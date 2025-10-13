La solución al cierre parcial del Gobierno de EE.UU. parece estar más lejos que nunca

Análisis de Stephen Collinson

El dolor se está profundizando. Sin embargo, republicanos y demócratas únicamente están cada vez más enojados y distanciados por un cierre parcial gubernamental sin fin a la vista.

El impasse se encamina hacia su tercera semana con cientos de miles de empleados federales suspendidos, los museos Smithsonian y el Zoológico Nacional cerrados, y el sistema de control de tráfico aéreo del país bajo presión. Un duelo político, ya de por sí enconado, dio un giro desagradable el viernes por la noche cuando el Gobierno despidió a cientos de burócratas para castigar a los demócratas, aunque algunos despidos en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades fueron cancelados apresuradamente.

Las repercusiones del cierre se están agravando a medida que empeora una crisis de lenta evolución. Pero, hasta el momento, no hay indicios de un avance ni conversaciones serias entre legisladores rivales en el Capitolio para reabrir el Gobierno.

Los demócratas del Senado se niegan a votar a favor de un proyecto de ley a corto plazo para financiar al Gobierno hasta que los republicanos extiendan los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que vencen a finales de año, y acuerden revertir los recortes a Medicaid del presidente Donald Trump.

Los republicanos están dispuestos a negociar la extensión de los subsidios, ya que los miembros del Partido Republicano también se enfrentan a la preocupación de sus votantes por las primas de Obamacare, que se prevé que se disparen. Pero afirman que el Gobierno debe reabrir primero.

La extrema falta de confianza entre los partidos, nueve meses después del inicio del turbulento segundo mandato de Trump, está agravando el estancamiento. Si bien los directamente afectados experimentan un gran malestar, este cierre aún no ha captado la atención nacional. Es posible que los votantes hayan descontado el fracaso habitual del Congreso a la hora de hacer su trabajo. Las encuestas al inicio del cierre sugerían que más de ellos culpaban a los republicanos del impasse que a los demócratas. Sin embargo, ninguna de las partes ha asestado aún un golpe político decisivo.

También existe una gran competencia por captar la atención de los estadounidenses. Trump abandonó el país el domingo rumbo a Medio Oriente con una victoria, ya que el alto el fuego que negoció entre Israel y Hamas se mantiene hasta la fecha, consolidando el mayor logro exterior de su segunda presidencia.

Y es difícil que la historia del cierre del Gobierno domine la situación porque Trump genera muchísimas controversias. La semana pasada, por ejemplo, intensificó su campaña contra sus adversarios políticos cuando el exdirector del FBI James Comey compareció ante el tribunal y un fiscal afín acusó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Trump también intensificó su intento de enviar tropas a varias ciudades importantes mientras libraba una batalla legal con jueces federales que dictaminaron que se extralimitó en su autoridad.

Dos acontecimientos importantes podrían cambiar el panorama político la próxima semana.

El viernes, la administración envió avisos de despido a 4.000 empleados públicos, buscando presionar a los líderes del Partido Demócrata, quienes han pasado la mayor parte del año criticando el intento de Trump de desmantelar la burocracia federal. Posteriormente, Trump anunció que el Pentágono había desenterrado fondos de investigación para reutilizarlos en el pago al personal militar que se enfrentaba a la falta de salario esta semana.

Trump había advertido previamente que atacaría a los burócratas que trabajan en áreas favorecidas por los demócratas, aunque la administración pospuso sus amenazas durante días ante el temor en el Capitolio de que tal medida pudiera ser contraproducente. Como mínimo, despedir a funcionarios que han dedicado su carrera al servicio público solo para lograr un objetivo político es un acto extraordinario de insensibilidad por parte de un Gobierno hacia sus empleados.

Los demócratas sabían que esto era posible, pero argumentan que Trump ha estado destruyendo miles de empleos federales de todos modos. Aun así, los despidos federales continuos podrían eventualmente aumentar la presión sobre los demócratas para que reconsideren su postura.

La afirmación de Trump de que los despidos solo perjudicarían las prioridades demócratas, mientras tanto, se vio socavada por el hecho de que muchos de los despidos golpearon duramente a los CDC, que ya han sido desmantelados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental y por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., escéptico de las vacunas.

La enfermedad no distingue entre afiliaciones políticas. Y en el caos característico de esta Casa Blanca, más de la mitad del personal despedido ya ha sido reincorporado. Entre quienes fueron despedidos por error en escenas ridículas se encuentra Athalia Christie, comandante de incidentes para la respuesta al sarampión. La incidencia de la enfermedad se encuentra ahora en su nivel más alto desde que se declaró la erradicación del sarampión en Estados Unidos, hace un cuarto de siglo.

