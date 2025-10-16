ICE arresta a un agente de policía en un suburbio de Chicago y lo acusa de estar ilegalmente en Estados Unidos

Por Holmes Lybrand, CNN

Agentes de ICE arrestaron a un policía la mañana de este jueves en el suburbio de Hanover Park, en Chicago, y lo acusaron de ser un inmigrante ilegal de Montenegro.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que el oficial, Radule Bojovic, permaneció en el país después de que expirara su visa de turista en 2015.

Según el departamento, Bojovic fue “encontrado durante una acción de cumplimiento dirigida” en una operación de ICE enfocada en inmigración en Illinois.

El Departamento de Policía de Hanover Park compartió una publicación en Facebook en agosto en la que anunciaba la reciente graduación de Bojovic de la Academia Suburbana de Cumplimiento de la Ley, y agregaba que había comenzado “15 semanas intensivas de entrenamiento y evaluación en el campo mientras continúa preparándose para servir a la comunidad de Hanover Park”.

CNN se comunicó con la Policía de Hanover Park para obtener comentarios e intentó contactar a Bojovic.

“Radule Bojovic violó las leyes de nuestra nación y estuvo viviendo ILEGALMENTE en Estados Unidos durante 10 años. ¿Qué tipo de Departamento de Policía le da placas y armas a criminales extranjeros ilegales? Es un delito grave que los extranjeros siquiera posean un arma de fuego. Un agente del orden público que está violando activamente la ley”, dijo la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado a CNN este jueves.

En septiembre, agentes de ICE arrestaron al superintendente del distrito escolar más grande de Iowa, y lo acusaron de estar en el país ilegalmente desde el 2000. Posteriormente, el superintendente fue acusado de otros delitos relacionados con armas de fuego.

