Los beneficios del Seguro Social en EE.UU. subirán un 2,8% por el COLA en 2026

Los beneficiarios del Seguro Social tendrán un aumento del 2,8 % en sus beneficios mensuales en 2026, anunció la Administración del Seguro Social el viernes. Sin embargo, muchos adultos mayores afirman que los ajustes anuales no han sido suficientes para cubrir sus gastos, que siguen aumentando.

El aumento para 2026 es mayor que el ajuste por costo de vida del 2,5 % que recibieron los beneficiarios este año, pero mucho menor que los de los años anteriores, cuando había una inflación galopante.

El ajuste anual, conocido como COLA, se basa en una métrica de inflación del tercer trimestre del año. La inflación se ha moderado tras alcanzar su nivel más alto en cuatro décadas en 2022.

Estaba previsto que el aumento se anunciara la semana pasada, pero se retrasó debido al cierre del Gobierno federal.

