El mejor fin de semana de su vida: el 204° del mundo venció a Djokovic y a su propio primo para ganar el Masters de Shanghái

De todas las rachas que Valentin Vacherot podría haber emprendido para ganar su primer gran torneo de tenis, esta fue sin duda la más improbable.

El número 204 del mundo tuvo que sortear la fase de clasificación para siquiera llegar al Masters de Shanghái, y luego derrotar a cuatro jugadores, todos ellos cabezas de serie muy superiores a él, antes de sorprender al número 11 del mundo, Holger Rune, en cuartos de final.

Después, llegó el pequeño reto de Novak Djokovic en semifinales, a quien derrotó rápidamente por 6-3 y 6-4. Esto le aseguró un lugar en la final, donde, sorprendentemente, se enfrentó a su primo Arthur Rinderknech, quien había derrotado a Daniil Medvedev en la otra semifinal.

Allí, el jugador de 26 años derrotó a su primo por 4-6, 6-3 y 6-3 para convertirse en el jugador con el ranking más bajo en ganar un título ATP Masters 1.000, culminando un torneo de ensueño para él y su familia.

Se convirtieron en los primeros primos en competir entre sí en una final de Masters 1.000 y en los primeros miembros de una familia desde que John McEnroe derrotó a su hermano Patrick en 1991 en el Abierto de Chicago, según Opta.

“El abuelo y la abuela estarían orgullosos”, escribió Vacherot después.

Tanto Vacherot como Rinderknech, que jugaron juntos al tenis universitario en Texas A&M, tuvieron dificultades para hablar en la entrevista posterior al partido, debido a la emoción desbordante de la ocasión.

“Es increíble lo que acaba de pasar. No tengo ni idea de lo que está pasando ahora mismo. Ni siquiera estoy soñando, es una locura”, dijo Vacherot, según el ATP Tour.

“Estoy muy contento con mi rendimiento de las últimas dos semanas. Solo quiero agradecer a todos los que me han ayudado en mi carrera desde el principio. Tiene que haber un perdedor, pero creo que hoy hay dos ganadores. Una familia que ganó, y creo que para el tenis, esta historia es increíble”.

Rinderknech, el favorito al comienzo del partido y número 54 del mundo, ganó el primer set, concediendo solo dos errores no forzados y conectando 12 tiros ganadores en una exhibición dominante. Pero Vacherot remontó en el segundo set para igualar el partido antes de cometer solo un error no forzado en el tercero para llevarse la victoria.

Antes de este torneo, Vacherot solo había ganado una vez en el ATP Tour, acumulando US$ 594.077 en premios a lo largo de toda su carrera. Ahora, está listo para ascender rápidamente en el ranking mundial hasta el top 50 y se embolsará US$ 1.124.380 en premios solo por este torneo.

Rinderknech también innovaba en Shanghái, superando la tercera ronda de un Masters 1.000 por primera vez en su carrera, pero solo después pudo concentrarse en el logro de su primo.

“Para Valentin, lo diste todo. Me alegro mucho por ti. Espero que tengamos más”, dijo Rinderknech después.

