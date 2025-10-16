Conclusiones del foro de CNN de Sanders y Ocasio-Cortez sobre el cierre del Gobierno de EE.UU.

Por Eric Bradner y Sarah Ferris, CNN

Mientras Alexandria Ocasio-Cortez acusaba a los republicanos de negarse a trabajar para poner fin al cierre del Gobierno y se refería al presidente de la Cámara, Mike Johnson, como alguien enfocado en cosas “banales y tontas”, la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca los calificaba a ella y al progresista Bernie Sanders como “personas no serias”.

El foro público de 90 minutos con Kaitlan Collins de CNN ilustró cuán lejos están los demócratas y los republicanos de resolver sus diferencias.

Sanders, el senador independiente de Vermont, y Ocasio-Cortez, la congresista demócrata de Nueva York, advirtieron este miércoles por la noche que el sistema de salud del país podría colapsar si los republicanos no aceptan sus demandas en un acuerdo para poner fin al cierre del Gobierno federal.

Ambos legisladores se encuentran entre los miembros más progresistas del Congreso. Sin embargo, los demócratas se han unido ampliamente en torno a la estrategia de cierre que apoyan, insistiendo en que no votarán a favor de financiar al Gobierno hasta que la mayoría republicana acepte extender los subsidios a los planes de seguro médico que se venden en el mercado de la Ley de Atención Médica Asequible, los cuales expiran a finales de este año.

Los líderes republicanos que necesitan el apoyo demócrata para superar el umbral de 60 votos del Senado dicen que quieren ver la reapertura de la administración federal antes de negociar sobre la política de atención médica.

Ocasio-Cortez comenzó su trabajo en política como organizadora de la campaña presidencial de Sanders en 2016.

Desde su llegada al Capitolio en 2019, Ocasio-Cortez, de 36 años, ha sido considerada ampliamente como la heredera aparente del movimiento político que Sanders, de 84 años, construyó.

Ambos se complementaron la noche del miércoles, interviniendo y repitiendo lo que decía el otro mientras intercambiaban respuestas, sin importar a cuál de los dos se le hiciera la pregunta.

A continuación se presentan las conclusiones del foro abierto de CNN.

Antes de apoyar una medida para reabrir y financiar el Gobierno, Ocasio-Cortez dice que quiere ver “tinta en papel” sobre una extensión a largo plazo de los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible: votaciones en la Cámara de Representantes y el Senado y que el presidente Donald Trump firme la extensión para convertirla en ley.

“No acepto pagarés. No acepto promesas de dedo meñique. Ese no es mi negocio”, indicó.

Sanders estuvo de acuerdo y dijo que la promesa de Trump de apoyar dicha extensión no sería suficiente.

“Sí, sin duda, porque el presidente es un hombre muy honesto”, dijo burlonamente el senador de Vermont.

La representante afirmó que los demócratas no aceptarán una extensión a corto plazo de esos subsidios, incluso por un año, una propuesta que describió como un esfuerzo para retrasar el golpe político del aumento vertiginoso de las primas de seguro de salud hasta después de las elecciones de mitad de período del próximo año.

“Creo que sabemos lo que no aceptaremos, y lo que no aceptaremos es que las primas de la ACA se disparen para el pueblo estadounidense. Lo que no aceptaremos es que se dupliquen. Y lo que no aceptaremos es permitir que este sistema, que se tambalea, se derrumbe ante los ojos de todos”, sostuvo.

Sin embargo, esta demanda ha sido recibida con burla por los líderes republicanos. Hay muy poco interés entre los líderes republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado en abordar los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible antes del 21 de noviembre, y ciertamente no sin cambios importantes en el programa subyacente.

Una solicitud de comentarios enviada a la Casa Blanca recibió una respuesta automática: “Debido a la escasez de personal derivada del cierre gubernamental demócrata, el seguimiento habitual 24/7 de este buzón de prensa podría sufrir retrasos. Les pedimos paciencia mientras nuestro personal trabaja para atender sus solicitudes de manera oportuna. Mientras esperan una respuesta, recuerden que esto podría haberse evitado si los demócratas hubieran votado a favor de la Resolución Continua para mantener el Gobierno abierto”.

Los demócratas insisten en que no están dispuestos a ceder a menos que el Partido Republicano acepte un acuerdo importante sobre los subsidios del Obamacare.

Pero esa postura implica conversaciones dolorosas con los más afectados: los trabajadores federales que ya no han cobrado sus salarios.

Sanders y Ocasio-Cortez estaban en la difícil posición de tener que justificar la decisión de los demócratas de no aceptar un plan de financiación del Partido Republicano (que permitiría seguir recibiendo esos cheques de pago) y, en cambio, utilizar la lucha por la financiación como palanca para su batalla por la atención sanitaria.

En respuesta a una pregunta, Ocasio-Cortez enfatizó que ella y los demócratas no quieren que el Gobierno se cierre y quieren negociar con los republicanos: “Tenemos que asegurarnos de que esto sea lo más rápido y breve posible”.

Un trabajador federal con cuatro hijos preguntó cómo se supone que va a alimentar a su familia y otra mujer apuntó que su situación de vivienda está en peligro porque el cierre le ha impedido obtener un préstamo respaldado por el Gobierno.

Ocasio-Cortez reiteró: “Mi esperanza es que estemos listos para resolver esto lo más rápido posible”.

