Además de María Corina Machado, otros seis latinoamericanos han sido galardonados con el Premio Nobel de la Paz

Por CNN en Español

María Corina Machado se ha convertido en la séptima persona en América Latina en recibir el Premio Nobel de la Paz. La líder opositora de Venezuela recibió un reconocimiento que en la historia de los premios recibieron en total 112 personas.

El Comité Noruego del Nobel afirmó que Machado había ayudado a “mantener encendida la llama de la democracia frente a una oscuridad creciente”.

Al anunciar el premio en una ceremonia en Oslo este viernes, el Comité elogió la “lucha de Machado por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El último latinoamericano en recibir el premio fue el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en 2016, y el primero fue el diplomático argentino Carlos Saavedra Lamas en 1936.

Esta es la historia de los siete galardones de la Paz que recibió Latinoamérica en la historia del Nobel, que se entrega desde 1901.

En 2016, el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos fue reconocido “por sus decididos esfuerzos para poner fin a la guerra civil que duró más de 50 años en el país”, dijo el Comité Noruego del Nobel.

Santos se destacó por “intensificar la guerra contra las guerrillas marxistas revolucionarias FARC” y finalmente firmar un acuerdo de paz en agosto de 2016.

“En un referéndum posterior, el acuerdo fue rechazado por un estrecho margen. Santos convocó entonces a un amplio diálogo nacional para salvar el proceso de paz”, destaca el sitio web del Premio Nobel.

La activista de derechos humanos guatemalteca Rigoberta Menchú recibió el premio en 1992 “por su lucha por la justicia social y la reconciliación etno-cultural basada en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, anunció el Comité del Nobel ese año.

Nacida en la comunidad Chimel de Guatemala en 1959, Menchú trabajó por los derechos de los pueblos indígenas.

El mismo año en que se cumplieron 500 años de la llegada de Colón a América, la guatemalteca recibió el Nobel de la Paz “por su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la reconciliación entre grupos étnicos”.

“Mediador de paz en Centroamérica”, así se refiere el Premio Nobel al hablar de Óscar Arias Sánchez, quien recibió en 1987 el galardón mientras era presidente de Costa Rica.

Al expresidente le reconocen haber diseñado un plan “para poner fin a las crueles guerras civiles que devastaron Centroamérica” que fue aprobado por Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

El objetivo de ese plan era la celebración de elecciones libres, la protección de los derechos humanos y el fin de la injerencia extranjera en los asuntos internos de los países, según se lee entre los motivos por los que recibió el premio.

A Alfonso García Robles, diplomático y excanciller de México, lo llamaron el “señor desarme” por su trabajo “en favor del desarme y las zonas libres de armas nucleares”, lo que lo llevó a ganar el Premio Nobel de la Paz en 1982.

Licenciado en Derecho, García tuvo una larga carrera diplomática durante la cual se desempeñó en distintos roles en la sede de la ONU en Nueva York.

“Después de la crisis de los misiles de Cuba en 1962, García Robles jugó un papel clave en los laboriosos esfuerzos para hacer de América Latina una zona libre de armas nucleares, lo que condujo a un acuerdo firmado por 14 estados en la Ciudad de México en 1967”, destaca el sitio oficial del Premio Nobel de la Paz.

El activista de derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel, de Argentina, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1980 “por ser una fuente de inspiración para las personas reprimidas, especialmente en América Latina”.

Durante la dictadura cívico-militar en el país que comenzó en 1976, Pérez Esquivel fue referente de la defensa de los derechos y fue arrestado durante meses por las fuerzas militares.

En 1980, el Comité Noruego del Nobel dijo que “mediante su valiente lucha no violenta había iluminado la oscuridad de la violencia en Argentina”.

En 1936, el argentino Carlos Saavedra Lamas recibió el primer Premio de la Paz que se otorgó a un país fuera de Europa y Estados Unidos por el Pacto Antibélico de 1933, que también utilizó como mediar en la paz entre Paraguay y Bolivia en 1935.

Profesor y doctor en Derecho, Saavedra Lamas fue ministro de Justicia, de Educación y también de Asuntos Exteriores de Argentina.

“Desempeñó un papel destacado en la condena de la organización a la guerra de Italia contra Etiopía en 1936. Realizó importantes contribuciones a las negociaciones de paz entre Paraguay y Bolivia tras la llamada ‘Guerra del Chaco’ en la década de 1930”, dice el Premio Nobel de la Paz, que también reconoció su labor en el pacto antibélico de Sudamérica.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.