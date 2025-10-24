Maduro dice que EE.UU. se arriesga a una “guerra eterna” con Venezuela y anuncia creación de brigadas internacionales

Por German Padinger y Mauricio Torres, CNN en Español

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este viernes que Estados Unidos está “inventando una nueva guerra eterna” y aseguró que pronto se conformarán brigadas de voluntarios internacionales para combatir en Venezuela, en medio de la escalada de tensiones entre Washington y Caracas en el Caribe.

“El pueblo de los EE.UU. lo sabe, se están inventando una nueva guerra eterna”, dijo Maduro en un evento transmitido por VTV. “Prometieron que nunca más se metían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar. ¿Con qué? Con la movilización de los pueblos de América del Sur”, agregó.

Las tensiones en el Caribe vienen en aumento desde agosto, cuando se inició un despliegue militar de Estados Unidos en una operación contra las drogas, luego de que Washington acusara al Gobierno de Venezuela de estar cooptado por los cárteles. Caracas niega esta acusación y dice que la operación busca en realidad un cambio de régimen.

Este viernes el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, anunció el envío de un portaaviones nuclear al Caribe, que se suma a la flota ya desplegada allí.

Maduro aún no ha hecho referencia al envío del buque, pero habló este viernes de un potencial conflicto con Estados Unidos, y dijo que pronto se conformarán “las Brigadas Internacionalistas Simón Bolívar, de hombres y mujeres del mundo para venir a combatir junto a Venezuela por la independencia, la soberanía y la paz”.

“Nos han llegado propuestas de toda América Latina y el Caribe, de Asia, de África y de muchos otros lugares. He visto videos en las redes sociales, de mucha gente, líderes sociales, diciendo que ellos y ellas también se alistan”, explicó.

Maduro no dio detalles adicionales sobre estos voluntarios. CNN contactó al Gobierno de Venezuela para obtener comentarios y espera una respuesta.

CNN también contactó al Departamento de Estado de EE.UU. para solicitar comentarios.