La decisión de Trump de garantizar que no se pierdan los salarios militares también podría tener consecuencias en ambos sentidos. Por un lado, los presidentes siempre quedan bien cuando cuidan de las tropas. Pero la medida de Trump también eliminó una fuente de tensión política contra los demócratas.

A falta de esfuerzos genuinos para poner fin al cierre, los principales legisladores de ambos lados intensificaron el domingo los esfuerzos para repartir culpas y evitarlas.

El senador demócrata Mark Kelly criticó los despidos federales de Trump y arremetió contra la administración por el tema de la atención médica. “De nuevo, está intentando politizar el Gobierno federal… Se trata de personas con familias, hipotecas y alquiler”, declaró Kelly a Dana Bash, de CNN, en “State of the Union”.

“Tienen que poner comida en la mesa. Nunca antes habíamos visto a un presidente hacer algo así”, afirmó el demócrata de Arizona.

En el programa “Meet the Press”, de NBC, Kelly afirmó que los republicanos tendrían que hacer más para reabrir el Gobierno que simplemente prometer una votación sobre la extensión de los subsidios del Obamacare para finales de año. Kelly afirmó que los demócratas no aceptarían una “votación sin un resultado seguro”, y añadió: “Necesitamos una negociación real y necesitamos una solución”.

Los demócratas parecen tener un argumento sólido. Podrían argumentar que Trump está cerrando el Gobierno y despidiendo a empleados federales, todo para evitar que los estadounidenses reciban un alivio del aumento vertiginoso de los costos de la salud. Pero un partido que aún se recupera de su derrota electoral de 2024 carece de portavoces públicos influyentes. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, por ejemplo, la semana pasada se mostró contento de que sus senadores se mantuvieran unidos y dijo: “Cada día nos va mejor”. Este comentario ofreció una oportunidad para que los republicanos afirmaran que el demócrata neoyorquino estaba infligiendo sufrimiento a los estadounidenses para su propio beneficio político.

El domingo, el vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, insistió en que la administración estaba “dispuesta a hablar sobre políticas de salud, pero no mientras el Gobierno esté secuestrado”. Vance también afirmó que la administración no tuvo más remedio que despedir a algunos empleados federales para garantizar que los beneficios esenciales estuvieran a salvo para otros estadounidenses durante el cierre. Esto fue engañoso, ya que nunca había sucedido en cierres anteriores, cuando los trabajadores fueron suspendidos sin perder sus empleos.

Vance también intentó descargar sobre los demócratas la angustia de los trabajadores despedidos por la administración en la que trabaja. “Realmente hay que preguntarse: ‘¿A quién nos importa más? ¿Los burócratas federales en Washington o las mujeres de bajos ingresos que reciben los beneficios alimentarios que merecen, nuestras tropas que reciben el pago que necesitan, los seguros contra inundaciones en todo el sureste en plena temporada de huracanes?’”, declaró Vance en NBC.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, lanzó un contraataque contra los demócratas ante el creciente escrutinio por su negativa a revocar el mandato de la Cámara. Acusó al partido de la oposición, con cierta justificación, de ver el cierre como una forma de mostrar por fin cierta resistencia contra Trump después de que los demócratas del Senado cedieran antes de un posible cierre en marzo. “Ahora mismo, están consumiendo el tiempo. Lo hacen para cubrirse políticamente”, declaró Johnson en “Fox News Sunday”.

Una razón por la que Johnson no quiere revocar el mandato de la Cámara podría ser el deseo de evitar mostrar las crecientes divisiones entre los republicanos. La representante de Georgia Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, una antigua seguidora de Trump que recientemente ha adoptado una postura independiente, ha hablado sobre cómo sus propios familiares están a punto de ver sus primas dispararse. “Todos están quedando arruinados”, declaró Greene a CNN la semana pasada.

La discordia republicana se hizo aún más evidente cuando el representante Kevin Kiley, de la delegación de California, dijo que no entendía por qué la Cámara no estaba en sesión. “No hay justificación para cerrar todo solo porque estamos en medio del cierre gubernamental”, dijo Kiley a Manu Raju en el programa “Inside Politics”, de CNN.

“De hecho, el cierre del Gobierno es una razón más para que estemos presentes y hagamos todo lo posible para salir de esta situación”, dijo Kiley.

Todos se culpan mutuamente, pero no hay impulso para reabrir el Gobierno. Esto no cambiará hasta que un partido decida que tiene más interés político en reabrir el Gobierno que en mantenerlo cerrado.

