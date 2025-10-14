“Ya no confío en el Gobierno”: selección de jurado en Washington pone en evidencia creciente oposición a ICE

Por Holmes Lybrand, CNN

Los residentes de la capital del Estados Unidos expresaron su creciente oposición y desconfianza hacia los agentes federales —especialmente en torno a los esfuerzos de deportación del Gobierno— durante la selección del jurado el martes en el juicio de una manifestante anti-ICE acusada de agredir a un agente.

Durante unas tres horas, los abogados interrogaron a los posibles miembros del jurado sobre su capacidad para ser imparciales en el juicio de Sydney Reid, quien fue arrestada en julio mientras filmaba la detención de una persona no ciudadana. Casi una decena de personas en el grupo del jurado federal dijo que no podía ser imparciales en el caso debido a sus sentimientos.

“Tengo una opinión muy negativa de ellos”, señaló una mujer a la jueza que preside el caso sobre los agentes de inmigración.

“Justo el mes pasado”, dijo entre lágrimas repentinas, disculpándose por la interrupción, “me quitaron a mi prima y a mi tía”.

La mujer dijo que no podría ser una jurado imparcial en el juicio de Reid, y agregó que su familia ha enfrentado crecientes dificultades económicas porque su papá y su mamá “han dejado de trabajar, por miedo” a las autoridades federales.

“Lamento mucho lo que ha sucedido”, dijo la jueza a cargo, Sparkle Sooknanan, antes de dispensar a la mujer.

Los fiscales, tras fracasar tres veces en conseguir una acusación formal a través de un jurado investigador, acusaron a Reid de agresión simple. Dicen que levantó la rodilla de manera amenazante hacia un agente federal que la estaba sujetando mientras filmaba.

Los abogados de Reid argumentan que el movimiento de la rodilla fue una reacción y que de ninguna manera constituyó una agresión al agente, quien no resultó herido.

Durante la selección del jurado, se preguntó a los residentes de Washington si tenían algún sentimiento hacia ICE y las fuerzas del orden que les impidiera servir como jurado.

“Desde enero, la ciudad ha cambiado y estoy muy angustiada”, dijo una mujer a la jueza cuando le preguntaron sobre su opinión de ICE. “Me gustaría que se fueran”.

“Moralmente siento que me costaría trabajo”, dijo otra posible jurado, antes de agregar que no podría emitir un veredicto imparcial en el caso.

Varios otros posibles jurados lucharon con la idea de si podrían ser justos.

“Honestamente, y no puedo creer que esté diciendo esto en una sala de audiencias, ya no confío en el Gobierno como antes”, dijo una persona —que no fue descartada pero finalmente no fue seleccionada para el jurado— a la jueza.

Cuando se le preguntó si podría considerar de manera justa el testimonio de los agentes de ICE que podrían declarar en el caso, un posible jurado dijo que “le costaría mucho creer en su integridad”.

A pesar del escepticismo y la oposición expresados por muchos de los residentes interrogados, el jurado fue conformado el martes por la tarde, y la mayoría de los posibles jurados dijeron a la jueza que podrían dejar de lado cualquier sesgo personal durante el juicio.

Durante los alegatos iniciales, el fiscal Travis Wolf intentó encontrar un equilibrio entre reconocer el derecho de Reid a filmar y protestar contra los agentes federales mientras detenían a personas no ciudadanas y explicar por qué los agentes sintieron la necesidad de sujetar a Reid, sugiriendo que “no tenían otra opción”.

A pesar de la falta de contacto o daño físico, Wolf argumentó que “todo lo que se requiere es una amenaza” de dañar a un agente para cumplir con el cargo de agresión simple. Wolf afirmó que la amenaza fue que Reid levantara la rodilla, lo que calificó como “contacto ofensivo”.

Uno de los agentes del FBI involucrados en el incidente luego envió un mensaje de texto a un colega, llamando a Reid “libtard”, contó el abogado defensor de Reid, Eugene Ohm, al jurado durante su declaración inicial. Agregó que los agentes le dijeron a Reid al arrestarla que “debió haberse metido en sus asuntos” y luego minimizaron la supuesta agresión, diciendo que eran “raspones”.

Ohm dijo que el movimiento de la rodilla fue una reacción ante la agresión de los agentes, quienes sujetaron a Reid a pesar de que ella solo estaba filmando y protestando por el arresto.

“La Sra. Reid fue arrestada porque asomó la cabeza”, dijo Ohm. “Y ellos querían volver a meterla dentro”.

Se espera que el juicio concluya a finales de esta semana.

