“Está matando el comercio”: la ofensiva de deportaciones masivas de Trump está aplastando a las economías locales

En Little Village, de Chicago, la amplia ofensiva de deportaciones de la administración Trump ha paralizado la economía.

Los dueños de negocios de Little Village, con una población hispana en un 81 %, afirmaron que los clientes tienen demasiado miedo de caminar por las calles del segundo corredor comercial más concurrido de Chicago. Las ventas se han desplomado, los empleados se quedan en casa y las tiendas han cerrado temporalmente desde que comenzó la ofensiva de deportaciones del Gobierno de EE.UU. en Chicago, el 8 de septiembre. Más de 1.000 personas han sido arrestadas en la “Operación Midway Blitz” del Departamento de Seguridad Nacional.

Las consecuencias económicas de las deportaciones suelen centrarse en el impacto en las industrias con una gran fuerza laboral de inmigrantes no autorizados, como la construcción y la agricultura. Pero los inmigrantes indocumentados no son solo personas que simplemente van a trabajar todos los días. También son consumidores. Gastaron aproximadamente US$ 300.000 millones en 2023 en la compra de bienes y servicios que impulsan la economía.

“Está arruinando el negocio”, dijo Mike Moreno, dueño de la licorería y bar Moreno’s. Su padre abrió la tienda en Little Village en la década de 1970, y fue la primera licorería de propiedad latina en Illinois.

Comentó que las ventas han caído un 60 % desde septiembre. Tanto los residentes locales como los dueños de negocios de toda la vida han quedado traumatizados por los agentes de inmigración que rondan el vecindario, dijo Moreno, arrestando tanto a inmigrantes no autorizados como a ciudadanos estadounidenses.

“Están dando vueltas por las calles para asustarnos”, dijo. “Nunca pensé en un millón de años que vería algo así”.

Marcela Rodríguez, franquiciadora de Los Mangos, una pequeña cadena de helados de estilo mexicano, dijo: “La gente no sale a la calle. Los niños no van a la escuela. Es increíble”.

Su negocio “se fue a pique” a partir de septiembre, y varios empleados, temerosos, cambiaron sus horarios para cuando la tienda está cerrada al público.

Las ventas de helados ahora se correlacionan con la visibilidad de los agentes de inmigración en el vecindario, dijo.

“En días tranquilos, sin muchas detenciones, vemos un aumento en la clientela”.

El Gobierno de Trump anunció el mes pasado que está en camino de deportar a 600.000 inmigrantes no autorizados este año.

Sin embargo, esta iniciativa está perjudicando a los negocios y las economías locales que dependen de los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, quienes compran de todo, desde comida hasta autos y casas.

Un récord de 14 millones de inmigrantes no autorizados, en aproximadamente el 5,6 % del total de hogares, vivían en Estados Unidos en 2023. Veintiséis millones de personas viven en un hogar con al menos una persona sin estatus legal.

Este grupo no solo gasta cientos de miles de millones al año, sino que también pagó más de US$ 90.000 millones en impuestos federales, estatales y locales en 2024, lo que ayudó a financiar servicios sociales y programas como el Seguro Social. Los impuestos que pagaron sobre las ventas, la propiedad y los negocios, entre otros, ayudan a apuntalar los presupuestos municipales y estatales.

Por eso, una desaceleración en Little Village amenaza con tener un efecto colateral en Chicago. La ciudad podría experimentar una menor recaudación fiscal por las ventas minoristas, así como el cierre de tiendas, una reducción en los pedidos a lo largo de la cadena de suministro y un impacto en el mercado inmobiliario, afirmó Teresa Córdova, directora del Instituto de Grandes Ciudades de la Universidad de Illinois en Chicago.

Little Village se convirtió en un punto de llegada para los inmigrantes hispanos que llegaban a Estados Unidos a partir de las décadas de 1960 y 1970. Ayudaron a estabilizar el barrio, que se había vaciado a medida que Chicago perdía empleos en el sector manufacturero y la gente se mudaba a los suburbios.

“Si no fuera por los latinos en Chicago, no podríamos revitalizarnos como lo hicimos”, dijo Córdova.

Una historia similar de inmigrantes que revitalizaron zonas en decadencia se desarrolló en muchas ciudades industriales del norte a mediados del siglo XX y posteriormente en el sur, señaló A. K. Sandoval-Strausz, profesor de Historia en la Universidad Estatal de Pensilvania y autor del libro “Barrio América: cómo los inmigrantes latinos salvaron la ciudad estadounidense”.

“La afluencia de inmigrantes a estos barrios ha sido un salvavidas económico”, afirmó.

Pero el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, calificó de “una tontería” analizar cuánto gastan y pagan los inmigrantes no autorizados en impuestos de forma aislada, ya que “los costos que pagan los estadounidenses debido a la inmigración ilegal son incalculables: delincuencia, sistemas de salud sobrecargados, costos inmobiliarios inflados y escuelas sobrecargadas con costosos estudiantes de inglés como segundo idioma”.

La Casa Blanca mencionó una investigación de la Federación para la Reforma Inmigratoria Estadounidense, que aboga por niveles más bajos de inmigración, que indica que los contribuyentes estadounidenses gastan al menos US$ 182.000 millones anuales para cubrir los costos de los inmigrantes no autorizados.

Los inmigrantes y las familias que no tienen claro su futuro en Estados Unidos están enviando más dinero a sus países de origen (las remesas a muchos países latinoamericanos están experimentando aumentos de dos dígitos) y están ajustando sus bolsillos.

TD Bank estimó que los trabajadores indocumentados que gastan menos restarán 0,7 puntos porcentuales al crecimiento del gasto de consumo este año.

Cuando Tricolor, una entidad crediticia de automóviles —de alto riesgo— principalmente para inmigrantes no autorizados en el suroeste, se declaró en bancarrota el mes pasado, los analistas dijeron que era una señal de la presión sobre la economía que afecta a los inmigrantes indocumentados.

Las principales marcas de alimentos y minoristas también están notando el impacto.

PepsiCo, Constellation Brands, Mondelez, Wingstop y Ross afirmaron que los clientes hispanos están gastando menos, especialmente en tiendas concentradas en barrios con una población mayoritariamente hispana.

Las ventas de aceite de maíz Mazola han disminuido entre los consumidores hispanos del sur, según informó la empresa matriz Associated British Foods, el mes pasado, en una conferencia telefónica sobre resultados.

“Tenemos una gran proporción de consumidores hispanos en Mazola, y hay mucho miedo en esa comunidad”, declaró el CEO, George Weston. “Esperamos que esto sea temporal por diversas razones”.

Sin embargo, el Gobierno está reforzando sus capacidades de detención para alcanzar su objetivo de un millón de deportaciones al año, y la Ley “Grande y Hermosa” de los republicanos triplica el presupuesto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Cuanto más avance la administración Trump, mayor será el impacto en el gasto de consumo, el empleo y los impuestos que impulsan a las ciudades y los estados, afirmó Eric Rodríguez, vicepresidente sénior de Políticas y Defensa de UnidosUS, una organización hispana de derechos civiles. Se ha comprobado que las deportaciones masivas también reducen el empleo y los salarios de los ciudadanos nativos.

“No hay indicios de que lo que estamos viendo ahora vaya a detenerse o a disminuir”, afirmó. “A medida que el Gobierno aumente las deportaciones masivas, las consecuencias económicas serán mayores”.

