La Iglesia católica italiana pide el fin de la discriminación contra las personas LGBTQ

Una importante reunión de católicos en Italia pidió una mayor inclusión de las personas LGBTQ y que la Iglesia católica aborde la homofobia.

Este sábado, una asamblea eclesiástica adoptó una propuesta para superar “las actitudes discriminatorias” tanto en la Iglesia como en la sociedad en general, a la vez que se promueve “el reconocimiento y apoyo de las personas homosexuales y transgénero, así como de sus padres, quienes ya pertenecen a la comunidad cristiana”.

También acordaron “combatir todas las formas de violencia y mostrar cercanía a quienes son heridos y discriminados”, junto con respaldar iniciativas que aborden “la homofobia y la transfobia” y “la violencia y discriminación de género”.

Las decisiones fueron adoptadas por la Asamblea Sinodal Italiana, compuesta por más de 1.000 participantes, incluidos obispos, clérigos, monjas y laicos. Las propuestas están contenidas en un documento final que sigue a un proceso de discusiones de cuatro años. El documento también pide una mayor distribución de la responsabilidad en la Iglesia y más reconocimiento del papel de las mujeres.

El llamado a terminar la discriminación contra los católicos LGBTQ es significativo, dado que la Iglesia católica italiana y el Vaticano se opusieron en 2021 a un proyecto de ley contra la homofobia, mientras que en 2016 los líderes de la Iglesia italiana se opusieron a la introducción de las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, fue el papa Francisco quien pidió a la Iglesia católica italiana que iniciara un proceso de reflexión sobre su futuro, que incluya a los católicos de a pie. El papa León XIV aún no ha respondido a las últimas decisiones de la Iglesia italiana, pero ha señalado que quiere continuar con las reformas de Francisco.

