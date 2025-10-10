Lo que sabemos sobre el caso de Letitia James y qué sucederá a continuación

Por Hannah Rabinowitz y Kara Scannell, CNN

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue acusada formalmente el jueves, siendo este el segundo gran logro en la agresiva campaña de presión de la Casa Blanca para enjuiciar a los adversarios políticos del presidente Donald Trump.

La acusación formal de cinco páginas señala a James de hacer declaraciones falsas en una solicitud de préstamo para recibir condiciones favorables, acusaciones que ella niega. Está programado que comparezca ante el tribunal el 24 de octubre.

La investigación formal del Departamento de Justicia sobre James comenzó a principios de este año después de que el presidente la llamara una “corrupta chiflada”, y alcanzó su punto álgido el mes pasado cuando Trump pidió públicamente a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, que la procesara, diciendo que ella y otros, como el senador demócrata de California Adam Schiff, son “culpables como el demonio”.

La presión de Trump para que se llevara adelante este caso ha generado preocupación entre los críticos, ya que el Departamento de Justicia está cada vez más bajo el control personal del presidente, quien desafía energéticamente a los fiscales a que se centren en sus oponentes mientras rechazan casos que podrían no alinearse con sus intereses.

Las acusaciones contra James se centran en un acuerdo hipotecario que la demócrata de Nueva York firmó en 2020 para comprar una casa en Norfolk, Virginia.

James supuestamente declaró en los documentos del préstamo que usaría la propiedad como su segunda residencia, una afirmación que, según la fiscalía, le permitió obtener condiciones favorables, pero que en realidad era una mentira, ya que en su lugar la alquiló a una familia.

Esa falsa declaración violó su contrato hipotecario, según la fiscalía, que le impedía alquilar la propiedad.

Los fiscales alegan que James ahorró indebidamente US$ 18.933 ya que la tasa de interés de una hipoteca para una segunda vivienda es más baja que la de un préstamo para una propiedad de inversión. La tasa de interés más baja y otro crédito, alegan, explican el ahorro.

El primer cargo al que se enfrenta James, fraude bancario, la acusa de planear defraudar a dos instituciones financieras: OVM Financial, que ayudó a James a solicitar el préstamo, y First Savings Bank, a la que se le asignó el préstamo. El segundo cargo acusa a James de mentir a OVM Financial sobre sus planes de alquilar la casa.

Una persona familiarizada con la propiedad de James dijo a CNN que miembros de su familia viven en la casa. Añadió que no existe contrato de alquiler, que James nunca renunció al control de la propiedad y que ha realizado todos los pagos de la hipoteca.

Si es declarada culpable, podría enfrentar hasta 30 años de prisión.

James hará su primera aparición ante el tribunal a finales de este mes, donde se le presentarán los cargos en su contra. La fiscalía podría solicitar al juez que imponga condiciones para su liberación, aunque esas medidas no son comunes en casos no violentos o sin riesgo de fuga.

A medida que avance el caso, los abogados de James tendrán la oportunidad de impugnar la acusación antes de que llegue a juicio.

Sus abogados aún no han dicho qué mociones presentarán, pero han indicado que consideran la acusación como de naturaleza política y dijeron en un comunicado a CNN que el caso “está impulsado por el deseo de venganza del presidente Trump”.

La investigación sobre James comenzó en abril cuando Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, envió una denuncia penal al Departamento de Justicia alegando que James pudo haber cometido fraude hipotecario al comprar dos viviendas distintas: una casa de piedra rojiza en Brooklyn que adquirió hace décadas y una vivienda en Norfolk en 2023.

Mientras los fiscales investigaban esas acusaciones, la acusación formal del jueves dejó claro que se estaban enfocando en una tercera propiedad, también en Norfolk, comprada en 2020.

Esa casa, objeto de la acusación formal, no estaba incluida en la denuncia original de Pulte.

Los abogados de James se mostraron sorprendidos al enterarse de que los cargos en la acusación formal no se centraban en las dos propiedades que Pulte había incluido en su denuncia, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con su reacción.

Anteriormente habían rechazado las afirmaciones de Pulte, incluso enviando documentos al Departamento de Justicia que, según ellos, refutan las acusaciones “poco fundamentadas”.

Durante meses, los fiscales investigaron las denuncias de Pulte; uno de ellos, el fiscal especial Ed Martin, incluso se fotografió frente a la casa de ella en Brooklyn. Los fiscales concluyeron que no había pruebas suficientes para acusarla de mentir intencionalmente en su documentación de préstamo, informó CNN.

De hecho, el principal fiscal del Distrito Este de Virginia fue destituido por resistirse a las presiones de Pulte, Martin y la Casa Blanca para presentar cargos.

Su reemplazo, la exasesora de Trump Lindsey Halligan, presentó el caso ante el jurado investigador poco después de asumir el puesto. Halligan previamente logró una acusación formal contra otro enemigo de Trump, el exdirector del FBI, James Comey, quien se declaró inocente.

Según fuentes, Halligan no avisó a Bondi ni a otros líderes del Departamento de Justicia en Washington sobre el momento de la acusación contra James.

El presidente ha declarado pública y repetidamente que espera que quienes lo procesaron enfrenten el mismo sistema judicial que él enfrentó durante y después de su primer mandato.

James hizo campaña para ser fiscal general de Nueva York prometiendo que investigaría el negocio inmobiliario de Trump, y así lo hizo. En la campaña de 2024, Trump llenó sus discursos de críticas contra James diciendo que ella debería ser procesada.

El caso contra James parece cumplir ese deseo, y refleja la demanda civil por fraude que ella presentó en el tribunal estatal contra él, sus hijos y su empresa en 2022, en el que lo acusó de inflar fraudulentamente el valor de sus propiedades en sus estados financieros para obtener mejores tasas de bancos y aseguradoras.

James alegó que Trump usó los valores inflados para aumentar su patrimonio neto y calificar para préstamos personales en lugar de préstamos comerciales, que habrían tenido tasas más altas.

Un juez de Nueva York declaró a Trump responsable de fraude. El presidente apeló.

Tras el anuncio de la acusación contra James el jueves, los aliados de Trump se apresuraron a utilizar otra de las estrategias de James contra ella: los mensajes en línea.

En cuestión de minutos, figuras conservadoras republicaban mensajes antiguos en redes sociales, incluidos lemas que James escribió durante el caso contra Trump.

Halligan, la recién nombrada fiscal federal del distrito este de Virginia, repitió uno en su primera declaración pública tras obtener la acusación: “Nadie está por encima de la ley”.

