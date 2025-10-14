Esto es lo que le espera al expresidente de Francia Nicolas Sarkozy tras las rejas

Por José Ataman, CNN

Como expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy ha estado tras muchas puertas cerradas para el ciudadano francés medio.

El 21 de octubre, cuando el frío acero de la puerta de su celda resuene tras él, estará en una habitación a la que pocos desearían entrar.

El exlíder francés fue condenado en septiembre por conspiración criminal en lo que, según el tribunal, fue un plan para financiar su campaña presidencial de 2007 con fondos libios a cambio de favores diplomáticos. Fue condenado a cinco años de prisión, pero es probable que sea puesto en libertad condicional a mitad de su cumplimiento.

El expresidente tiene intención de apelar, pero mientras tanto se espera que ocupe una celda en régimen de aislamiento o en el llamado “ala VIP” del complejo penitenciario de La Santé en París, la única prisión de la capital francesa.

Ese pabellón está reservado para reclusos considerados no aptos para integrarse a la población general de la prisión, generalmente por temor a su propia seguridad. Podrían ser políticos, expolicías, miembros de organizaciones de extrema derecha o personas vinculadas a grupos terroristas islamistas, según informó BFMTV, afiliada de CNN.

Ubicada frente a un hogar de ancianos en un rincón residencial del distrito 14 de París, la discreta presencia de La Santé solo se delata por el ocasional sonido de la sirena mientras los prisioneros son transportados hacia y desde el lugar.

En los meses de invierno, a veces se pueden ver los rostros de los reclusos asomándose tras las ventanas enrejadas de la prisión, a través de las ramas desnudas de la avenida arbolada. En ocasiones, sus miradas son devueltas por un paquete lanzado por encima de los muros por un transeúnte, como presenció CNN.

Durante el último siglo y medio, los muros de la Santé han privado a muchos franceses famosos de su libertad.

Uno de los terroristas más buscados del mundo durante las décadas de 1970 y 1980, Ilich Ramírez Sánchez, alias “Carlos el Chacal”, pasó un tiempo en La Santé, al igual que Jacques Mesrine, un conocido asesino y ladrón de bancos de la década de 1970, cuya carrera criminal fue retratada en una película de 2008 protagonizada por Vincent Cassel. Mesrine también es famoso por escaparse de los muros de La Santé.

Otros reclusos conocidos incluyen a Alfred Dreyfus, el capitán del Ejército judío en el centro del caso Dreyfus de finales del siglo XIX, en el que el antisemitismo lo llevó a ser condenado injustamente por traición, y más recientemente Alexandre Benalla, un asistente y ex guardaespaldas de Emmanuel Macron sentenciado a prisión después de ser filmado golpeando a manifestantes de los chalecos amarillos.

Sarkozy ni siquiera será el primer líder mundial en la prisión. Manuel Noriega, el exdictador de Panamá, pasó un tiempo allí tras su extradición desde Estados Unidos tras la invasión estadounidense que lo derrocó.

No es de sorprender que Sarkozy no esté contento con ir a prisión.

“Si quieren que duerma en la cárcel, dormiré en la cárcel. Pero con la frente en alto. Soy inocente”, dijo tras la audiencia de sentencia, con la voz llena de ira.

“Esta injusticia es un escándalo”, continuó, acompañado de su esposa, la cantante y modelo Carla Bruni-Sarkozy.

Es probable que sea una de las primeras ex supermodelos en ingresar a la prisión si lo visita.

Pero detrás de sus altos muros de ladrillo, La Santé no es una mazmorra.

“Está bien, La Santé, es como un hotel Ibis”, dijo Marco Mouly, un expreso del ala VIP de la prisión, a BFMTV en un documental de 2022, refiriéndose a una popular cadena europea de hoteles económicos.

Construida en 1867, con un diseño radial distintivo diseñado para dar a los prisioneros la sensación de estar bajo vigilancia constante, la prisión se sometió recientemente a un programa de renovación y modernización de cuatro años, reabriendo en 2019.

Si Sarkozy es alojado en el ala VIP, se le asignará una de las 18 celdas idénticas, cada una de las cuales cuenta con un hornillo para cocinar, un frigorífico, un televisor, una ducha y un inodoro, además de una línea telefónica fija que permite a los presos llamar a determinados números autorizados.

Las celdas miden nueve metros cuadrados (casi 97 pies cuadrados), no más grandes que las celdas normales, aunque los residentes en esta ala especial no están obligados a compartir una celda, generalmente por preocupación por su seguridad.

Aún así, la estancia está lejos de ser cómoda, dicen quienes lo han experimentado.

“El problema es el ruido”, declaró Didier Schuller, exfuncionario y político recluido durante varias semanas en La Santé, a BFMTV en 2022. “Por la noche, te despiertan los gritos”.

Un expolicía entrevistado por la emisora ​​describió los insultos que le gritaban sin parar los presos de otras alas cuando se enteraban de que había llegado como interno.

Es poco probable que Sarkozy no atraiga una atención similar tras las rejas. Y a pesar de su promesa de apelar la condena, su libertad puede parecer lejana en esa primera noche en prisión.

“Sabes cuándo entras”, declaró Patrick Balkany, exalcalde de Levallois-Péret, al noroeste de París, a BFMTV sobre La Santé, donde cumplió varios meses de prisión por evasión fiscal antes de ser liberado por motivos de salud. “No sabes cuándo saldrás”.

