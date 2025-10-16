ICE utiliza tácticas agresivas durante arrestos, según expertos. El Gobierno afirma que los agentes están siendo difamados

Por Emma Tucker, CNN

Un agente enmascarado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) agarró del cabello a Mónica Moreta-Galarza, quien se aferraba a su esposo mientras suplicaba a los hombres que lo detenían. La separaron de él mientras otros sujetaban a sus hijos, que lloraban.

Moreta-Galarza fue llevada a una habitación cercana por un período desconocido antes de aparecer en videos capturados en el pasillo de un tribunal de inmigración en Manhattan a fines de septiembre, diciéndole a un agente federal diferente en español: “¡A ustedes no les importa nada!”.

El agente, vestido con una camisa de franela y una gorra de béisbol, responde: “Adiós, adiós”, mientras agarra a la madre y la obliga a avanzar varios metros por el pasillo, empujándola contra la pared antes de tirarla al suelo.

Moreta-Galarza fue trasladado de urgencia al hospital por un posible traumatismo craneoencefálico.

Su experiencia es una muestra de una serie de incidentes a nivel nacional captados por transeúntes, que revelan tácticas de mano dura por parte de agentes federales desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, según informaron expertos a CNN.

Videos a lo largo de los meses han mostrado a agentes del ICE con mascarillas y vestidos de civil, conduciendo vehículos sin identificación e invadiendo lugares de trabajo y calles durante sus operativos de deportación.

La tensión volvió a estallar en Chicago esta semana cuando un operativo de inmigración resultó en un accidente, lo que provocó la ira de los residentes y el uso de gases lacrimógenos.

Muchos de los incidentes de esta historia, incluido el de Moreta-Galarza, han sido reportados por CNN y las autoridades confirmaron que involucraron a agentes de ICE. Incluso hay videos de testigos oculares que muestran la naturaleza a veces violenta de los arrestos.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en una declaración a CNN que los agentes federales están siendo “desprestigiados” por acusaciones del uso de “enfoques más severos” y afirmó que “arriesgan sus vidas todos los días para hacer cumplir la ley”.

Al reiterar declaraciones anteriores del DHS tras muchos de los incidentes, la agencia afirmó que está enfocada en arrestar a los “peores de los peores” y que los agentes se enfrentan a un aumento de los ataques en su contra.

El mes pasado, los investigadores informaron que una persona atacó a agentes del ICE en una oficina local del ICE en Dallas, en un episodio que causó la muerte de dos detenidos e hirió a un tercero.

Los agentes de ICE y de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos están capacitados “para usar la mínima cantidad de fuerza necesaria para resolver situaciones peligrosas y priorizar la seguridad del público y de ellos mismos”, indicó la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, en el comunicado.

Los oficiales federales del DHS están “altamente capacitados” en tácticas de desescalada y “reciben regularmente capacitación continua sobre el uso de la fuerza”, aseguró McLaughlin.

Exfuncionarios de Seguridad Nacional y expertos en inmigración argumentan que las tácticas agresivas se deben a la enorme presión que hay sobre los agentes de inmigración para intensificar los arrestos de personas indocumentadas en el contexto en el que el Gobierno intenta cumplir sus objetivos de deportación.

Históricamente, las agencias encargadas de estos arrestos, como el ICE, han estado sobrecargadas, lo que dificulta el cumplimiento de los objetivos impuestos por la Casa Blanca. El Gobierno afirma que se trata de una campaña que involucra a todo el aparato gubernamental.

Oficiales de otras agencias federales, como el FBI y la CBP, la agencia responsable de la seguridad fronteriza, también han sido involucrados en los controles de inmigración, inundando las calles de ciudades demócratas como Los Ángeles, Washington y Chicago.

Fuentes policiales dijeron a CNN que las tácticas cada vez más agresivas que han observado por parte de los agentes de inmigración en los últimos meses han llevado a enfrentamientos entre el DHS y otras agencias federales que trabajan en grupos de trabajo conjuntos.

John Sandweg, exdirector interino de ICE durante la presidencia de Barack Obama, dijo que dichas tácticas no tienen como objetivo combatir la criminalidad, sino que están diseñadas para aumentar los arrestos en general.

