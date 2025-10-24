De qué se trata realmente el discurso de Ronald Reagan usado en un anuncio en Canadá que enfureció a Trump

Por David Goldman, CNN

El presidente Donald Trump canceló las negociaciones comerciales con Canadá debido a lo que calificó como un anuncio “falso” que incluía fragmentos de un discurso antiaranceles pronunciado por el expresidente y héroe conservador Ronald Reagan. La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan también afirmó que el anuncio tergiversaba las palabras del expresidente.

Pero no era falso. Estaba editado. Reagan realmente dedicó un discurso de cinco minutos —un discurso radial nacional del 25 de abril de 1987, que la Biblioteca Reagan publicó en YouTube— para despotricar contra los aranceles. Fue una expresión de apoyo incondicional al comercio libre y justo.

El anuncio, adquirido por el Gobierno de Ontario y transmitido por las principales cadenas de televisión estadounidenses, pasaba fragmentos del discurso, pronunciado desde Camp David, donde Reagan pronto se reuniría con el primer ministro de Japón en un momento en que la actitud estadounidense hacia Japón se endurecía. En el pasado reciente, empresas japonesas como Toyota y Sony inundaron el mercado estadounidense con automóviles y productos electrónicos de alta calidad pero económicos, perjudicando el negocio de grandes marcas estadounidenses como General Motors y RCA.

Poco antes de pronunciar su discurso radial, Reagan impuso aranceles más altos a varios productos japoneses en represalia por la afluencia de semiconductores japoneses baratos a Estados Unidos. Dirigió duras palabras a Japón —que no están incluidas en el anuncio—, criticándolo en términos parecidos a las frecuentes misivas comerciales de Trump.

“Tenemos pruebas claras de que las empresas japonesas estaban incurriendo en prácticas comerciales desleales que violaban un acuerdo entre Japón y Estados Unidos”, declaró Reagan. “Esperamos que nuestros socios comerciales cumplan con sus acuerdos”.

Reagan afirmó que eliminaría los aranceles solo cuando hubiera pruebas de que Japón trataba a las empresas y trabajadores estadounidenses de manera justa, lo que también sonaba parecido a los discursos recurrentes de Trump.

Pero Reagan era claro: se resistía a imponer barreras comerciales a Japón y creía que los aranceles elevados perjudicaban a los trabajadores y la economía estadounidenses. Señaló que los economistas creían ampliamente que los altos aranceles de la era Smoot-Hawley exacerbaron la Gran Depresión, que él y otros de su generación vivieron.

La mayor parte del discurso de Reagan, y la parte que más se utilizó en el anuncio, fue su descripción de por qué las economías avanzadas habían abandonado en gran medida los aranceles como herramienta económica para cuando asumió la presidencia: aumentan la dependencia de las empresas nacionales de la intervención gubernamental, reducen la competencia, desencadenan guerras comerciales que derivan en más aranceles, suben los precios y, en última instancia, provocan la pérdida de empleos.

Reagan criticó entonces al Congreso, controlado por los demócratas, por proponer una legislación que podía imponer más barreras comerciales a otros países. Y a pesar de “ciertos casos puntuales como los semiconductores japoneses”, Reagan afirmó que su administración había adoptado el libre comercio.

No está claro por qué Trump calificó el anuncio de “falso”, pero su publicación en Truth Social incluyó un mensaje crítico sobre el anuncio publicado en línea por la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan. La organización dijo que la campaña publicitaria utiliza “audio y video selectivos del presidente Ronald Reagan” y “tergiversa el discurso radial presidencial”. La fundación no especificó qué consideraba tergiversado.

En otra publicación de Truth Social el lunes, Trump afirmó incorrectamente que Reagan apoyaba los aranceles.

“Se aprovecharon fraudulentamente de un anuncio que decía que a Ronald Reagan no le gustaban los aranceles, cuando en realidad los amaba por nuestro país y por su seguridad nacional”, publicó Trump. “Gracias a la Fundación Ronald Reagan por exponer este fraude”.

La Fundación e Instituto Ronald Reagan también afirmó que el gobierno de Ontario no solicitó permiso para usar ni editar el discurso de Reagan, aunque no está claro si estaba legalmente obligado a hacerlo. La fundación indicó que estaba revisando sus opciones legales y animó a la gente a ver el discurso sin editar.

El anuncio se ha emitido en numerosas ocasiones durante eventos de alto perfil, incluyendo la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde se enfrentaron los Toronto Blue Jays. A partir del viernes por la noche, el equipo con sede en Ontario jugará la Serie Mundial, un gran motivo de orgullo nacional para los canadienses.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, en un discurso pronunciado el 14 de octubre, declaró que su Gobierno había colocado el anuncio en prácticamente todas las principales cadenas estadounidenses porque quería “tomar las palabras de Ronald Reagan y difundirlas entre el pueblo estadounidense”.

“Ese anuncio no es un anuncio desagradable”, declaró Ford. “Es muy objetivo. Y viniendo de una persona como Ronald Reagan, cualquier republicano identificará esa voz”.

“En mi opinión, fue simplemente el mejor presidente que Estados Unidos haya tenido”, declaró Ford, un político conservador.

