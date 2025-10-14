Liberan los cuerpos de cuatro rehenes israelíes fallecidos y Trump emite una nueva advertencia a Hamas

Por Dana Karni, Billy Stockwell, Betsy Klein, Maureen Chowdhury, Sana Noor Haq, Mohammed Tawfeeq y Abeer Salman, CNN

Los restos de cuatro rehenes fallecidos fueron recibidos por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la agencia de seguridad Shin Bet (servicio de inteligencia interna de Israel) en Gaza, según la Oficina del Primer Ministro de Israel.

“Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, a cuatro rehenes fallecidos que fueron entregados a las fuerzas de las FDI y Shin Bet dentro de Gaza”, indicó la oficina en un comunicado.

El convoy que transporta los restos de cuatro rehenes fallecidos llegó al Instituto Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv, según informó la policía israelí.

Se llevarán a cabo procedimientos de identificación de los cuerpos en la instalación, han dicho las autoridades israelíes.

Fuerzas policiales acompañan los ataúdes en su trayecto hacia el instituto, informó la policía israelí en un comunicado.

El lunes temprano, tras la liberación de los 20 rehenes vivos, cuatro rehenes fallecidos —de un total de 28— fueron devueltos a Israel por el movimiento islamista palestino Hamas. Uno de ellos era Daniel Peretz, quien fue identificado formalmente este martes, de acuerdo con el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

La Oficina del Primer Ministro de Israel también confirmó este martes que el proceso de identificación se completó para los cuatro rehenes fallecidos que fueron devueltos el lunes: Daniel Peretz, Yossi Sharabi, Guy Illouz y Bipin Joshi.

Peretz, soldado de las FDI, murió en acción el 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue llevado a Gaza, según una esquela publicada por las FDI.

El hermano del rehén Yossi Sharabi afirmó que este es un momento de cierre para la familia.

“Ahora, finalmente tendremos una tumba sobre la cual llorar”, dijo a Dana Bash de CNN su hermano Eli Sharabi, exrehén israelí liberado a principios de este año.

“Fue muy, muy importante para nuestra familia. Y, ya sabes, este periodo se terminó ahora, la lucha por traerlo de regreso. Y ahora empezamos a lamentar… y a asumir la nueva realidad de que Yossi se fue para siempre”, agregó Eli Sharabi.

La espora de Yossi Sharabi, Nira, afirmó que fue un padre que amaba el surf y los deportes extremos, y que era un “hombre de buen corazón”.

“Extrañamos profundamente a nuestro Yossi”, dijo en un comunicado compartido este lunes por el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas. “Ahora finalmente podemos cerrar la pesadilla que comenzó hace más de dos años”.

Yossi Sharabi fue capturado con vida en el kibutz Be’eri, Israel, durante los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre de 2023, junto con su hermano Eli, la pareja de su hija, Ofir Engel, y Amit Shani, de 16 años, añadió el comunicado.

Eli Sharabi —quien fue liberado de Gaza en febrero tras 491 días de cautiverio— se preguntó si “este círculo finalmente se ha cerrado”, en una publicación de Instagram este lunes. “Hasta que todos los caídos regresen a casa, no nos detendremos”, escribió.

En enero de 2024, Yossi Sharabi murió “aparentemente por un bombardeo de las FDI a un edificio cercano”, según el comunicado del foro.

“Hacemos un llamado a todos para continuar luchando por el regreso de todos los rehenes fallecidos que aún están cautivos, hasta que el último logre volver a casa”, agregó.

Eli Sharabi también describió un momento emotivo al reunirse con el rehén Alon Ohel el lunes. Eli Sharabi y Ohel estuvieron cautivos juntos en Gaza, y Sharabi ha descrito a Ohel como un hijo adoptivo.

“Fue un momento muy emotivo para nosotros, pero sabemos que permanecerá con nosotros. Por supuesto, nos abrazamos y lloramos”, dijo. “Estoy muy, muy feliz de que haya regresado con su familia. Y, de ahora en adelante, estaré listo para él cada vez que me necesite. Realmente lo quiero y lo extrañé mucho”, concluyó.

El departamento forense del Complejo Médico Nasser en Khan Younis informó a CNN este martes que los cuerpos de 45 palestinos trasladados desde Israel no han sido identificados.

El Comité Internacional de la Cruz Roja transportó los cuerpos el lunes como parte del intercambio de detenidos y rehenes entre Israel y Gaza.

Se desconoce dónde, cuándo o cómo murieron los 45 palestinos. CNN consultó a las FDI sobre las circunstancias de las muertes.

El Ministerio de Salud de Gaza señaló que Israel no ha proporcionado una lista con los nombres de los fallecidos. El ministerio ha sugerido previamente que Israel conoce los nombres, pero se niega a proporcionarlos, o que pudo haber recuperado los cuerpos durante la búsqueda de rehenes israelíes sin determinar sus identidades.

Todos los cuerpos llegaron al hospital con las manos y piernas esposadas, según el hospital. Los restos estuvieron almacenados en refrigeradores en Israel y llegaron con números de identificación en lugar de nombres.

“Algunos están vendados de los ojos y presentan heridas de bala, mientras que otros parecen haber sido atropellados por tanques”, indicó el hospital Nasser.

El hospital anunció que pedirá a las familias de personas desaparecidas que ayuden en la identificación.

En un comunicado, el Centro Palestino para Personas Desaparecidas y Forzadamente Desaparecidas pidió a Israel que proporcione toda la información disponible sobre los cuerpos entregados, incluidos los nombres de las víctimas y detalles sobre las circunstancias de sus muertes.

CNN contactó al Gobierno israelí para solicitar comentarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes que Hamas debe desarmarse o “nosotros los desarmaremos”, comentarios que se dan mientras siguen existiendo importantes interrogantes sobre el camino a seguir para Israel y Gaza.

“Dijeron que se iban a desarmar, y si no se desarman, nosotros los desarmaremos”, dijo Trump a los periodistas durante una reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Blanca.

Al preguntársele sobre cómo lo haría, Trump dijo: “No tengo que explicarles eso a ustedes, pero si no se desarman, nosotros los desarmaremos. Ellos saben que no estoy jugando”.

Trump dijo que eso podría suceder “rápida y quizás violentamente”.

Presionado sobre un cronograma para el desarme, Trump dijo que sería “un período razonable de tiempo. Bastante rápido”, pero no dio detalles.

