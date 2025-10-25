Eligen a la nueva Miss EE.UU. mientras el certamen, envuelto en escándalos, anuncia una “nueva era”

Por Oscar Holland y James Legge, CNN

Audrey Eckert de Nebraska fue coronada como la nueva Miss Estados Unidos este viernes, mientras el certamen anual, envuelto en escándalos, regresó bajo una nueva administración.

La defensora de la seguridad digital, de 22 años, venció a otras 50 concursantes para quedarse con la corona en el Grand Sierra Resort en Reno, Nevada. Ivy Harrington, de Nueva Jersey, y Chantéa McIntyre, de Oregon, fueron nombradas primera y segunda finalistas, respectivamente.

El evento puso fin a casi 18 meses de turbulencias en el antiguo concurso, que sufrió un cambio tumultuoso de liderazgo tras la renuncia de Miss EE.UU. 2023, Noelia Voigt de Utah, en medio de denuncias de maltrato.

Con los nuevos organizadores del evento proclamando una “nueva era”, la final del viernes concluyó cinco días de eventos que incluyeron competencias de traje de baño, desfiles de gala y preguntas y respuestas con los jueces.

Eckert, exanimadora y graduada de la Universidad de Nebraska-Lincoln, cayó de rodillas cuando se anunció su victoria, sobrecogida por la emoción en medio de una lluvia de serpentinas doradas.

En una ruptura con la tradición, fue coronada por la actual Miss Universo Victoria Kjær Theilvig en lugar de por la ganadora del año pasado, Alma Cooper de Michigan, quien no estuvo presente. Voigt, por su parte, hizo un regreso sorpresa al certamen como anfitriona de la transmisión oficial en línea, tras haber co-presentado una de las competencias preliminares el miércoles.

El certamen de Miss EE.UU. se vio envuelto en controversia el pasado mayo, cuando Voigt y la entonces Miss Teen EE.UU., UmaSofia Srivastava, renunciaron con pocos días de diferencia. Inicialmente, Voigt atribuyó su decisión a cuestiones de salud mental, pero los usuarios de redes sociales notaron que las primeras letras de las primeras once oraciones de su críptico mensaje deletreaban “I am silenced” (“Estoy silenciada”), lo que desató rumores sobre un estricto acuerdo de confidencialidad.

Su carta de renuncia, a la que más tarde accedió CNN, alegaba un “ambiente laboral tóxico” que “en el mejor de los casos respondía a una mala gestión y, en el peor, a acoso e intimidación”. Voigt también afirmó que los organizadores del certamen no le proporcionaron un “asistente eficaz”, lo que resultó en que sufriera acoso sexual durante un desfile navideño en Florida mientras estaba sola en un auto con una persona no identificada. La entonces presidenta de Miss EE.UU., Laylah Rose, ha negado sistemáticamente las acusaciones de mala conducta.

El mes pasado, el empresario estadounidense Thom Brodeur anunció que había adquirido los derechos de Miss EE.UU. y Miss Teen EE.UU. de la Organización Miss Universo, que controla ambas licencias. El acuerdo de 10 años lo coloca como presidente y CEO de Miss EE.UU., pero Rose —que aún publica desde la cuenta oficial de Instagram del certamen— rechazó esto, y escribió en una publicación luego eliminada que no había visto “ningún nuevo contrato relacionado con una transferencia de propiedad”.

La Organización Miss Universo emitió posteriormente un comunicado confirmando la adquisición de Brodeur, a la que calificó como un “nuevo capítulo” en la “historia legendaria” del certamen. El copropietario de Miss Universo, JKN Global Group, presentó entonces una demanda contra la empresa de Rose, VVV Global, alegando que la firma había incumplido su contrato y dañado la reputación de la marca Miss EE.UU. La demanda también reiteró las afirmaciones previas de Voigt, mientras acusaba a Rose de “maltratar a las concursantes del certamen, ganadoras, personal y voluntarios”.