“No se arresta a personas en un tribunal de inmigración… que tienen una suspensión de deportación a menos que se busquen arrestos baratos, rápidos y fáciles”, dijo Sandweg, quien permanece en contacto con el personal actual de ICE y DHS.

En casos como el de Moreta-Galarza, un buen agente puede llevar a cabo su misión tratando a las personas con “dignidad y respeto”, dijo Sandweg.

“Por supuesto que va a tener esa reacción”, dijo, “acaban de arrestar a su esposo y al padre de sus hijos… tal vez para no volver a verlo en este país nunca más”.

Si bien el DHS ha redoblado su defensa de las tácticas que los agentes de ICE capturadas en video, la agencia condenó las acciones del agente que empujó a Moreta-Galarza y ​​lo “relevó de sus funciones actuales”, tras calificar sus acciones de “inaceptables y por debajo de los hombres y mujeres de ICE”.

No está claro si el agente sigue empleado por ICE. La agencia no respondió a las preguntas de CNN sobre las medidas disciplinarias, su estatus actual ni su nombre.

Los cruces fronterizos ilegales alcanzaron mínimos históricos en julio, según el DHS, lo que permitió liberar recursos en ICE y CBP, según Sandweg.

ICE también ha mencionado la marcada disminución en los cruces fronterizos como una razón por la que sus agentes ahora están concentrados en su misión principal.

Está previsto que ICE reciba una cifra histórica de US$ 75.000 millones en fondos federales hasta 2029 gracias al amplio proyecto de ley del presidente para la expansión de las detenciones y las operaciones de cumplimiento y deportación, incluida la contratación de nuevos agentes, según informó CNN.

El aumento de recursos de la agencia llega en un momento en que ICE está trabajando intensamente para reclutar más agentes.

Esto podría aumentar la disponibilidad de agentes, ya que antes estaban ocupados lidiando con casos fronterizos o dedicando horas, a veces días, a perseguir un arresto y trabajando discretamente con las autoridades locales para atacar a “lo peor de lo peor”, dijo Sandweg.

Agregó que durante la última década, el aumento de la actividad fronteriza y las solicitudes de asilo fueron “una presión increíble para los recursos del ICE”, ya que los agentes tenían las manos ocupadas deteniendo a las personas, procesando, supervisando y deportando a muchos de los migrantes que fueron detenidos en la frontera.

Ahora, los recursos de ICE y CBP están más disponibles para reforzar las operaciones no fronterizas, dijo Sandweg.

Ambas agencias han estado involucradas en esfuerzos de deportación a gran escala que se desarrollan en áreas previamente protegidas de la aplicación de la ley migratoria, como escuelas, iglesias y juzgados, que dependen de la decisión de la administración Trump de revertir una política de 2011 que impide la aplicación de la ley inmigratoria en áreas sensibles.

Ninguna de esas operaciones sería posible, según Sandweg, si los cruces fronterizos no hubieran caído drásticamente desde el verano pasado, cuando el expresidente Joe Biden emitió un decreto que prohíbe a los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente solicitar asilo una vez que se alcanza un umbral de cruces diarios promedio.

Los funcionarios de Trump han dicho que las diferentes tácticas se derivan de las llamadas “políticas de santuario” que han existido desde la década de 1980 en muchas áreas controladas por los demócratas que limitan la cooperación de las prisiones y cárceles con ICE, por lo que los arrestos de inmigrantes ocurren en la comunidad en lugar de en un centro de detención.

El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, ha señalado repetidamente las políticas de santuario como disruptivas para la aplicación de la ley migratoria y ha amenazado con aumentar su presencia en esas ciudades.

Homan, veterano de la aplicación de la ley inmigratoria, también trabajó durante la administración Obama.

Mientras la segunda administración de Trump cambia la forma en que ICE ha operado tradicionalmente, Sandweg dice que la gama de tácticas de ICE destinadas a aumentar los arrestos y obligar a los migrantes a autodeportarse está funcionando para construir una agencia “diseñada para aumentar la aplicación de la ley migratoria a niveles que nunca hemos visto en este país”.

