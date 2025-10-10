Matan al actor y cantante argentino Fede Dorcaz en la Ciudad de México

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El actor y cantante argentino Fede Dorcaz murió el jueves en la Ciudad de México tras ser blanco de lo que la Policía local describe como un posible “ataque directo” en la alcaldía Miguel Hidalgo, al oeste de la capital, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado.

Dorcaz recibió varios disparos mientras circulaba sobre el Anillo Periférico, una avenida que rodea a la Ciudad de México, aseguró la Secretaría.

Agregó que las autoridades están revisando las cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables del crimen y que, según las primeras indagatorias, eran personas que viajaban en dos motocicletas.

La Secretaría también dijo que informó sobre los hechos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar investigaciones conjuntas.

CNN contactó a la Fiscalía y a la Embajada de Argentina en México para pedir más información sobre el caso y espera respuesta.

Dorcaz tenía previsto participar en el reality show Las Estrellas Bailan en Hoy, dijo este viernes el programa en un mensaje en su cuenta de X, en el que también expresó sus condolencias por el fallecimiento.

“Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz”, señaló la cuenta oficial del programa, que se transmite por la cadena Televisa.

En su emisión de este viernes, Hoy también dedicó un segmento a hablar del hecho. En él, presentó algunas imágenes de los ensayos de Dorcaz con su novia, la artista Mariana Ávila, con quien bailaría en el reality show.

Ávila también habló de lo sucedido. En su cuenta de X, dijo: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre”.

El caso ocurre a menos de un mes de la desaparición y el posterior homicidio de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, cuyos cuerpos fueron localizados en el municipio de Cocotitlán, en el central Estado de México.

