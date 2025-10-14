El costo promedio de un auto nuevo en EE.UU. supera los US$ 50.000 por primera vez en la historia

Por Ramishah Maruf, CNN

Los compradores de autos nuevos pueden esperar desembolsar un promedio de más de US$ 50.000 por primera vez, según un informe de Kelley Blue Book.

El precio promedio que los clientes pagaron por un vehículo nuevo en Estados Unidos fue de US$ 50.080 en septiembre, reflejo en parte de los precios que han subido constantemente tras la imposición de aranceles automotrices.

Aunque los aranceles ciertamente han afectado los precios, Kelley Blue Book —que rastrea los precios en la industria automotriz— indicó que el aumento anual del 3,6 % en el precio promedio de transacción fue impulsado por vehículos de lujo y autos eléctricos costosos.

“El vehículo de US$ 20.000 ahora es prácticamente inexistente, y muchos compradores preocupados por el precio están al margen o buscan en el mercado de autos usados”, dijo en un comunicado el lunes Erin Keating, analista ejecutiva de Cox Automotive. “El mercado automotriz actual está siendo impulsado por hogares con mayor poder adquisitivo, que tienen acceso a capital, buenas tasas de préstamo y están sosteniendo el extremo superior del mercado”.

A pesar de los aranceles del 25 % en la mayoría de los autos y partes importados, los precios aún no han subido drásticamente para los autos. Los estadounidenses se apresuraron a comprar coches en marzo antes de los aranceles, lo que redujo la demanda posteriormente y evitó que los fabricantes subieran los precios. Los expertos señalaron que probablemente los precios aumentarán cuando los autos modelo 2026 lleguen a los concesionarios, pero no lo suficiente como para cubrir los miles de millones en costos de aranceles.

Chris Isidore, de CNN, contribuyó a este informe.