En un comunicado enviado por correo electrónico a CNN por Rose, VVV Global dijo que seguía “comprometida con el mundo de los certámenes” y “ansiosa por obtener una licencia completa por 12 años para los… certámenes como prometió JKN”. La compañía también ha presentado una contrademanda negando las acusaciones de mala conducta, mientras reclama más de US$ 116 millones en daños y beneficios perdidos.

Una semana después de que se presentara la denuncia de JKN, Brodeur escribió en Instagram que había “recuperado oficialmente el acceso” a las cuentas de redes sociales de Miss Estados Unidos. El empresario y fundador de Brodeur Beauty declinó la solicitud de CNN para comentar sobre su visión del certamen, aunque previamente ha intentado poner fin a los acontecimientos recientes. Al hablar con la revista People el mes pasado sobre las renuncias de Voight Voigt y Srivastava, dijo: “Había algunas cláusulas bastante atroces en los acuerdos de confidencialidad que suprimieron las voces de esas dos jóvenes mujeres y no les dieron la capacidad de hablar sobre su experiencia. Quiero eliminar esa restricción”.

Fundada en 1952, la organización Miss Estados Unidos ha atravesado múltiples cambios de liderazgo en los últimos años. Donald Trump fue dueño del certamen, así como de la Organización Miss Universo, desde 1996 hasta 2015, cuando vendió ambos a WME-IMG. JKN Global Group, un conglomerado fundado por la empresaria tailandesa Jakkaphong Jakrajutatip, adquirió tanto Miss Universo como Miss USA en 2022.

Antes del nombramiento de Rose, la ex Miss Estados Unidos Crystle Stewart había operado la licencia del certamen estadounidense, aunque renunció tras verse envuelta en un escándalo que incluía acusaciones de favoritismo hacia la ganadora de 2022, R’Bonney Gabriel. (Gabriel posteriormente ganó Miss Universo.) Stewart negó las acusaciones de que el concurso estuviera amañado, y una investigación interna concluyó que no hubo manipulación.

El certamen de este año comenzó el lunes con una competencia de “traje típico estatal”, ganada por Miss Missouri, Shae Smith. Otros concursos preliminares y entrevistas a puerta cerrada redujeron a las 51 concursantes a un grupo de 16 finalistas, a las que se sumaron cuatro más a través de una votación pública.

Durante una ronda de preguntas y respuestas en el escenario con el jurado —incluyendo a la Miss Estados Unidos 2014 y estrella de “The Valley”, Nia Sanchez—, las concursantes respondieron preguntas sobre temas que iban desde la representación en los medios hasta el futuro de la inteligencia artificial.

Más de una decena de las participantes de este año tenían 30 años o más, después de que Miss Estados Unidos eliminara en 2024 las antiguas reglas que prohibían participar a mujeres mayores de 28 años (así como a mujeres casadas y madres). Entre ellas estaba Miss Delaware, Tetra Shockley, de 44 años, quien se convirtió en la persona de mayor edad en competir en el certamen. Miss New Hampshire, MonaLesa Brackett, por su parte, se convirtió en la primera mujer en competir usando hiyab.

El certamen de este viernes también marcó la primera vez que Miss EE.UU. no fue televisado desde su primera transmisión en CBS en 1963. En su lugar, fue transmitido a través de un servicio especializado de streaming de belleza y certámenes de belleza.

Ahora, Eckert competirá en el certamen número 74 de Miss Universo que se celebrará en Tailandia el próximo mes. Estados Unidos es el país más exitoso en la historia de la competencia, con nueve representantes estadounidenses que han ganado el título en sus 73 años de historia.

Mientras tanto, el jueves por la noche, la estudiante de secundaria y aspirante a dermatóloga Mailyn Marsh, de Missouri, fue nombrada Miss Teen EE.UU. de este año, un título complementario para concursantes de 14 a 19 años.

