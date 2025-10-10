TSA mostrará en aeropuertos un video en el que Kristi Noem culpa a los demócratas por el cierre del Gobierno

Por Pete Muntean y Aaron Cooper, CNN

En una campaña extraordinaria por politizar las experiencias de viaje de millones de estadounidenses, el Gobierno de Trump planea lanzar un video en aeropuertos de todo Estados Unidos culpando a los demócratas por las interrupciones en los salarios de los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) debido al cierre del Gobierno.

Las personas que esperan en las filas de seguridad del aeropuerto ahora verán un nuevo video de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, hablando sobre el cierre.

“La principal prioridad de la TSA es garantizar que tengan la experiencia más agradable y eficiente posible en el aeropuerto, a la vez que los mantenemos seguros”, afirma. “Sin embargo, los demócratas en el Congreso se niegan a financiar al Gobierno federal y, debido a esto, muchas de nuestras operaciones se ven afectadas y la mayoría de nuestros empleados de la TSA están trabajando sin paga”.

El video fue obtenido inicialmente por Fox News.

El Departamento de Seguridad Nacional respondió a las preguntas de CNN sobre el video en un comunicado en el que indicó que “el video de servicio público está siendo difundido en todo el país” y repetía el texto del video casi textualmente.

“Seguiremos haciendo todo lo posible para evitar retrasos que afecten sus viajes, y esperamos que los demócratas pronto reconozcan la importancia de la apertura del gobierno”, concluye el video.

Los puntos de control de la TSA suelen incluir videos de funcionarios gubernamentales dando la bienvenida a los viajeros y explicando los procedimientos, pero no suelen contener mensajes políticos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.