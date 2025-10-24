Acusan a alto funcionario de la Patrulla Fronteriza de violar la orden judicial sobre el uso de la fuerza en Chicago

Por Amanda Musa y Hanna Park, CNN

El alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, está acusado de lanzar al menos un cartucho de gas lacrimógeno contra una multitud de manifestantes en un barrio de Chicago el jueves, en una posible violación de la orden judicial que restringe a los agentes federales el uso de tácticas agresivas de control de multitudes durante las protestas contra ICE.

Un nuevo expediente judicial contra el Departamento de Seguridad Nacional alega que Bovino “aparentemente lanzó gas lacrimógeno contra una multitud sin justificación” durante una protesta contra las autoridades federales de inmigración en el barrio Little Village de Chicago.

La notificación de la presunta violación fue presentada por una combinación de medios de comunicación, manifestantes individuales y clérigos del área de Chicago que a principios de este mes obtuvieron una orden de restricción temporal de la jueza federal de distrito Sara Ellis tras demandar al DHS y a funcionarios de Trump por las tácticas de los agentes federales contra los manifestantes.

El expediente cita un video publicado en Facebook que muestra a Bovino lanzando un objeto hacia los manifestantes en la mañana del jueves. El video, al que CNN ha tenido acceso, no muestra con claridad qué sucedió en los minutos previos al presunto incidente ni si se dieron advertencias correspondientes.

“El acusado Bovino parece lanzar uno o dos cartuchos de gas lacrimógeno sobre las cabezas de agentes federales armados que estaban delante de él y en dirección a una multitud que protestaba, incluyendo a una persona que filmaba el encuentro”, afirma el documento presentado el jueves.

La orden general de Ellis restringe las tácticas de control de multitudes, el uso de la fuerza y las acciones de los agentes contra periodistas y otras personas en las protestas de Chicago, pero incluye excepciones para quienes representan una amenaza para las fuerzas del orden u otros. Durante una audiencia la semana pasada, expresó su preocupación sobre si su orden se estaba cumpliendo.

Bovino es uno de los más de una docena de funcionarios del Gobierno que aparecen en la demanda presentada a principios de este mes, que acusa a los agentes federales de “un patrón de brutalidad extrema” con el objetivo de “silenciar a la prensa y a los civiles”.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para obtener comentarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

Horas antes de la presentación judicial que alegaba una posible violación de la orden del juez, Bovino defendió la conducta de los agentes federales en el área de Chicago durante una entrevista con CBS News.

“El uso de la fuerza que he visto ha sido ejemplar. Al decir ejemplar, me refiero a que es la menor cantidad de fuerza necesaria para cumplir la misión”, declaró Bovino en respuesta a los ataques que ha presenciado contra agentes federales por parte de lo que calificó como “extremistas y otros”.

Las protestas en Chicago se han intensificado desde que se desplegaron agentes federales en las calles de la ciudad a principios de septiembre durante lo que el Gobierno de Trump ha denominado “Operación Midway Blitz”, una ofensiva dirigida contra la inmigración ilegal que ha resultado en más de 1.000 arrestos.

La respuesta de los agentes federales a las manifestaciones ha generado una indignación generalizada, en particular cuando se vio en un video cómo un pastor de la zona recibía un disparo en la cabeza con balas de pimienta por parte de agentes desde el techo de las instalaciones de ICE en Broadview, cerca de Chicago.

El jueves, Bovino insistió en que tales tácticas no violan necesariamente la política del DHS, declarando a CBS: “Si alguien se cruza con una bola de pimienta, es su responsabilidad. No protesten y no invadan la propiedad privada”.

Ellis ordenó que Bovino declare en el caso y se programó una audiencia preliminar para el 5 de noviembre. El jueves, el tribunal amplió el tiempo de declaración de Bovino a cinco horas.

Bovino, de 55 años, se ha convertido en la cara visible de la iniciativa del presidente Donald Trump para el despliegue de fuerzas del orden federales en estados y ciudades liderados por demócratas, independientemente de si las autoridades locales las desean allí.

Bovino, quien oficialmente dirige el sector Centro de la Patrulla Fronteriza en California, ha liderado la ofensiva federal en Chicago tras dirigir operaciones similares en Los Ángeles a principios de este año. Sus tácticas de mano dura, que incluyen redadas migratorias en estacionamientos y la rotura de ventanas de autos, han generado consternación en algunos miembros de la administración Trump, a la vez que han recibido elogios de altos funcionarios de Seguridad Nacional.

El jueves, el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, anunció la creación de la Comisión de Responsabilidad de Illinois “para exigir responsabilidades a los ciudadanos de Illinois”, en medio del aumento de la aplicación de las leyes federales de inmigración en su estado.

La comisión se encarga de crear un registro público de los abusos cometidos por las autoridades federales, para dejar en claro el impacto de estas medidas en las familias y comunidades de Illinois y recomendar medidas para “prevenir mayores daños y buscar justicia”, declaró Pritzker.

Las críticas a las tácticas de las autoridades federales en Chicago se producen en medio de la batalla legal más amplia por la iniciativa de Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en la ciudad.

El miércoles, la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU., April Perry, ordenó una prórroga de la orden que bloquea el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago hasta que se dicte sentencia firme. La administración Trump insta a la Corte Suprema a permitir el despliegue.

