El Gobierno de Trump recurre a la Marina para acelerar la construcción de una red de centros de detención para inmigrantes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está canalizando US$ 10.000 millones a través de la Marina para ayudar a facilitar la construcción de una extensa red de centros de detención de inmigrantes en todo Estados Unidos en un acuerdo destinado a lograr que los centros se construyan más rápido, según fuentes y documentos federales de contrataciones.

La construcción de algunas de las instalaciones comenzará tan pronto como el próximo mes, dijo a CNN una de las fuentes familiarizadas con el proyecto.

Es el último ejemplo de la administración Trump utilizando las Fuerzas Armadas de EE.UU. para apoyar sus esfuerzos de aplicación de las leyes de inmigración, derivado del deseo de la Casa Blanca de intensificar drásticamente las operaciones de control inmigratorio a nivel nacional y arrestar un número récord de inmigrantes.

El programa de contratación, que no se había reportado previamente, es un esfuerzo conjunto entre el DHS y el Departamento de Defensa y aprovecha el Comando de Sistemas de Suministro de la Marina como brazo de contratación para contratar empresas para la construcción y mantenimiento de las instalaciones de detención.

Según las fuentes familiarizadas con la iniciativa, los nuevos centros de detención probablemente serán principalmente carpas de lados blandos y pueden o no construirse en instalaciones navales existentes. El DHS a menudo ha recurrido a instalaciones de estructuras temporales para manejar los incrementos de inmigrantes detenidos.

Una de las fuentes dijo que el objetivo es que las instalaciones alberguen hasta 10.000 personas cada una, y se espera que se construyan en Louisiana, Georgia, Pensilvania, Indiana, Utah y Kansas. Los detalles adicionales sobre las instalaciones siguen sin estar claros, ya que el proceso de contratación aún está en curso.

Un aumento en los arrestos de inmigrantes ha requerido más espacio de detención para mantener a las personas durante el procesamiento y la posible deportación.El ICE, que también utiliza cárceles locales para retener personas, anteriormente tenía financiamiento para alrededor de 41.000 camas para alojar temporalmente a los detenidos. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, ha dicho que quiere duplicar ese número de camas de detención y hacerlo rápido.

Por esa razón, los funcionarios de Seguridad Nacional han estado tratando de encontrar formas de asegurar contratos rápidamente, los cuales a menudo pueden retrasarse debido a las reglas federales de competencia. El DHS ha estado “saltando de un vehículo de contratación a otro”, dijo una fuente, ya que los desafíos y retrasos en los contratos previamente han causado dolores de cabeza al departamento.

En julio, ICE obtuvo US$ 45.000 millones de financiamiento adicional del Congreso para construir nuevas instalaciones de detención. Una de esas instalaciones se construyó en la base militar de Fort Bliss, en Texas y, según informes, violó docenas de normas federales de detención.

Se espera que el último enfoque contractual, a través del Departamento de Defensa, reduzca el grupo de contratistas elegibles y acelere el proceso de contratación, dijeron las fuentes a CNN.

La convocatoria de la Marina listada en un sitio federal de contratación ofrece un adelanto de lo que se esperará de los contratistas. Por ejemplo, se esperará que construyan una variedad de estructuras dentro de las propias instalaciones de detención, incluidos tribunales y espacios administrativos y de apoyo para el personal del ICE, según los documentos revisados por CNN. Y se les exigirá garantizar acceso inmediato a servicios de emergencia y traslados a aeropuertos, dicen los documentos, destacando las variadas necesidades del ICE mientras trabaja para llevar a cabo la agenda de deportación masiva de Trump.

La Marina y el DHS no respondieron a las solicitudes de comentarios.

“No es sorprendente que hagan esto, especialmente para este tipo de construcciones de rápida implementación”, dijo Todd Harrison, investigador principal del American Enterprise Institute enfocado en gastos de defensa. “Las Fuerzas Armadas son buenas en logística, y han tenido que realizar proyectos de construcción rápida como este en el extranjero. Ya se está tratando con una organización que sabe cómo hacer este tipo de actividad de contratación, y hacerlo rápidamente”.

Para facilitar la construcción, la Marina amplió discretamente un mecanismo de contratación existente en julio para “agregar una nueva región geográfica”: Estados Unidos y territorios adyacentes. Anteriormente, la solicitud de contrato, conocida como el Contrato Mundial Expedicionario de Múltiples Adjudicaciones, se había utilizado principalmente para apoyar operaciones militares en el extranjero. Pero en julio, fue enmendada como “WEXMAC 2.1, Integridad Territorial de los Estados Unidos”, y ahora señala que los contratistas “pueden verse obligados a proporcionar la infraestructura, personal, servicios y/o suministros necesarios para garantizar el confinamiento seguro y protegido de extranjeros bajo la custodia administrativa” del DHS y el ICE.

También estipula que los nuevos contratos involucrarán el Apoyo de Defensa a las Autoridades Civiles, un proceso mediante el cual los recursos y el personal militar de EE.UU. pueden ser utilizados para apoyar misiones de aplicación de la ley a nivel nacional, y dice que los contratistas “proveerán la custodia segura, el cuidado y la protección de los extranjeros de acuerdo con las leyes estatales y locales, estándares, políticas, procedimientos para requisitos de armas de fuego, o las órdenes judiciales aplicables”.

La nueva solicitud también dice que los contratistas que construyan y doten de personal las instalaciones no tienen “derecho de rechazo, y deberán aceptar todas las remisiones del ICE según corresponda”.

