Venezuela cierra su embajada en Noruega tras el premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado

Por CNN en Español

El Gobierno de Venezuela anunció este lunes el cierre de su embajada en Noruega, días después de que el Comité Noruego le otorgara el premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora María Corina Machado por “promover los derechos democráticos”.

La Cancillería no hizo mención al premio y explicó que se trata de “la primera fase de una reestructuración integral de su Servicio Exterior”.

Por el momento, las principales autoridades chavistas no se han referido directamente a la distinción de Machado. Al anunciar el premio el viernes, el Comité elogió la “lucha de Machado por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El comunicado del canciller Yván Gil también informó el cierre de la embajada en Australia y la apertura de nuevas sedes diplomáticas en Zimbabwe y Burkina Faso, una decisión que tomó para “fortalecer las alianzas con el sur global” y como parte de una “reasignación estratégica de recursos”, luego de una “evaluación exhaustiva de las prioridades nacionales”, según detalla.

Las autoridades añadieron que la atención consular a los venezolanos en Noruega y Australia se realizará a través de las Misiones Diplomáticas concurrentes, con detalles que se anunciarán en los próximos días.

“Estas acciones reflejan su voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial”, indica el comunicado.

En enero, el Gobierno de Venezuela denunció la vandalización de la sede diplomática en Oslo. Según un comunicado, la embajada fue “invadida” por “elementos fascistas”, sin ofrecer más detalles.

Machado dijo el viernes que el premio “es un reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos” y marca “un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la libertad”. La exdiputada no pudo competir en las elecciones de 2024 por decisión de la Justicia y encabezó la campaña para reconocer los resultados que, según la oposición, le dieron la victoria al candidato Edmundo González. En su mensaje, dijo que le dedica el Nobel “al sufrido pueblo de Venezuela” y al presidente de EE.UU., Donald Trump, “por su decisivo apoyo a nuestra causa”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.