Día tras día, los republicanos han sugerido que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, se está aferrando a la estrategia de cierre del Gobierno demócrata porque está tratando de evitar un desafío primario de Ocasio-Cortez en 2028 en su estado natal de Nueva York.

Cuando se le preguntó si eso es lo que cree que motiva las acciones de Schumer, Ocasio-Cortez dijo: “No, absolutamente no”.

“Es una sugerencia descabellada y, de hecho, refleja lo desesperados que están”, manifestó.

“Dicen esto porque se niegan a hacer su trabajo, se agarran a un clavo ardiendo, intentan convertir esto en un asunto de tabloides políticos, intrigas políticas y carreras de caballos. Justo el tipo de cosas que tiene harta a la gente en este país”.

Añadió: “Sinceramente, me resulta sorprendente que el presidente de la Cámara pierda el tiempo en algo tan absurdo y tonto en lugar de preocuparse realmente por sus propios electores, que sufren a manos de su liderazgo”.

Pero en ningún momento Ocasio-Cortez descartó una primaria contra Schumer. Al preguntársele si su respuesta significaba que Schumer no debería preocuparse por semejante desafío, una exasperada Ocasio-Cortez respondió: “De esto es de lo que estamos hablando”.

“A nadie le importa”, dijo Sanders, desviando la conversación hacia la desigualdad de ingresos, la falta de vivienda, el cambio climático y prioridades más progresistas. “Hablemos de ese tema, no de su propio futuro político”, indicó. “Ella lo decidirá”.

Tanto Ocasio-Cortez como Sanders criticaron duramente a los líderes republicanos de la Cámara de Representantes, específicamente al presidente Mike Johnson, por mantener la Cámara fuera de sesión durante las últimas cuatro semanas.

“Nunca en mi vida he visto a gente que odie tanto trabajar”, dijo Ocasio-Cortez visiblemente frustrada.

Ocasio-Cortez y otros demócratas han argumentado que Johnson se niega a que la Cámara regrese a Washington porque eso desencadenaría una votación sobre una medida legislativa completamente diferente: un proyecto de ley para forzar la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. (En cuanto los republicanos juramenten a un demócrata recién elegido de Arizona, este miembro ha dicho que firmará formalmente una petición sobre Epstein que pronto garantizaría una votación en la Cámara).

Los líderes republicanos argumentan que su decisión no tiene nada que ver con Epstein; en cambio, argumentan que la Cámara de Representantes ya aprobó un proyecto de ley de financiación de siete semanas.

Creen que venir a Washington solo reduciría la presión sobre los demócratas del Senado para que acepten la oferta actual.

Sanders, al igual que Ocasio-Cortez, argumentó que el Partido Republicano en la Cámara de Representantes debe estar presente para encontrar una manera de resolver el estancamiento del Obamacare.

“Los republicanos no están en la ciudad”, dijo Sanders. “¿Cómo se negocia con gente que se niega siquiera a presentarse y hacer su trabajo?”.

La representante de Georgia Marjorie Taylor Greene es una fiel defensora del movimiento “Make America Great Again” de Trump. Sin embargo, también es una de las pocas republicanas que ha expresado públicamente su preocupación por la expiración de los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible.

“¿Es ella alguien con quien te imaginas trabajando?”, preguntó Collins durante la asamblea pública.

“¿Sobre qué?”, respondió Ocasio-Cortez, riendo.

Puso en duda el compromiso de la congresista de Georgia. “Creo que la gente puede hablar bien”, dijo, “pero hasta que realmente apoyen políticas que ayuden a la gente… no me interesa especialmente”.

Añadió: “Si realmente quiere apoyar la legislación y ampliar la atención médica, también he trabajado con muchos republicanos en el tema”, señaló, refiriéndose a un proyecto de ley que presentó con la representante republicana Nicole Malliotakis para ampliar la salud materna.

“Y, en cuanto a la legislación bipartidista sobre atención médica, estoy más que dispuesta a hacerlo. Pero no se trata solo de hablar. Tenemos que actuar”, sostuvo.

Sanders estaba visiblemente enojado con los dos principales demócratas del Congreso, ambos neoyorquinos, por no unirse detrás del candidato de su partido en la disputa por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani.

Para un partido que está “en horas bajas”, Sanders criticó a Schumer y al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, por no respaldar a un candidato que ha conseguido el apoyo de tantos votantes, incluidos los que votan por primera vez, en la ciudad. (Este miércoles por la mañana, Schumer se negó una vez más a respaldar a Mamdani cuando la prensa le preguntó al respecto).

“¿Qué no les gusta?” dijo Sanders. “Es un gran candidato.” Y apuntó al final de su respuesta airada: “Hakeem, ¿estás viendo esto?”.

Ocasio-Cortez ofreció una respuesta más mesurada y no mencionó a los líderes de su partido por su nombre.

Sin embargo, expresó su preocupación por el hecho de que, hasta el momento, los líderes demócratas hayan optado por no respaldar al candidato del partido.

“Creo en respaldar al candidato de un partido después de que se hayan resuelto las primarias”, dijo Ocasio-Cortez.

Y finalmente añadió: “Me he expresado muy claramente al respecto, pero mi esperanza es que nunca sea demasiado tarde para hacer lo correcto”.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