Si bien el DHS no abordó específicamente la solicitud de comentarios de CNN sobre si sus tácticas están diseñadas para maximizar los arrestos, la agencia dijo en su declaración que estaba apuntando a criminales violentos, incluidos asesinos, miembros de pandillas MS-13, pedófilos y violadores.

Sin embargo, datos federales revelan que la mayoría de los inmigrantes detenidos no tienen antecedentes penales graves, según un informe de CNN Investigates. Más del 75 % de las personas detenidas por ICE en el año fiscal 2025 no tenían antecedentes penales aparte de una infracción migratoria o de tránsito, según registros de ICE de octubre a finales de mayo.

El ICE realizó redadas a gran escala en lugares de trabajo como estacionamientos de Home Depot en varias ciudades y en la planta de Hyundai Meta en una pequeña comunidad del sureste de Georgia el mes pasado, con la ayuda de la CBP y otras agencias federales y estatales.

Casi 500 personas, en su mayoría ciudadanos coreanos, que trabajaban en la planta de fabricación fueron arrestadas bajo sospecha de vivir y trabajar ilegalmente en Estados Unidos.

Las personas indocumentadas que no han sido condenadas por ningún delito y han sido arrestadas en redadas como la de Hyundai se han convertido en “colaterales” de la misión más amplia de combatir la criminalidad, dice Jerry Robinette, exagente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE a cargo durante la administración de Obama, quien también trabajó para la agencia bajo la presidencia de George W. Bush.

Estas personas son atrapadas cuando un oficial verifica su estatus y descubre que están en el país ilegalmente, lo cual es un delito civil, no penal, agregó.

“Por mucho que quieran atacar a los peores de entre los peores, hay que fijarse en a quién arrestan. No están teniendo tanto éxito como quisieran”, dijo Robinette. “Están recibiendo muchas garantías”.

Se avecinan redadas de inmigración más amplias, como la de Hyundai, dijo el zar fronterizo de Trump a Jake Tapper de CNN en State of the Union: “La respuesta corta es sí, vamos a realizar más operaciones de control en los lugares de trabajo”, respondió Homan.

Niños y adultos fueron sacados de sus hogares cuando agentes federales allanaron un complejo de apartamentos en Chicago el mes pasado, en un episodio en el que arrestaron a 37 inmigrantes indocumentados en otra redada reciente a gran escala.

El DHS dijo que entre los arrestados había miembros de pandillas y criminales violentos.

Es sólo un ejemplo que muestra las tácticas que han alimentado las protestas durante semanas afuera de las instalaciones del ICE en Broadview, cerca de Chicago, donde los agentes federales en ocasiones han utilizado bolas de pimienta, balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, poniendo las tensiones en plena exhibición.

Las protestas en el lugar este mes nuevamente se convirtieron en acalorados enfrentamientos entre manifestantes y agentes armados de CBP e ICE, lo que llevó a al menos 18 arrestos, incluidos cinco que fueron acusados ​​de agresión agravada a un agente de policía y resistencia y obstrucción.

En la redada en el apartamento de Chicago, el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois está investigando denuncias de que niños fueron separados de sus padres y atados con bridas, así como personas mayores que fueron detenidas durante tres horas, dijo el gobernador de Illinois, J. B.

Pritzker, a Jake Tapper de CNN.

El DHS rechazó las afirmaciones de Pritzker en un comunicado de prensa, diciendo que los niños nunca fueron atados con bridas durante la redada y agregó que la agencia ha “desacreditado rutinariamente la afirmación absurda” de que su objetivo son los ciudadanos estadounidenses.

El tipo de agresión por parte de los agentes federales que el público está presenciando en muchos de estos incidentes recientes tiene algunas similitudes con el programa federal de la década de 1950 destinado a las deportaciones masivas, conocido como “Operación Espalda Mojada” durante el Gobierno del entonces presidente Dwight Eisenhower, según Jean Reisz, codirector de la Clínica de Inmigración de la Universidad del Sur de California.

La administración Trump se hace eco de la retórica de esa época, refiriéndose a los inmigrantes “como ‘lo peor de lo peor’, como peligrosos, como invasores”, dijo Reisz, lo que empodera a los agentes en las calles para “usar la agresión hacia aquellos que podrían ser vistos como resistentes”.

