Fuerte sismo de magnitud 7,4 sacude el sureste de Filipinas; emiten aviso de tsunami
Por Lex Harvey, CNN
Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió la costa sureste de Filipinas, según el Servicio Geológico (USGS, por sus siglas en inglés) de EE.UU., y las autoridades locales advierten que podrían generarse olas de tsunami peligrosas.
El sismo ocurrió frente al lado oriental de la isla de Mindanao, a unos 123 kilómetros de la capital de la isla, Davao, a una profundidad de 58,1 kilómetros, según el USGS. No hubo informes inmediatos de daños.
El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) dijo que se espera un “tsunami destructivo con alturas de olas que amenazan la vida” y advirtió a las personas en las zonas costeras del este y sur de Filipinas que evacuen. Phivolcs situó la magnitud del sismo en 7,6.
El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió que podrían ser posibles olas de entre 1 y 3 metros de altura en partes de Filipinas, mientras que algunas costas de Indonesia y la nación insular de Palaos podrían experimentar olas de entre 30 centímetros y 1 metro.
Filipinas se encuentra a lo largo del Cinturón de Fuego, un arco de 40.000 kilómetros de líneas de falla sísmica alrededor del océano Pacífico que alberga más de la mitad de los volcanes del mundo y experimenta regularmente potentes sismos.
