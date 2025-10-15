La demócrata Gina Hinojosa lanza campaña para gobernadora en Texas

Por Arlette Saenz, CNN

La representante estatal de Texas, Gina Hinojosa, demócrata y originaria del sur de dicho estado, está lanzando su candidatura para gobernadora de Texas y se presenta a las concurridas primarias demócratas para desafiar al gobernador republicano Greg Abbott en 2026.

“Nuestra lucha en este momento es contra los multimillonarios y las corporaciones que están aumentando los precios, cerrando nuestras escuelas vecinales y privando a los texanos de atención médica básica”, dijo Hinojosa en un video en el que lanzaba su campaña. “Para ellos trabaja Greg Abbott. Yo me postulo para gobernadora para trabajar para ti”.

La abogada latina de 51 años inicia su campaña este miércoles en un evento de Blue Texas en su ciudad natal de Brownsville, una ciudad en el Valle del Río Grande donde los demócratas esperan detener las importantes ganancias que los republicanos han logrado con los votantes latinos en las recientes elecciones.

En su video de lanzamiento, Hinojosa recurre a sus raíces en el Valle, citando una frase en español que usaba su abuela, “No te dejes”, para expresar que “luchará”.

Si gana las primarias demócratas, Hinojosa se enfrentará a una dura batalla en este estado tradicionalmente republicano. Ningún demócrata ha ganado unas elecciones estatales en Texas desde 1994. El presidente Donald Trump ganó allí por 13 puntos en las elecciones de 2024, y Abbott mantiene un firme control sobre la cámara estatal mientras busca su cuarto mandato.

Sin embargo, los demócratas esperan que el partido sea competitivo en las elecciones de mitad de mandato del próximo año, incluida la carrera por el Senado, donde ambos bandos esperan unas primarias muy reñidas.

Se espera que Hinojosa, cuyo distrito incluye el centro de Austin, convierta la educación en uno de los temas principales de su campaña. Anteriormente fue presidenta de la junta escolar del Distrito Escolar Independiente de Austin y se presentó a las elecciones después de que la escuela primaria de su hijo se enfrentara a un posible cierre debido a los recortes presupuestarios del estado. Recientemente se enfrentó a Abbott por los vales escolares, calificando la propuesta como “estafa”.

“No se metan con las madres de Texas”, dice en su video.

Hinojosa también se unió a decenas de sus colegas demócratas en la Cámara de Representantes de Texas para huir del estado y frenar los esfuerzos republicanos de redistribución de distritos este verano.

La campaña de Abbott calificó el martes a Hinojosa de “radical” y dijo que apoya “ideologías extremistas y woke”.

“Los tejanos se merecen un gobernador que siga protegiendo la frontera, luchando por comunidades más seguras y defendiendo los valores familiares, no alguien que apoye políticas radicales y fallidas que perjudican a los tejanos trabajadores”, afirmó la campaña en un comunicado.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.