La indignación pública de este año por el funcionamiento del ICE se debe a cómo la administración Trump está traspasando los límites de varios derechos individuales, como la ciudadanía por nacimiento, que han estado protegidos durante más de 60 años, afirmó Reisz.

El mes pasado, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema que revisara la constitucionalidad de la orden ejecutiva del presidente que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento.

El DHS no respondió a la solicitud de comentarios de CNN sobre la comparación con el programa federal de la década de 1950.

Este verano, la tensión alcanzó un punto crítico durante las semanas de protestas en Los Ángeles tras una ola de detenciones en la ciudad.

Los enfrentamientos de los manifestantes con la policía local y agentes federales se intensificaron hasta convertirse en enfrentamientos violentos que provocaron un controvertido despliegue federal de tropas de la Guardia Nacional.

Los agentes federales utilizaron granadas aturdidoras y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Algunos alcanzaron a los manifestantes, y algunos incluso incendiaron vehículos autónomos.

Robinette dijo que la “óptica” de las tácticas que han estado usando los agentes federales de inmigración “no es buena para nosotros como agencia”, pero son el resultado de que los oficiales tienen que seguir órdenes de altos funcionarios de la administración y enfrentamientos con personas que se resisten mientras ejecutan las órdenes.

Las presiones políticas sobre el ICE han causado muchos dolores de cabeza, ya que lidia con manifestantes que no solo tienen problemas con la agencia, sino que también están motivados por reivindicaciones políticas relacionadas con la administración Trump, dijo Robinette. “El trabajo se está volviendo difícil”.

Las redadas generalizadas han infundido una “ansiedad mental persistente” dentro de la comunidad inmigrante cuando se encuentran con la policía local o tropas de la Guardia Nacional que podrían denunciarlos a los oficiales federales de inmigración, dijo Jennifer Ibañez Whitlock del Centro Nacional de Derecho de Inmigración.

“Aunque tengas tus papeles, aunque seas ciudadano estadounidense, tienes que mirar por encima del hombro, lo cual tiene un impacto bastante negativo en la mente de las personas”, dijo Whitlock. “Y eso se traduce en una reacción de miedo o huida cuando te encuentras con ellos”.

Las escenas de algunos de los incidentes capturados en video en los últimos meses han mostrado a agentes federales usando máscaras o vestidos de civil mientras arrestaban a personas, algo que históricamente solo han hecho mientras realizan trabajo encubierto o arrestan a algunos de los criminales más peligrosos del país, dicen los expertos.

En Los Ángeles, se vio a agentes enmascarados sacando a una inmigrante colombiana de su vehículo y deteniéndola en el suelo.

En Washington, un video mostró a agentes federales enmascarados forcejeando para arrestar a un hombre antes de que aparentemente le dispararan con una pistola Taser y lo sometieran en el pavimento.

En Massachusetts, Rümeysa Öztürk, estudiante de posgrado de la Universidad de Tufts y de nacionalidad turca, fue sujetada físicamente por seis agentes vestidos de civil, la mayoría de los cuales llevaban mascarilla.

No existe una política federal que dicte cuándo los agentes pueden o deben cubrirse el rostro durante los arrestos.

El director interino del ICE, Todd Lyons, ha declarado que los agentes federales se cubren el rostro para proteger a sus familias después de que algunos de ellos fueran identificados públicamente y posteriormente acosados ​​en línea, junto con sus familiares.

“Lamento que la gente se sienta ofendida por el uso de máscaras, pero no voy a permitir que mis oficiales y agentes salgan y arriesguen sus vidas y a sus familias porque a la gente no le gusta la aplicación de las leyes de inmigración”, dijo Lyons.

Pero existe el riesgo de que los encuentros se intensifiquen cuando las personas no pueden identificarlos como agentes federales, dijo Jeffrey Swartz, profesor de la Facultad de Derecho de Cooley y exfiscal y juez.

“Nunca hemos tolerado que las personas que participan en las fuerzas del orden oculten su identidad y su identidad a quienes podrían quejarse del trato que reciben”, dijo Swartz. “Los agentes de policía siempre se han identificado”.

