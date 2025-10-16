Desde la expulsión de la OTAN hasta pagar más aranceles: ¿refuerzan las amenazas de Trump el liderazgo de Pedro Sánchez?

Por Pau Mosquera, CNN en Español

Las reprimendas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez por no aumentar su gasto en defensa no han hecho otra cosa que subir de tono en estas últimas semanas. Aunque eso no parece haber afectado demasiado al Gobierno de coalición de España.

“Estoy muy descontento con España”, señalaba este martes Trump cuando valoraba como “extremadamente irrespetuoso” el hecho de que se convierta en el único país de la Alianza Atlántica que no vaya a dedicar el 5 % de su Producto Interior Bruto (PIB) en seguridad, tal y como el resto de los miembros acordaron en la última cumbre.

Sin embargo, la semana anterior había sido peor. El mandatario estadounidense había llegado a sugerir que se “expulsara” a España de la OTAN en caso de que no alcance ese objetivo.

En ambos casos, desde el Ejecutivo restaron importancia a las declaraciones, asegurando que España es un país miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN, y que cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos.

Una fórmula con la que aliviar la tensión que acarrean las palabras de Trump y, a la vez, dejar claro que España mantendrá el compromiso adquirido en junio de este año. Esto es, que su aportación en defensa sólo alcanzará el máximo del 2,1% de su PIB, esfuerzo que considera suficiente “para adquirir y para mantener todo el personal (militar), todo el equipamiento, todas las infraestructuras solicitadas por la Alianza para hacer frente con nuestras capacidades” a los diferentes retos.

Ahora bien, a pesar de mantener este enfrentamiento abierto con el líder de una de las grandes potencias mundiales y que más influencia tiene en la OTAN, no parece que le esté perjudicando demasiado al presidente español. Al contrario, le permite incluso sacar rédito político a nivel nacional, señala a CNN Moisés Ruíz, profesor de Liderazgo Político y Comunicación en la Universidad Europea.

Sánchez tiene “una enorme habilidad política para transformar las situaciones adversas en positivas”, destaca este experto. Una habilidad que el mandatario de España habría puesto en marcha al aprovechar las distancia política que separa a Trump de las izquierdas en España, demostrando que es un líder político capaz de hacer frente a sus ideas y situando al país en el panorama internacional.

Además, Sánchez cuenta con el respaldo de la Unión Europea. “Responderemos de manera adecuada, como siempre hacemos, ante cualquier medida tomada contra uno o más de nuestros Estados miembros”, señalaba este miércoles el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, al abordar la amenaza de Trump de un posible aumento de los aranceles contra España.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (por sus siglas CIS, organismo autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) publicado este lunes señalaba que la fuerza que lidera Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español, se convertiría en el partido más votado en este momento en caso de celebrarse elecciones generales (que no están previstaas, si no hay adelantos, hasta verano de 2027).

Concretamente, este barómetro señala que la formación socialista se haría con el 34,8% de los votos, seguido por el Partido Popular, que amasa el 19,8% de la intención de voto muy seguido por Vox, que suma el 17,7%de la intención de voto.

Cabe destacar que las 4.029 entrevistas que realizó el CIS para completar este barómetro fueron realizadas entre el 1 y el 7 de octubre, días antes de que Trump sugiriera la expulsión de España de la OTAN. No obstante, desde el pasado mes de junio el presidente estadounidense ha compartido comentarios similares.

Sin ir más lejos, al terminar la cumbra de la OTAN en La Haya, ya señaló que haría “pagar el doble” a España por no elevar su gasto en defensa como el resto de los aliados.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.