazados por los autores galardonados, de acuerdo con el sitio web de los Premios Nobel. Asimismo, de los 118 totales, 18 galardones han sido para mujeres.

1. Sully Prudhomme (originario de Francia, premio Nobel de 1901)

2. Theodor Mommsen (Alemania, 1902)

3. Bjørnstjerne Bjørnson (Noruega, 1903)

4. Frédéric Mistral y José Echegaray y Eizaguirre (Francia y España, 1904, premio compartido)

5. Henryk Sienkiewicz (Polonia, 1905)

6. Giosuè Carducci (Italia, 1906)

7. Rudyard Kipling (Reino Unido, 1907)

8. Rudolf Eucken (Alemania, 1908)

9. Selma Lagerlöf (Suecia, 1909, primera mujer en ser reconocida con el Nobel de Literatura)

10. Paul Heyse (Alemania, 1910)

11. Maurice Maeterlinck (Bélgica, 1911)

12. Gerhart Hauptmann (Alemania, 1912)

13. Rabindranath Tagore (India, 1913)

(1914 – No hubo premio este año)

14. Romain Rolland (Francia, 1915)

15. Verner von Heidenstam (Suecia, 1916)

16. Karl Gjellerup y Henrik Pontoppidan (Dinamarca, 1917, premio compartido)

(1918 – No hubo premio este año)

17. Carl Spitteler (Suiza, 1919)

18. Knut Hamsun (Noruega, 1920)

19. Anatole France (Francia, 1921)

20. Jacinto Benavente (España, 1922)

21. William Butler Yeats (Irlanda, 1923)

22. Wladyslaw Reymont (Polonia, 1924)

23. George Bernard Shaw (Irlanda, 1925)

24. Grazia Deledda (Italia, 1926)

25. Henri Bergson (Francia, 1927)

26. Sigrid Undset (Noruega, 1928)

27. Thomas Mann (Alemania, 1929)

28. Sinclair Lewis (Estados Unidos, 1930)

29. Erik Axel Karlfeldt (Suecia, 1931) – Se entregó de manera póstuma.

30. John Galsworthy (Reino Unido, 1932)

31. Ivan Bunin (Rusia, 1933)

32. Luigi Pirandello (Italia, 1934)

(1935 – No hubo premio este año)

33. Eugene O’Neill (Estados Unidos, 1936)

34. Roger Martin du Gard (Francia, 1937)

35. Pearl Buck (Estados Unidos, 1938)

36. Frans Eemil Sillanpää (Finlandia, 1939)

(De 1940 a 1943 no hubo premio. Ha sido la última vez sin premio)

37. Johannes V. Jensen (Dinamarca, 1944)

38. Gabriela Mistral (Chile, 1945)

39. Hermann Hesse (Alemania, 1946)

40. André Gide (Francia, 1947)

41. Thomas Stearns Eliot (Estados Unidos-Reino Unido, 1948)

42. William Faulkner (Estados Unidos, 1949)

43. Bertrand Russell (Reino Unido, 1950)

44. Pär Lagerkvist (Suecia, 1951)

45. François Mauriac (Francia, 1952)

46. Winston Churchill (Reino Unido, 1953)

47. Ernest Hemingway (Estados Unidos, 1954)

48. Halldór Laxness (Islandia, 1955)

49. Juan Ramón Jiménez (España, 1956)

50. Albert Camus (Francia, 1957)

51. Boris Pasternak (Rusia, 1958) – Un Nobel de Literatura reconocido pero no entregado; aceptó inicialmente el premio, pero luego fue coaccionado por las autoridades de la Unión Soviética, su país natal, para rechazarlo.

52. Salvatore Quasimodo (Italia, 1959)

53. Saint-John Perse (Francia, 1960)

54. Ivo Andric (Yugoslavia, 1961)

55. John Steinbeck (Estados Unidos, 1962)

56. Giorgos Seferis (Grecia, 1963)

57. Jean-Paul Sartre (Francia, 1964) – Otro Nobel de Literatura reconocido pero no entregado; el autor no aceptó el premio porque había rechazado sistemáticamente todos los honores oficiales.

58. Mikhail Sholokhov (Rusia, 1965)

59. Shmuel Agnon y Nelly Sachs (Israel y Alemania, 1966, premio compartido)

60. Miguel Angel Asturias (Guatemala, 1967)

61. Yasunari Kawabata (Japón, 1968)

62. Samuel Beckett (Irlanda, 1969)

63. Alexandr Solzhenitsyn (Rusia, 1970)

64. Pablo Neruda (Chile, 1971)

65. Heinrich Böll (Alemania, 1972)

66. Patrick White (Australia, 1973)

67. Eyvind Johnson y Harry Martinson (Suecia, 1974, premio compartido)

68. Eugenio Montale (Italia, 1975)

69. Saul Bellow (Estados Unidos-Canadá, 1976)

70. Vicente Aleixandre (España, 1977)

71. Isaac Bashevis Singer (Polonia, Estados Unidos, 1978)

72. Odysseus Elytis (Grecia, 1979)

73. Czeslaw Milosz (Polonia, 1980)

74. Elias Canetti (Bulgaria, 1981)

75. Gabriel García Márquez (Colombia, 1982)

76. William Golding (Reino Unido, 1983)

77. Jaroslav Seifert (República Checa, 1984)

78. Claude Simon (Francia, 1985)

79. Wole Soyinka (Nigeria, 1986)

80. Joseph Brodsky (Rusia-Estados Unidos, 1987)

81. Naguib Mahfouz (Egipto, 1988)

82. Camilo José Cela (España, 1989)

83. Octavio Paz (México, 1990)

84. Nadine Gordimer (Sudáfrica, 1991)

85. Derek Walcott (Santa Lucía, 1992)

86. Toni Morrison (Estados Unidos, 1993)

87. Kenzaburo Oe (Japón, 1994)

88. Seamus Heaney (Irlanda, 1995)

89. Wislawa Szymborska (Polonia, 1996)

90. Dario Fo (Italia, 1997)

91. José Saramago (Portugal, 1998)

92. Günter Grass (Alemania, 1999)

93. Gao Xingjian (China, 2000)

94. Vidiadhar Surajprasad Naipaul (Reino Unido-Trinidad y Tobago, 2001)

95. Imre Kertész (Hungría, 2002)

96. John M. Coetzee (Sudáfrica, 2003)

97. Elfriede Jelinek (Austria, 2004)

98. Harold Pinter (Reino Unido, 2005)

99. Orhan Pamuk (Turquía, 2006)

100. Doris Lessing (Reino Unido, 2007)

101. Jean-Marie Gustave Le Clézio (Francia, 2008)

102. Herta Müller (Alemania, 2009)

103. Mario Vargas Llosa (Perú, 2010)

104. Tomas Tranströmer (Suecia, 2011)

105. Mo Yan (China, 2012)

106. Alice Munro (Canadá, 2013)

107. Patrick Modiano (Francia, 2014)

108. Svetlana Alexievich (Belarús, 2015)

109. Bob Dylan (Estados Unidos, 2016)

110. Kazuo Ishiguro (Japón-Reino Unido, 2017)

111. Olga Tokarczuk (Polonia, 2018)

112. Peter Handke (Austria, 2019)

113. Louise Glück (Estados Unidos, 2020)

114. Abdulrazak Gurnah (Tanzania-Reino Unido, 2021)

115. Annie Ernaux (Francia, 2022)

116. Jon Fosse (Noruega, 2023)

117. Han Kang (Corea del Sur, 1970)

118. László Krasznahorkai (Hungría, 1954)

