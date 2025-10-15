Trump afirma que Modi le dijo que India dejaría de importar petróleo ruso
Por Donald Judd, CNN
El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca que el primer ministro de la India, Narendra Modi, le aseguró este miércoles que detendría las importaciones de petróleo ruso.
“Es amigo mío, tenemos una gran relación… tenemos una gran relación; no, no estábamos contentos con que comprara petróleo a Rusia porque eso permitía que Rusia continuara con esta guerra ridícula en la que han perdido un millón y medio de personas”, dijo Trump desde la Oficina Oval mientras criticaba la guerra del presidente de Rusia Vladimir Putin en Ucrania.
“No me gustó que India estuviera comprando petróleo, y (Modi) me aseguró hoy que no comprarán petróleo a Rusia. Es un gran paso. Ahora tenemos que lograr que China haga lo mismo”, añadió Trump.
CNN contactó a la embajada de India para obtener comentarios.
Durante meses, Trump ha pedido a India que deje de comprar petróleo ruso, citando las continuas compras de crudo barato por parte de India para intensificar su guerra comercial. En agosto, Trump anunció un arancel del 25 % a India como penalización por importar petróleo y gas ruso, sumándose a una tasa arancelaria del 25 % anunciada previamente.
En un intercambio posterior el miércoles, Trump calificó a Modi como “un gran hombre, y él quiere a Trump”.
“Me ha asegurado que no se comprará petróleo a Rusia; no sé, tal vez esto sea una noticia de última hora, ¿puedo decirlo?”, continuó Trump. “No habrá petróleo, no comprará su petróleo a Rusia, ya empezó… sabes, no se puede hacer de inmediato, es un proceso, pero el proceso terminará pronto”.
Y sugirió que la decisión de India de dejar de importar petróleo ruso aceleraría el fin de la guerra en Ucrania.
“Si India no compra petróleo, todo será mucho más fácil, y no van a comprar, me aseguraron que en poco tiempo dejarán de comprar petróleo a Rusia”, dijo Trump. “Y volverán a Rusia después de que termine la guerra”.
India ha dependido durante mucho tiempo de Rusia para abastecer de crudo a su economía en auge y a su creciente población, que ahora supera los 1.400 millones de personas.
La nación más poblada del mundo ya es el tercer mayor consumidor de petróleo a nivel global, y con el ritmo de consumo de India creciendo rápidamente, se espera que supere a China para 2030, según Reuters.
