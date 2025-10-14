Grandes Ligas: los Mariners y los Brewers buscan su primer título de Serie Mundial

Por Pablo Antonio García Escorihuela, CNN en Español

El béisbol de las Grandes Ligas está lleno de tradición. Sus equipos arman un lazo indivisible con sus ciudades y, de alguna manera, pertenecer a estos lugares pasa por una u otra forma por apoyar al equipo local.

Pero, y en contra de lo que dice aquel refrán caribeño de que “amor con hambre no dura”, las aficiones de los Mariners de Seattle y los Brewers de Milwaukee están más emocionadas que nunca, a pesar de las largas sequías sin títulos de sus equipos.

Tras la corona de los Rangers de Texas en 2023, solo hay cinco conjuntos que aún tienen pendiente alzar el Trofeo del Comisionado del Béisbol al campeón de la temporada.

Los Marineros (fundados en 1977) y los Cerveceros (fundados en 1970) son dos de esos cinco equipos que restan en el listado de 30 de las Grandes Ligas.

Los Mariners armaron una nómina sólida, llena de picheo de relevo muy efectivo y con una ofensiva explosiva, encabezada por los bates de Cal Raleigh, Julio Rodríguez, J.P. Crawford y Eugenio Suárez, que lograron el segundo mejor récord de la Liga Americana, como para ilusionarse con una corona.

Con los Brewers ocurre un poco lo mismo. Un equipo que logró sorpresivamente el mejor récord de toda la temporada, con 97 triunfos, y, de paso, alzados a fuerza de batazos oportunos de una ofensiva muy dinámica, que incluye a Wilson Contreras y a Jackson Chourio como figuras latinas destacadas, y una gran rotación de abridores.

La esperanza de ellos, eso sí, es dejar de pertenecer a un listado que tiene varios nombres ilustres.

Fundados en 1998, todavía no han ganado una corona de las Grandes Ligas. Llegaron a dos Series Mundiales, una en 2008, cuando cayeron con los Phillies de Filadelfia, y otra en la Serie Mundial de la pandemia en 2020, cuando perdieron en seis partidos ante los Dodgers.

Los Rockies de Colorado también están en la lista. Fundados en 1993, son una franquicia que actualmente está en reconstrucción. Los Rockies tocaron la puerta con fuerza en 2007, con un gran equipo que terminó cediendo al ser barrido por los Red Sox de Boston.

Los Padres de San Diego son la franquicia más antigua de las que aún no han ganado un título, tras ser fundada en 1969. Este año había armado un gran equipo para romper con su sequía, pero se quedaron cortos ante los Cubs de Chicago. Los Padres jugaron dos Series Mundiales, una en 1984, cuando fueron vencidos por los Tigers de Detroit 4 a 1, y otra en 1998, cuando fueron barridos por los Yankees de Nueva York.

Seattle nunca ha jugado una Serie Mundial, y la última vez que Milwaukee vio un clásico de octubre fue en 1982. Solo una de ellas puede acabar con la sequía de títulos este año, ¿alguna lo logrará?