El DHS afirmó que la difamación contra el ICE debe cesar, alegando que sus agentes enfrentan un aumento del 1.000 % en las agresiones contra ellos desde que Trump asumió el cargo en enero. El ICE señaló que los “inmigrantes ilegales delincuentes” han atacado a sus agentes federales en el pasado.

Sin embargo, una revisión de los registros de la corte federal realizada por Colorado Public Radio reveló un incremento del 25% en las personas que enfrentan cargos por agresión contra oficiales federales hasta mediados de septiembre, en comparación con el mismo período del año pasado.

Cuando CNN le preguntó si ICE está dando alguna directiva para que sus agentes usen cubiertas faciales, el DHS dijo: “Cuando nuestros heroicos agentes del orden público realizan operaciones, se identifican claramente como agentes del orden público mientras usan máscaras para protegerse a sí mismos y a sus familias de ser atacados” por pandillas, asesinos, violadores y otros criminales violentos.

El Gobierno de Trump va camino de deportar a casi 600.000 personas para el final del primer año de su segundo mandato, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a finales del mes pasado. No está claro el desglose de las deportaciones por agencia.

Incluyendo las 71.400 deportaciones registradas por el ICE entre octubre de 2024 y finales de diciembre, antes de que Trump asumiera el cargo, el ICE ya iba camino de superar las 300.000 deportaciones para el 30 de septiembre, la cifra más alta registrada en un solo año fiscal desde la administración Obama, cuando alrededor de 316.000 personas fueron expulsadas en el año fiscal 2014, según informó CNN.

La CBP registró más de 132.000 deportaciones este año.

La agencia dijo que el 70 % de los arrestos de ICE son “de inmigrantes ilegales criminales que han sido condenados o tienen cargos pendientes en los EE.UU.”.

Exfuncionarios de ICE, como Sandweg y Robinette, se preocupan por el impacto a largo plazo en la agencia debido a las presiones que enfrentan durante este mandato de Trump.

Sandweg dice que el impacto duradero podría ser “devastador” para una agencia que históricamente ha trabajado como un socio cercano y silencioso de las fuerzas del orden estatales y locales.

Ahora que los agentes trabajan codo a codo con las agencias locales que participan en el revivido programa 287(g), lo que permite a ICE autorizar a agentes policiales estatales y locales a realizar tareas específicas de control de inmigración bajo su supervisión, se están aumentando las tensiones con los líderes locales, que han expresado su preocupación por que ICE se esté extralimitando o manteniéndolos en la oscuridad.

“Mi mayor preocupación es… ¿qué pasará con el futuro de la agencia?”, dijo Robinette. “Esta agencia, desde su creación, nunca ha pasado por algo así”.

La fuerte presencia de agentes federales en las comunidades ha “impactado la psique del público estadounidense”, disuadiendo a la gente de interactuar con las autoridades locales y federales, fracturando la confianza e infundiendo miedo e incertidumbre, dijo Thaddeus Johnson, exfuncionario policial en Tennessee y miembro senior del Consejo de Justicia Penal, una organización independiente no partidista.

Johnson dijo que le preocupa que el impacto socave la legitimidad y la autoridad de las agencias locales y estatales mucho después de que los agentes federales abandonen las comunidades.

Para quienes sufren tácticas más severas de ICE, como Moreta-Galarza en Nueva York, la experiencia puede ser traumatizante y generar desconfianza.

Tras ser empujada y agredida por el agente del ICE, la madre declaró a la prensa que huyó de la violencia en Ecuador solo para sufrir “lo mismo” en Estados Unidos.

Ella y su familia tienen solicitudes de asilo abiertas, según el representante estadounidense Dan Goldman, quien agregó que están aquí “legalmente pero que ICE los tiene en la mira de todos modos”.

“Nos rodearon, me tiraron al suelo, agarraron a mis hijos y se los llevaron”, declaró Moreta-Galarza a WXTV, afiliada de CNN. “Me tiraron al suelo y me golpearon la cabeza. Todos los de ICE me cayeron encima”.

