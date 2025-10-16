Certificado de defunción de Diane Keaton detalla la causa de muerte de la actriz

Por Dan Heching y Cheri Mossburg, CNN

La actriz Diane Keaton falleció el sábado a los 79 años, según un certificado de defunción obtenido por CNN. La causa de muerte fue indicada como “neumonía bacteriana primaria”, sin que se señalara ninguna otra condición significativa como factor contribuyente.

El documento señala que Keaton fue cremada y que no se realizó una autopsia. Como informó CNN anteriormente, incluso en muertes de alto perfil, el forense de Los Ángeles puede no involucrarse si la muerte parece claramente de causas naturales.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó a CNN que el sábado por la mañana recibieron una llamada de asistencia médica en la dirección de Keaton y que los paramédicos trasladaron a una persona a un hospital. Una fuente policial confirmó que la persona trasladada era Keaton.

Diane Keaton fue una actriz celebrada y prolífica cuya carrera abarcó décadas e incluyó numerosos reconocimientos, incluido un premio Oscar por “Annie Hall”.

Tras su fallecimiento, colegas y amigos han compartido homenajes, recordándola como una persona de humor, corazón y talento singular. La cineasta Nancy Meyers, amiga de Keaton desde hace 40 años y directora de “Something’s Gotta Give”, escribió en Instagram: “Era el tipo de actriz e intérprete que hacía todo mejor. Cada toma, cada día, en cada película, la vi entregarse por completo. Era intrépida, no había nadie como ella, nació para ser una estrella de cine, su risa podía alegrarte el día y, para mí, conocerla y trabajar con ella cambió mi vida”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Josh Campbell de CNN contribuyó a este informe.