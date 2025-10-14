Una “obra maestra” de Blake Snell pone arriba a los Dodgers de Los Ángeles, mientras que los Mariners ya están 2-0 en la MLB

Por Ben Church, CNN

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Blake Snell, tuvo una actuación tan impresionante que incluso el mánager del otro equipo lo elogió, después de que Los Ángeles tomara una ventaja de 1-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) el lunes.

Los Dodgers finalmente se quedaron con la victoria por 2-1 sobre los Brewers de Milwaukee gracias a la brillante actuación de Snell, en la que ponchó a 10 bateadores, permitió un hit y no dio bases por bolas en ocho entradas en blanco.

“Estuvo genial”, declaró el mánager de los Brewers, Pat Murphy, a los periodistas después del partido. “El chico estuvo increíble. Lo he visto lanzar así antes”.

“Es la actuación más dominante contra nosotros; llevo aquí 10 años”.

Mientras tanto, el primera base de Los Ángeles, Freddie Freeman, la calificó como una actuación “maestra”.

Los Dodgers firmaron a Snell el año pasado tras su victoria en la Serie Mundial con un contrato de cinco años y US$ 182 millones, y no ha decepcionado en su primera postemporada con el equipo.

El jugador de 32 años solo ha permitido dos carreras en 21 entradas durante los playoffs de este año, consolidándose como uno de los mejores lanzadores del béisbol.

El sueño ahora, dijo, es ayudar a los Dodgers a retener el Trofeo del Comisionado.

“Incluso jugando contra ellos, viéndolos, siempre estaba presente en mi mente: quería ser un Dodger y jugar en ese equipo”, dijo Snell después de la victoria.

“Estar aquí ahora es un sueño hecho realidad. No podría desear nada más. Simplemente voy a hacer lo mejor que pueda para ayudarnos a ganar una Serie Mundial”.

Mientras que Snell puso en bandeja el triunfo para los Dodgers, sus compañeros casi lo tiran por la borda al final.

El cuerpo de lanzadores de Los Ángeles no se mostró convincente en la novena y casi permite que los Brewers vuelvan a meterse en el partido, a pesar de ir perdiendo 2-0.

Milwaukee redujo la diferencia a la mitad con una carrera del novato Roki Sasaki y llenó las bases antes de que Blake Treinen ponchara a Brice Turang para asegurar la victoria de los Dodgers.

“Eso es más o menos lo que uno se imagina en los playoffs. Estás en vilo durante las nueve entradas”, añadió Freeman. “Fue una gran primera victoria como visitantes para nosotros en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional”.

El segundo juego de la serie al mejor de siete se jugará el martes por la noche en Milwaukee, y los Brewers buscarán sorprender a los Dodgers, un equipo con un equipo repleto de talento.

Por otra parte, los Marineros de Seattle tomaron una ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) tras una contundente victoria por 10-3 contra los Blue Jays de Toronto el lunes.

Julio Rodríguez y Jorge Polanco conectaron jonrones de tres carreras en una noche estelar para los Mariners, que ahora están a solo dos victorias de alcanzar su primera final de la Serie Mundial en la historia de la franquicia.

Con el marcador empatado 3-3 el lunes, el bombazo de tres carreras de Polanco en la alta de la quinta entrada encaminó a los Mariners hacia otra victoria en la serie.

El toletero de 32 años lo llamó el momento decisivo del segundo juego, y fue uno desde el que Seattle no volvió a mirar atrás.

El simple impulsado por JP Crawford en la sexta amplió la ventaja aún más, antes de que el jonrón de dos carreras de Josh Naylor y un “sacrificio” de Crawford para impulsar a Eugenio Suárez en la séptima coronaran la gran noche de bateo de los visitantes.

“El poder de bateo no ha estado ahí para nosotros, ha estado ahí para ellos”, dijo el mánager de los Blue Jays, John Schneider, tras la derrota del segundo juego, mientras busca sacar a su equipo del 0-2.

El tercer juego se jugará en Seattle y el mánager de los Mariners, Dan Wilson, está ansioso por jugar frente a la afición local.

“Estamos súper emocionados de volver a casa”, dijo. “Sabemos cómo será el ambiente”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.