El megacohete Starship de SpaceX alcanza hitos clave antes de un impresionante amerizaje

SpaceX lanzó su nave más potente y durante una hora ejecutó una serie de tareas con el prototipo Versión 2 de Starship.

El lanzamiento de este lunes siguió al de agosto, que también transcurrió sin inconvenientes mayores, en comparación con los tres fallos de vuelo de las misiones previas.

SpaceX busca completar el vehículo que le permita a la NASA un nuevo alunizaje, estipulado para 2017, en medio de una renovada carrera espacial con China.

Se espera que la misión de prueba de este octubre sea la última para la iteración actual de los prototipos de Starship. La compañía ha dicho que presentará una Versión 3 ampliada para el próximo vuelo.

Estos son algunos hitos de la más reciente prueba de vuelo de Starship, el gigantesco cohete que mide 121 metros de altura y genera 16,7 millones de libras de fuerza en el despegue.

A diferencia de la espectacularidad de otras misiones anteriores, en la que el propulsor regresaba a la torre de lanzamiento, SpaceX no esperaba aterrizar ni recuperar de manera segura el Super Heavy.

La razón, según la compañía, es que someterá el cohete a pruebas de resistencia con maniobras complejas para que los ingenieros puedan usar datos útiles en las versiones futuras del vehículo de manera más eficiente.

El Super Heavy amerizó en las aguas del Golfo, justo al este de las instalaciones de lanzamiento de SpaceX, y pareció funcionar bien, o, al menos, no cayó de forma aparatosa ni explotó.

“Hasta ahora, todo bien por hoy; eso fue increíble”, dijo Jake Berkowitz, ingeniero principal de propulsión de los motores de cohetes Starship de SpaceX.

Una gran aleta en el costado del vehículo —una compuerta llamada “puerta de carga”— se abrió y comenzó a expulsar satélites falsos, marcando la segunda vez que SpaceX realiza una prueba de este tipo.

A diferencia de otros cohetes, que despliegan satélites desde una punta cónica, Starship tiene una puerta lateral que debe abrirse para permitir que los satélites se eyecten al espacio.

Los satélites simulados están destinados a representar la versión más reciente de los satélites Starlink de SpaceX, que transmiten internet.

Durante la transmisión en vivo de la misión, uno de los presentadores señaló que, cuando Starship esté en funcionamiento, transportará lotes de unos 60 satélites Starlink a la órbita en cada viaje.

A pesar de que el Falcon 9 (el actual vehículo en el que se hace esta labor) es más pequeño y barato que Starship, según SpaceX, Starship será más eficiente y ofrecerá un precio más bajo por kilogramo para transportar carga a la órbita.

La Starship —también conocida como la “nave”— amerizó en el océano Índico. Esto marca la segunda vez que SpaceX logra alcanzar un hito de este tipo con la Versión 2, la serie de prototipos de Starship que la empresa presentó a principios de este año.

Las Starship Versión 2 fallaron a mitad de vuelo en tres misiones en 2025. Solo con la misión de prueba en agosto la nave logró un aterrizaje limpio.

Descubrir cómo hacer que Starship regrese de manera segura a través de la atmósfera terrestre, intacta y sin perder contacto, es un gran logro: SpaceX espera algún día poder aterrizar la nave de forma segura para que pueda volar nuevamente.

El vuelo de prueba de hoy marcó el final de una breve pero impresionante historia de redención para esta versión de Starship, apodada Versión 2 o V2.

“Se logró cada uno de los principales objetivos de la prueba de vuelo, proporcionando datos valiosos mientras preparamos la próxima generación de Starship y Super Heavy”, indica un resumen de la misión del lunes en el sitio web de SpaceX.

Después de explotar tres veces en pleno vuelo a principios de este año, Starship alcanzó hoy sus metas clave, incluyendo el despliegue de satélites de prueba y el reencendido de su motor en el espacio, repitiendo hazañas logradas por primera vez durante la primera prueba completamente exitosa de la V2 en agosto.

SpaceX aún tiene un largo camino por recorrer antes de que el vehículo esté listo para lanzar satélites reales, y mucho menos para llevar astronautas de la NASA a la Luna.

Antes de que Starship pueda llegar allí, la empresa necesita llevar a cabo vuelos de prueba igualmente exitosos, pero quizás más desafiantes, de la Versión 3 de Starship, una versión ampliada del vehículo.

“Ahora el enfoque se centra en la próxima generación de Starship y Super Heavy, con varios vehículos actualmente en construcción y preparándose para pruebas”, dice el comunicado en el sitio web de SpaceX. “Esta próxima iteración se utilizará para los primeros vuelos orbitales de Starship, misiones operativas de carga útil, transferencia de propelente y más, mientras avanzamos hacia un vehículo completamente reutilizable y de rápida rotación, con servicio a la órbita terrestre, la Luna, Marte y más allá”.

La transferencia de propelente es una pieza clave del rompecabezas para SpaceX.

Debido a su enorme tamaño y diseño, la Starship debe ser recargada de combustible mientras está en órbita terrestre para poder llegar a la Luna.

Pero tal hazaña nunca se ha realizado antes.

