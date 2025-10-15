Crece la furia en Israel por el retraso en la liberación de los rehenes fallecidos

Por Kara Fox y Tamar Michaelis, CNN

Apenas unas horas después de que Hamas liberara a los 20 rehenes vivos restantes y los trajera de vuelta a Israel el lunes, el presidente del Parlamento israelí se quitó el pin de cinta amarilla, un emblema de solidaridad y un recordatorio omnipresente del compromiso de la nación para asegurar el regreso de los cautivos.

Mientras se giraba para agradecer al presidente de Estados Unidos Donald Trump –quien había llegado antes entre estruendosos aplausos en el Knesset por negociar el acuerdo de alto el fuego–, Amir Ohana dijo que se sentía “honrado de quitárselo”.

El pin de Ohana le fue entregado por el padre de uno de los rehenes recién liberados.

Sin embargo, el momento de celebración pareció profundamente inapropiado para algunos de aquellos que todavía esperaban el regreso de sus seres queridos, algunos de los cuales estaban sentados en la misma habitación.

“Fue una falta de respeto, ninguna compasión”, dijo Ruby Chen, el padre del rehén estadounidense-israelí Itay, quien fue llevado cautivo a Gaza y luego se confirmó su muerte.

“Era parte de la narrativa que él quiere impulsar, que el acuerdo está hecho: el primer ministro (Benjamin Netanyahu) logró el acuerdo y se acabó”, dijo a CNN, y agregó: “Bueno, no es así, porque todavía hay (rehenes dentro de Gaza)”.

El martes por la tarde, Hamas solo había liberado a ocho de los 28 rehenes fallecidos que aún se encontraban en Gaza, lo que aumentó la angustia de muchas familias que vieron al país celebrar el regreso de los cautivos vivos como un gran éxito.

Según el acuerdo de alto el fuego, Hamas tenía hasta las 12:00 hora local (4:00 a. m. ET) del lunes para entregar a Israel a todos los rehenes, tanto vivos como muertos. Solo cuatro de los fallecidos —Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Peretz— fueron liberados esa noche.

Más de 24 horas después, el martes por la noche, las fuerzas israelíes dijeron que habían recibido cuatro cuerpos adicionales, que serán sometidos a un proceso de identificación formal en Israel.

Durante meses, Israel había evaluado que Hamas podría no ser capaz de encontrar y devolver a todos los rehenes muertos restantes.

Fuentes israelíes han indicado que existen mapas e información de inteligencia que señalan a varios rehenes muertos, pero los esfuerzos por entrar en esas zonas se han visto obstaculizados por dos años de bombardeos israelíes que han dejado vastas franjas del enclave en escombros, donde también se cree que están enterrados unos 10.000 palestinos.

Está previsto que las fuerzas de Israel colaboren con un grupo de trabajo internacional, acordado en el plan de alto el fuego, para recuperar los cuerpos de los rehenes restantes. Sin embargo, aún no está claro cómo funcionará.

El martes, la furia estaba creciendo entre el público –y el gobierno de Israel– por el reducido número de rehenes fallecidos que Hamas había devuelto.

“Creo que con este enfoque, recibiremos primero noticias, quizás incluso en las próximas horas, sobre el regreso de más rehenes caídos. Pero estamos decididos a traerlos a todos de vuelta”, declaró el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el martes por la noche, antes del regreso del segundo grupo de rehenes fallecidos.

Pero para muchos las palabras de Netanyahu sonaron huecas.

Los críticos del primer ministro, incluidas algunas familias de rehenes, lo han acusado durante mucho tiempo de prolongar la guerra para distraer la atención de múltiples escándalos políticos, a expensas de la recuperación de los rehenes.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas asintió el martes a sus continuas frustraciones con el líder israelí y su coalición diciendo: “Aquellos que se quitan las banderas y el pin de rehenes de sus camisas, aquellos que ocultan su responsabilidad con aplausos atronadores, traicionan los valores de la moral judía y profanan el acuerdo firmado”.

Para Yael Adar, la madre del rehén asesinado Tamir Adar, escuchar los vítores de la cúpula política la hizo sentir profundamente “traicionada” mientras estaba sentada en el Knesset, y subrayó sus frustraciones sobre cómo sería tratado el fallecido bajo los términos del acuerdo.

“Lo que se firmó en el acuerdo era que los fallecidos serían repatriados según sus posibilidades. Ahora Hamas dice: ‘Esto es lo que pudimos hacer’”, afirmó.

“¿Por qué los cadáveres son menos dignos?”, preguntó, hablando con los medios locales.

A medida que se intensifica la ira pública, quedan sin respuesta preguntas cruciales sobre los próximos pasos.

La segunda ronda de negociaciones para un alto el fuego se encuentra en sus primeras etapas. Solo se ha implementado la primera fase del plan y, hasta el momento, solo se han logrado algunos de los 20 puntos del plan de Trump.

Muchas de las cuestiones más espinosas –entre ellas, si Hamas depondrá las armas y quién gobernará Gaza– aún están por resolver.

Y aunque Trump declaró definitivamente que “la guerra ha terminado” en su vuelo a Medio Oriente el lunes, las tropas israelíes permanecen dentro del enclave, con temores de que la situación de seguridad de Gaza continúe deteriorándose en medio de informes de enfrentamientos violentos entre Hamas y grupos rivales.

Mientras tanto, las familias de los rehenes, atrapadas entre la diplomacia y la devastación, se quedan esperando.

“Me recuerda al 7 de octubre”, dijo la madre de Itay, Hagit Chen, a CNN.

En un video compartido en línea, añadió: “Sigan usando el pin de rehenes. Es muy importante que nos demuestren que están con nosotros”.

