Trump asegura que autorizó a la CIA a operar dentro de Venezuela para frenar la inmigración ilegal y el narcotráfico

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a operar dentro de Venezuela para frenar los flujos de inmigrantes indocumentados y el tráfico de drogas provenientes de ese país sudamericano, pero no precisó si la agencia tendría autoridad para ir contra el presidente Nicolás Maduro.

Estas declaraciones constituyen la explicación más extensa de Trump sobre su decisión de ampliar la autoridad de la CIA para ejecutar operaciones letales y llevar a cabo acciones encubiertas en la región.

Según fuentes gubernamentales, Trump actualizó las atribuciones de la CIA aproximadamente al mismo tiempo que firmó una directriz secreta ordenando a las fuerzas armadas atacar a cárteles de drogas latinoamericanos a principios de este verano.

El presidente vinculó la autorización a sus esfuerzos para combatir el contrabando de drogas.

“Tenemos muchas drogas que llegan desde Venezuela, y muchas de ellas ingresan por mar, así que puedes ver eso, pero también vamos a detenerlas por tierra”, dijo Trump en la Oficina Oval.

Sin afirmar que su objetivo era derrocar a Maduro, Trump señaló que percibía presión sobre los líderes venezolanos.

“Creo que Venezuela está sintiendo presión. Pero creo que muchos otros países también están sintiendo presión. No vamos a permitir que este país, nuestro país, sea arruinado porque otros quieran enviar, como dices, a lo peor de los suyos”, dijo, refiriéndose a su falsa afirmación de que varios países vaciaron sus prisiones e instituciones mentales para enviar personas a Estados Unidos.

Este miércoles, mientras Trump defendía los ataques letales de su Gobierno contra embarcaciones presuntamente asociadas con narcoterroristas frente a las costas de Venezuela, indicó que la campaña militar de su país podría continuar “por tierra”.

