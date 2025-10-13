Lluvias e inundaciones devastadoras en México: cuántos muertos y desaparecidos hay y lo que sabemos

Por CNN en Español

Las intensas lluvias e inundaciones de los últimos días en México dejan hasta el momento 64 muertos a nivel nacional, según el reporte más reciente de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), mientras las autoridades intensifican las labores de ayuda para atender a los damnificados en los estados más afectados del país.

Las cifras de víctimas fatales fueron notificadas por los gobiernos de Veracruz (29), Hidalgo (21), Puebla (13) y Querétaro (1), según detalló este lunes Laura Velázquez Alzúa, coordinadora de Protección Civil.

El reporte de la CNPC también consigna 65 personas no localizadas en Hidalgo (43), Puebla (4) y Veracruz (18).

Las lluvias están asociadas a la tormenta tropical Raymond, que se formó el jueves frente a las costas de Guerrero, en confluencia con los remanentes del huracán Priscilla y otros sistemas en el océano Atlántico, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En las cinco entidades más afectadas hay 146 refugios temporales que brindan albergue, servicios básicos, alimentos y atención médica a cerca de 5.500 personas, reportó la CNPC.

Tan solo en Puebla hay más de 30.000 damnificados, una estimación preliminar de 16.000 viviendas dañadas, 38 municipios con daños mayores y 91 localidades incomunicadas.

En Veracruz, autoridades estiman casi 30.000 viviendas afectadas, mientras que 2.871 personas están en 50 refugios temporales.

Imágenes publicadas por el Ejército muestran a personas siendo evacuadas por soldados utilizando balsas salvavidas, casas inundadas de lodo y rescatistas caminando con dificultad por las calles de las localidades con aguas que les llegaban a la cintura.

La presidenta inició su recorrido en Huauchinango, uno de los 37 municipios más golpeados por las precipitaciones en Puebla, y aseguró que su Gobierno no dejará a “nadie desamparado”. La ayuda específica se realizará a través de un censo que comenzará este lunes, explicó.

“Sé que ahorita están muy desesperados, con mucha angustia, sobre todo los familiares que perdieron a un ser querido. Estamos con ustedes y sepan que no vamos a dejar a nadie desamparado”, dijo Sheinbaum.

La mandataria afirmó que las autoridades sesionan de manera permanente a través del Comité de Emergencias.

Sheinbaum también visitó el municipio de La Ceiba, en Puebla; Poza Rica, en Veracruz, y zonas de Hidalgo, y se prevé que este lunes vaya a Querétaro, que registra daños en siete municipios, y a San Luis Potosí, en cinco.

“Sé que hay mucha necesidad, pero no podemos atender a todos el mismo día”, comentó. “Todos van a tener apoyos para poder restablecer su vivienda y poder restablecer en lo que se puede sus vidas”.

