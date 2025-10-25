Empleados federales suspendidos sin goce de sueldo por el cierre del Gobierno solicitan beneficios por desempleo

Por Tami Luhby y Angélica Franganillo Díaz, CNN

Justo después de activar su correo electrónico de fuera de la oficina el 1 de octubre, una trabajadora suspendida sin goce de sueldo del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) solicitó beneficios de desempleo para ayudarla a pagar comida, alquiler y otras necesidades durante el cierre del Gobierno federal.

Más de tres semanas después, su solicitud aún figura como pendiente, obligándola a pedir prestado a familiares y amigos mientras el estancamiento continúa sin un final a la vista. El Departamento de Asistencia de Desempleo de Massachusetts le dijo que podría tener que esperar hasta tres meses para recibir su primer pago, aunque recibirá un pago único por todas las semanas reclamadas que perdió.

“Pero eso no me ayuda ahora”, dijo la trabajadora, quien pidió anonimato por temor a represalias. “La renta se vence el 1 de noviembre”.

La empleada del USDA es una de los casi 20.600 empleados federales suspendidos sin goce de sueldo que han solicitado beneficios de desempleo durante las primeras tres semanas del cierre de Gobierno, de acuerdo con Andrew Stettner, director de Economía y Empleo en The Century Foundation, un grupo de expertos progresista. Las solicitudes iniciales de desempleo por parte de trabajadores federales han aumentado a su nivel más alto desde el récord del cierre de 35 días que terminó en enero de 2019.

Eso se compara con 635 solicitudes iniciales presentadas por trabajadores federales para la semana que terminó el 13 de septiembre, según los datos más recientes publicados por el Departamento de Trabajo de EE.UU. antes del estancamiento.

Maryland y Texas tienen el mayor número de solicitudes iniciales, con más de 3.100 presentaciones cada uno, dijo Stettner, quien analizó los datos de desempleo presentados en 49 estados y territorios.

Se espera que más trabajadores soliciten compensación por desempleo en las próximas semanas, ya que muchos perdieron su primer cheque de pago completo el viernes y más lo harán en los próximos días.

A diferencia de cierres anteriores, muchos están preocupados de que quizás no reciban el pago retroactivo o que no tengan un empleo al cual volver después de que termine el cierre. El Gobierno de Trump ha puesto en duda una ley de 2019 que garantiza la compensación retroactiva para los empleados suspendidos sin goce de sueldo y ha tratado de despedir a más de 4.000 empleados durante el estancamiento. (Recientemente, un juez federal detuvo los esfuerzos del Gobierno para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal durante el cierre).

Aun así, solo una pequeña proporción de los aproximadamente 670.000 empleados federales suspendidos sin goce de sueldo han solicitado beneficios de desempleo. Hay múltiples razones por las que la mayoría de ellos no presentan solicitudes, incluyendo las molestias de verificar sus salarios, la demora en recibir los pagos y el hecho de que tendrán que reembolsar los beneficios una vez que termine el cierre y reciban el pago retroactivo.

Además, los beneficios son solo una fracción de lo que muchos empleados federales reciben en compensación. El pago semanal máximo en Washington es de US$ 444, US$ 430 en Maryland y solo US$ 378 en Virginia, por ejemplo.

El programa de Compensación por Desempleo para Empleados Federales es similar a los beneficios tradicionales de desempleo estatales, pero difiere en aspectos significativos que podrían retrasar la entrega de dinero a manos de los empleados suspendidos sin goce de sueldo.

Las oficinas estatales de desempleo tienen los registros salariales de los empleadores del sector privado, pero no tienen esa información para el Gobierno federal. Por lo tanto, los estados deben contactar a las agencias federales para verificar el empleo y salario de cada solicitante. Pero muchos de los empleados que normalmente manejarían estas solicitudes también fueron suspendidos sin goce de sueldo, dijo Stettner, quien también se desempeñó como alto funcionario del Departamento de Trabajo de EE.UU. en el Gobierno de Biden.

“Los trabajadores federales deberían solicitar beneficios de desempleo. No saben cuánto va a durar el cierre”, dijo, señalando que es similar a un préstamo sin intereses. “Pero es realmente, realmente difícil. Hay muchas barreras”.

Algunos estados están tratando de facilitar el proceso para los trabajadores suspendidos sin goce de sueldo. El Departamento de Seguridad de Empleo de Washington, que ha tenido más de 1.800 empleados federales solicitando beneficios, realizó un seminario web a principios de esta semana al que asistieron casi 500 participantes y ofrecerá otro la próxima semana. El Departamento de Trabajo de Maryland tiene una página web específicamente para empleados y contratistas federales suspendidos sin goce de sueldo. El Departamento de Servicios Laborales de Utah publicó una sección de preguntas frecuentes para los empleados federales afectados en su sitio.

Ben Emmel, un analista senior en la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, decidió solicitar beneficios de desempleo hace dos semanas, pero el residente de Maryland solo pudo enviar su solicitud el viernes porque primero tuvo que resolver un problema de verificación de identidad.

Varios de sus colegas en todo el país también han tenido problemas para presentar solicitudes, dijo Emmel, quien es presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos Local 1921.

Aun cuando reciba los beneficios, el pago semanal solo le alcanzará para uno o dos viajes al supermercado, dijo Emmel, quien está casado y tiene cuatro hijos pequeños.

Los empleados federales no son los únicos que se ven afectados gravemente por el cierre. Muchos contratistas que trabajan para agencias federales también han sido suspendidos sin goce de sueldo, aunque no tienen la misma garantía de recibir el pago retroactivo que sí tienen los empleados federales.

Los contratistas también pueden encontrar problemas al solicitar beneficios por desempleo. Sharon, una contratista para la Administración para el Control de Drogas, visitó una oficina de desempleo en Washington después de tener dificultades para solicitar en línea. Después de hacer fila, aún no obtuvo respuestas claras sobre su elegibilidad o próximos pasos.

“Estoy súper frustrada”, dijo.

